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Зеленський привітав Санду із перемогою: Молдова обрала шлях до соціальної стабільності

Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою не президентських виборах у Молдові.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства. Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", - зазначив він.

Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Читайте: Влада Молдови заявила про масоване втручання Росії у другий тур президентських виборів

Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові.

Також читайте: На виборчих дільницях у Німеччині та Британії, на яких голосувала діаспора Молдови, фіксували фальшиві повідомлення про мінування, - МЗС країни

Автор: 

вибори (6724) Зеленський Володимир (24558) Молдова (2097) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+45
А коли у травні 2019 року проголосували вівці та барани за тебе, Вальодья, то вони обрали для України шлях до повномштабній війни. Шо зараз і маємо.
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04.11.2024 09:20 Відповісти
+35
Мізків у голові не було, а не вибору.
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04.11.2024 09:30 Відповісти
+32
За Чорновола то так, а вибір є завжди і тільки барани з вівцами його не мають.
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04.11.2024 09:26 Відповісти
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А коли у травні 2019 року проголосували вівці та барани за тебе, Вальодья, то вони обрали для України шлях до повномштабній війни. Шо зараз і маємо.
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04.11.2024 09:20 Відповісти
В 2019 Чорновола не було , отже і вибору
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04.11.2024 09:23 Відповісти
За Чорновола то так, а вибір є завжди і тільки барани з вівцами його не мають.
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04.11.2024 09:26 Відповісти
Мізків у голові не було, а не вибору.
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04.11.2024 09:30 Відповісти
То чого ви раніше Чорновола не обрали ?
Кого вам тоді не вистачало?
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04.11.2024 09:31 Відповісти
Бо кдб вбило.
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04.11.2024 09:36 Відповісти
В 1999-му році.
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04.11.2024 09:40 Відповісти
Нова назва старі кадри.
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04.11.2024 09:59 Відповісти
А до 1999? Він, до речі, перед смертю публічно сам заявив, що в 99 не балотуватиметься...
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04.11.2024 10:00 Відповісти
кажеш,що голоснула за підара і нарколигу?.
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04.11.2024 09:31 Відповісти
Це тепер нема ні вибору, ні виборів.

А тоді вибір був такий же, як у молдован зараз - ЄС чи совкове болото.
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04.11.2024 09:32 Відповісти
Ось, дивись, вибірн який був.
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04.11.2024 09:34 Відповісти
ТП завжди чекає лицаря на білій кобилі, а потім її пользує бомж за гаражами
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04.11.2024 09:57 Відповісти
А хто вам таке сказав?
Бкарани з вівцями? ********?
Ось за кого голосували ті хто як ви кажите голосував за шашличника. Впізнаєтє?
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04.11.2024 09:58 Відповісти
А вам це хто сказав?
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04.11.2024 10:26 Відповісти
Ні хто а шо.
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04.11.2024 10:28 Відповісти
А коли думаєш, що немає вибору, то голосувати треба за найгіршого, правда ж?
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04.11.2024 10:02 Відповісти
То ви який вибір зробили поглянувши на цей плакат?
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04.11.2024 10:25 Відповісти
27%. І думаю, що треба футболки з цією цифрою на грудях зробити.
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04.11.2024 11:14 Відповісти
Що ти знаєш про того Чорновола, що ліпиш цю фігню?
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04.11.2024 09:44 Відповісти
Судячи з вашої фрази, ви таки голосували за Зеленського.
Вибір завжди є! І у той час, був вибір між двох зол. І як правильно каже Віталій Портніков: "У першому турі, ти можеш голосувати за кого завгодно. Але у другому турі, ти повинен голосувати за патріота" (с).
Так от - проголосувати за ураїнофоба, що ненавидів усе українське, який постійно висміював українське (доречи він так і не вибачився за "порноактрису з німецького фільму"), якийнавіть копійки не сплатив з свого бізнесу в український бюджет, який явно ****** на виборах (це було очевидно бо обіцяв явно протилежні речі), який має космічну манію величі і який двох слов зв'язати не міг...... ТІЛЬКИ КІНЧЕНИЙ ДУРЕНЬ!!!!
Доречи в мене питання: Ви зараз на фронті?! Я наприклад - так, на фронті, під командуванням цього вилупка, за якого я не голосував. І доречи я там з 25.02.22, сам пішов бо маю відповідальність. А ви за свої дії відповідаєте?????
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04.11.2024 10:16 Відповісти
Погоджуюсь зеленський ураїнофоб це було зрозуміло ще 5 років до 19 року
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04.11.2024 10:27 Відповісти
Але на жаль, не всім це було зрозуміло, бо не було б: "у 2019 не було вибору", "А за кого ще було голосувати". Да за будь кого!!!! Навіть обрання представника ПР Юрия Бойко, не принесло б стільки лиха (могу навіть пояснити чому: якщо кратко - він гівно але не дурак)!
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04.11.2024 12:11 Відповісти
32 кандидати було, то не було вибору?
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04.11.2024 11:05 Відповісти
Був у тебе вибір, але ти його прокекав.
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04.11.2024 11:52 Відповісти
не ображайте овечок і баранчиків будь-ласка
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04.11.2024 09:39 Відповісти
А і дійсно так, вони ж розумнійши за виборців блазня та проекту Кремля. І шкоди вони нам ене робили, як виборці блазня.
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04.11.2024 10:02 Відповісти
серйозно думаєш що якби президентом обрали когось іншого росія залишила б Україну в спокої і не розпочала б повномасштабне вторгнення? Хіба що в одному єдиному випадку якби Україна добровільно "лягла" б під росію. Як білорусь. Але то вже була б не Україна.
Якщо шо то я не прихильник Зеленського.Не голосував за нього ні в першому, ні в другому турі.Як доречі жодного разу не голосував і за Порошенка.На останніх виборах віддав свій голос за Руслана Кошулинського, але патріотичні сили у нас ні в президентське крісло, ні в Раду не потрапляють.
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04.11.2024 10:01 Відповісти
1. Ти змарнував свій голос так як Кошулинському ничого не светило на виборах. Тоб то ти допоміг блазню як проекту Кремля відтягнути та розпорошити голоси проукранських сил. Розумник.
2. Війна повномагштабна б була, НАСЛІДКИ були б іншими.
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04.11.2024 10:06 Відповісти
А фактично ми самі себе дуримо, бо повномасштабна війна почалася 2014.
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04.11.2024 10:10 Відповісти
Який проект кремля? Скільки ви цю нісенітницю нестимете?
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04.11.2024 10:24 Відповісти
Дасте спростування шо це не так? Прошу.
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04.11.2024 10:26 Відповісти
1. У першому турі, ти можеш голосувати за кого завгодно (хоч по приколу), але у другому турі ти повинен або голосувати за патріота. Люди, які не голосують і про це кажуть, хочуть уникнути відповідальності, але це не так - не голосуючи, ти начебто кажеш: "Мені пофігу і я згоден з більшістю і як вони проголосують". В реальності, так і виходить - твій голос, рахується пропорційно усіх голосів і додає до тих, за кого проголосувала більшість. Так, пан проголосував за блазня і фактично, дав Кремлю зелене світло на війну.
2. Не факт! Вони звісно до неї готовились, але питання нападу, було під питанням.... Але коли вибрали блазня, який порізав оборонку (нагадаю наприклад, як він забрав з оборонки 20 мільярдів на дороги, як залишив без фінансування ракетну программу, як залишив "Луч" без замовлень на ПТРК), який бикував перед військовими..... і коли серед українців, почались всіляки опитування "популярності Путіна", "Какая разника"..... Вони зрозуміли, що час настав, українцям "какая разница под каким сапогом ходить и на каком язіке говорить". І вирішили, зараз або ніколи!!!!
Вибір 2019 якщо не став причиною війни, то 100% її наблизив
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04.11.2024 10:44 Відповісти
мені дуже цікаво, як вибір 2019 наблизив війну?
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04.11.2024 14:53 Відповісти
У п.2 я це написав
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05.11.2024 19:05 Відповісти
Росія посунула повномаштабним, бо їхня верхівка дійшла висновку: кращої нагоди не буде, ніж коли при владі гнилий, зажерливий і невігласький постсовок.
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04.11.2024 10:06 Відповісти
серйозно не можеш порівняти, що було за попереднього Петра в Україні і що стало за "зепоцріота" ????Чому ж 3,14дерація не розпочинала за Петра повномасштабного вторгнення ,знаєш???
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04.11.2024 10:24 Відповісти
наслідки булиб і ншими , тому що підготовка до неї булаб геть іншо. , а не вкатаною в асфальт , без розведення військ , без "челночниці " до криму , без розмінування Маріуполя ... і без дєрьмака , агрохамії . і ііншої татарви з кодла зрадників при владі ..
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04.11.2024 10:39 Відповісти
До речі, показовий факт: закордонний округ у 2019 також проголосував правильно, як і на виборах у Молдові...
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04.11.2024 10:03 Відповісти
Мадам Санду зробить їз країни цукерку.
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04.11.2024 09:26 Відповісти
Цукерка не цукерка - але подалі від орди.
Тільки дурні вчаться на своїх помилках.
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04.11.2024 10:08 Відповісти
Не треба загадувати... А Молдовi бажаю процвiтання пiд керiвництвом Санду! ☺️
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04.11.2024 10:13 Відповісти
Просто кандидат Стоянов должен был задабривать молдаван не шашлыком, а шаклыком и винишком
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04.11.2024 09:26 Відповісти
Шашлички - погана прикмета.

ЗЄ вже три роки шашлички робить...
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04.11.2024 09:27 Відповісти
З нас.
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04.11.2024 10:11 Відповісти
За такою тенденцією, наступні вибори в Молдові, стануть останніми!, а якщо Україна не встоїть, вступипимо в Расійскій союз разом...
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04.11.2024 09:26 Відповісти
За такою тенденцією наступна більшість в парламенті буде проєвропейською.
Але русня нє позволіт.
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04.11.2024 09:44 Відповісти
Виходить, що молдаване краще за українців зрозуміли, що вони обирають.
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04.11.2024 09:30 Відповісти
От не треба нахвалювати молдаван. Загалом вони ще ті кацаполюби.
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04.11.2024 09:32 Відповісти
Значить їм повезло, що не балотувався веселий дебіл на лісапеті.
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04.11.2024 09:35 Відповісти
вотэта татальная нетирпимасть к велосипедам очинь ображает харьковчан, как производителей "Украины"
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04.11.2024 09:58 Відповісти
😁😂 А "Украiна" гарний велосипед! Мiй син пiдлiтком та в юнацьтвi з нього не злазив...🤗
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04.11.2024 10:21 Відповісти
Як власник велосипеда американського Specialized Epic скажу, що "Україну можна використовувати лише у якості знаряддя катувань.

Скажімо так - це все одно, що Таврія проти Форд Мустанг.
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04.11.2024 13:02 Відповісти
Я Вам так скажу, що завтра дуже й дуже може настати Specialized Epic, якшо США зніме сідушку з віласіпєда і сяде сракою на то, шо під нею
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04.11.2024 13:12 Відповісти
Те, що під нею, називається - підседельний штир. 😁

Але іржава Таврія все одно залишиться іржавою Таврією, не зважаючи на те, що трапилося з Фордом Мустанг.
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04.11.2024 13:31 Відповісти
міжду дрочім, там з назвою "мустанг" були такі трабли, шо пацани сотні мільйонів потіряли, як казав Лі Яккока.

Ізначально хотіли назвати якось іначє
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04.11.2024 13:35 Відповісти
Не інакше, як Таврією. 😁
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04.11.2024 13:44 Відповісти
Та нє, якось в честь дочки власника, тіпа Мерседес.

Не помню вже. В кінці 80-х шось таке читав у Кавасакі, коли моциками почав цікавитись і мамуля Планєту-Спорт подарувала на 16 років
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04.11.2024 13:50 Відповісти
скоріш всього, шо пізніше років на 10, але сам факт в голові відклався
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04.11.2024 13:54 Відповісти
Невже потерпіти не можна кілька днів, коли про перемогу Санду буде оголошено офіційно!!!
ЗЕлупа Янелох-Боневтік вчинив з поздоровленням Санду по прикладу шнобелівського лауреата Барака Хусейновича Обами. Обама, як дехто ще пам*ятає, поздоровив з "побєдою" Віть Пйордича Чугуняя ще до оголошення ЦВК бидла президентом та закінчення всіх судів по виборах. А пізніше виявилось, після того, як сплила "Амбарна книга ригалів", що Віть Пйордич програв у другому турі і результати виборів були його бандою фальсифіковано.
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04.11.2024 09:30 Відповісти
Європа з екрану раша-ТВ і зсередини виглядає... ну, дещо по-різному.
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04.11.2024 09:42 Відповісти
"Мая, поздоровляю тебе з перемогою. І хочу зауважити що молдовани виявились розумніші за моїх зебілів, які в 2019 році проголосували за Голобородька. Але ми тоді поржали по приколу. А ви ні."
- сказав комік з кварталу95, який виконує роль президента України.
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04.11.2024 09:32 Відповісти
А знаєте як охфіс препізедента замінює лампи чи туалетний папір??? 5 чи 6-ть незамінних менеджерів беруть на руки завгоспа, а той тримає, але не на руцях, препізедента із жарівкою у рил..
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
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04.11.2024 09:51 Відповісти
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04.11.2024 09:35 Відповісти
Якщо ти підготувався до зими, то ти ворог наріду
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04.11.2024 10:23 Відповісти
Рашка прийняла декiлька рокiв тому закон, що збирання валежника пiдлягае кримiнальноi вiдповiдальностi. Чекаемо вiд зекодла теж саме...😏😠
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04.11.2024 10:28 Відповісти
Ви забули наголосити, що разом із цим законом, зесуки протягнули штрафи за збирання грибів, ягід та рослин...
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04.11.2024 10:49 Відповісти
Vit Book
@book531
·
12 год
За 4 роки середня зарплата в Молдові виросла з 380 $ до 720$. 720$!!! А у нас хочуть вводити трудодні, картки, садити за дрова і гриби.А ще готують нам руській мір, попутно ламаючи голови. Ну і зелені економісти зробили ріст цін на 200%.Вкраїнчики, що вам подобається найбільше?
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04.11.2024 09:40 Відповісти
Какая средняя зарплата в Молдове? Размер средней заработной платы в Молдове вырос до 12176 MDL/месяц (670.134 USD/мес) во втором квартале 2023.

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04.11.2024 09:49 Відповісти
Хоч одна добра новина..

Ще б пуйло з клонами подохло..ото був би джек пот..
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04.11.2024 09:43 Відповісти
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04.11.2024 09:44 Відповісти
Поводили кацапам по всій морді.
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04.11.2024 09:46 Відповісти
І навіть при цьому, і при великих фальсифікаціях, і при скаженій пропаганді - все одно навіть всередині Молдови перевага свинособаки десь на рівні 2%.
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04.11.2024 10:06 Відповісти
Спасибо, что понимаете как трудно даются победы вменяемым силам в Молдове, не только сейчас, а учитывая совковое прошлое, 25% откровенно прорашистских гагаузов, болгар, русских и украинцев, 20% откровенно недалеких, туповатых наших молдован - трудно будет всегда.
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04.11.2024 10:22 Відповісти
Важко - ще попереду. Парламент, який має більший вплив, ніж президент.
Зараз русня вся в США, не до вас, тому і результат такий переконливий.
Далі, якщо виграє Трамп і посиплеться Україна, картина буде виглядати зовсім протилежним чином. Бо чинити опір москві у вас фізично сил немає, доведеться ставати васалом, як ГРСР і БРСР.
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04.11.2024 10:26 Відповісти
Вітаю Молдову! А ще більше вітаю і респектую діаспорі молдаван, що відчули демократію і не продаються
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04.11.2024 09:51 Відповісти
Молдовани таки змінили совковий менталітет. Малороси і грузіли обрали путь назад в совок
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04.11.2024 10:00 Відповісти
Поки ні. По самій Молдові, без діаспори, переміг кнур, хоч і з невеликим відривом.
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04.11.2024 10:05 Відповісти
Навколо мене самі зебіли, далі ******* потужного Лідора. Надії, що це бидло зміниться - не бачу
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04.11.2024 10:25 Відповісти
вчать поляків щелепозвихненого ізіка?
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04.11.2024 10:52 Відповісти
Немає виходу, доводиться вчити польську. Тут не предявиш, що тебе прітєсняют😉
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04.11.2024 20:50 Відповісти
Куди там Боневтіку Потужному братися до Молдови та її президентом Санду? Вона із проросійської, фактично придатку московії країни робить європейську квітку. А Володя Боневтік Потужний із вільної, незалежної України зразка 2019 року перетворив її в феодальну підстилку для малоросів і маланців слуг яника і бені. Молдовани знову вибрали Санду, а наші барани і вівці замість Порошенка, який йшов по правильній дорозі, вибрали свою смерть.
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04.11.2024 10:00 Відповісти
🤡 ...ми тебе теж привітаємо з перемогою над собою , коли наважишся піти нах....й !!! І тебе падло, згадувати люди будуть ,як страшний сон !
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04.11.2024 10:08 Відповісти
https://x.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко

В совєцьких анекдотах представники країн Балтії завжди були гальманутими, а молдовани- тупенькими.

Одні вже давно в НАТО та ЄС, а інші вдруге поспіль вибирають проєвропейського президента.

Мудрі ж українці не дали другого шансу ні Ющенку, ні Порошенку. Бо хуже нє будєт.
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04.11.2024 10:10 Відповісти
Ці анекдоти, а ще й про чукчів, робились спецвідділом КДБ.
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04.11.2024 10:30 Відповісти
а цей?
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04.11.2024 10:57 Відповісти
Той, що у першому абзаці - теж. Перелицьований.
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04.11.2024 10:58 Відповісти
кому там належать слова, що він заздрить Адаму, бо той не повторював вислови інших? Однозначно, що перелицьований, але на політичну злобу дня... До тепер не можу відійти від думки, що мене оточує у процентному співвідношенні троє зебілів серед 4-ох мавпоподібних.
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04.11.2024 11:11 Відповісти
Не пам'ятаю.
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04.11.2024 11:11 Відповісти
Як путін януковича. Ще до офіційного оголошення результатів. зеленський хоче стати путіним в Україні
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04.11.2024 10:47 Відповісти
як кажуть: Горбатого й домовина не випрямить...
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04.11.2024 10:55 Відповісти
Насправді з точністю до навпаки. І це показує, доречі, шо Зєля ніфіга не розуміє, шо відбувається навколо нього.
Якшо на пальцях:
1) Молдова знаходиться в так званій "сфері інтересів кацапів"
2) Молдова обрала європейській напрямок, а не "тайожний союз"
3) Молдова не захищена (сподіваюсь тимчасово) НАТО
4) виходячи з п.1-3 кацапи будуть гадити з усієї сили.
Тож казати, що цей вибір "забезпечує зростання і соціальну стабільніть" - це трошки тупо. Це забезпечує довгий і тернистий шлях в світле майбутнє.
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04.11.2024 10:47 Відповісти
Он просто читает, то что ему пишет на листике Миша подоляк, а перед тем одобряет добрый конь Ермак. Хорошо жить в крайине рожевых пони
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04.11.2024 11:12 Відповісти
Молдова! Всіх вітаю з розумним вибором! Може хоч вам пощастить стати цивілізованою європейською країною на руїнах смердючого совка.
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04.11.2024 14:52 Відповісти
 
 