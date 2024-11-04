Зеленський привітав Санду із перемогою: Молдова обрала шлях до соціальної стабільності
Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою не президентських виборах у Молдові.
Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства. Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.
Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", - зазначив він.
Другий тур президентських виборів у Молдові
3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).
Майя Санду перемогла на виборах у Молдові.
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Кого вам тоді не вистачало?
А тоді вибір був такий же, як у молдован зараз - ЄС чи совкове болото.
Бкарани з вівцями? ********?
Ось за кого голосували ті хто як ви кажите голосував за шашличника. Впізнаєтє?
Вибір завжди є! І у той час, був вибір між двох зол. І як правильно каже Віталій Портніков: "У першому турі, ти можеш голосувати за кого завгодно. Але у другому турі, ти повинен голосувати за патріота" (с).
Так от - проголосувати за ураїнофоба, що ненавидів усе українське, який постійно висміював українське (доречи він так і не вибачився за "порноактрису з німецького фільму"), якийнавіть копійки не сплатив з свого бізнесу в український бюджет, який явно ****** на виборах (це було очевидно бо обіцяв явно протилежні речі), який має космічну манію величі і який двох слов зв'язати не міг...... ТІЛЬКИ КІНЧЕНИЙ ДУРЕНЬ!!!!
Доречи в мене питання: Ви зараз на фронті?! Я наприклад - так, на фронті, під командуванням цього вилупка, за якого я не голосував. І доречи я там з 25.02.22, сам пішов бо маю відповідальність. А ви за свої дії відповідаєте?????
Якщо шо то я не прихильник Зеленського.Не голосував за нього ні в першому, ні в другому турі.Як доречі жодного разу не голосував і за Порошенка.На останніх виборах віддав свій голос за Руслана Кошулинського, але патріотичні сили у нас ні в президентське крісло, ні в Раду не потрапляють.
2. Війна повномагштабна б була, НАСЛІДКИ були б іншими.
2. Не факт! Вони звісно до неї готовились, але питання нападу, було під питанням.... Але коли вибрали блазня, який порізав оборонку (нагадаю наприклад, як він забрав з оборонки 20 мільярдів на дороги, як залишив без фінансування ракетну программу, як залишив "Луч" без замовлень на ПТРК), який бикував перед військовими..... і коли серед українців, почались всіляки опитування "популярності Путіна", "Какая разника"..... Вони зрозуміли, що час настав, українцям "какая разница под каким сапогом ходить и на каком язіке говорить". І вирішили, зараз або ніколи!!!!
Вибір 2019 якщо не став причиною війни, то 100% її наблизив
Тільки дурні вчаться на своїх помилках.
ЗЄ вже три роки шашлички робить...
Але русня нє позволіт.
Скажімо так - це все одно, що Таврія проти Форд Мустанг.
Але іржава Таврія все одно залишиться іржавою Таврією, не зважаючи на те, що трапилося з Фордом Мустанг.
Ізначально хотіли назвати якось іначє
Не помню вже. В кінці 80-х шось таке читав у Кавасакі, коли моциками почав цікавитись і мамуля Планєту-Спорт подарувала на 16 років
ЗЕлупа Янелох-Боневтік вчинив з поздоровленням Санду по прикладу шнобелівського лауреата Барака Хусейновича Обами. Обама, як дехто ще пам*ятає, поздоровив з "побєдою" Віть Пйордича Чугуняя ще до оголошення ЦВК бидла президентом та закінчення всіх судів по виборах. А пізніше виявилось, після того, як сплила "Амбарна книга ригалів", що Віть Пйордич програв у другому турі і результати виборів були його бандою фальсифіковано.
- сказав комік з кварталу95, який виконує роль президента України.
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
@book531
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12 год
За 4 роки середня зарплата в Молдові виросла з 380 $ до 720$. 720$!!! А у нас хочуть вводити трудодні, картки, садити за дрова і гриби.А ще готують нам руській мір, попутно ламаючи голови. Ну і зелені економісти зробили ріст цін на 200%.Вкраїнчики, що вам подобається найбільше?
Ще б пуйло з клонами подохло..ото був би джек пот..
Зараз русня вся в США, не до вас, тому і результат такий переконливий.
Далі, якщо виграє Трамп і посиплеться Україна, картина буде виглядати зовсім протилежним чином. Бо чинити опір москві у вас фізично сил немає, доведеться ставати васалом, як ГРСР і БРСР.
В совєцьких анекдотах представники країн Балтії завжди були гальманутими, а молдовани- тупенькими.
Одні вже давно в НАТО та ЄС, а інші вдруге поспіль вибирають проєвропейського президента.
Мудрі ж українці не дали другого шансу ні Ющенку, ні Порошенку. Бо хуже нє будєт.
Якшо на пальцях:
1) Молдова знаходиться в так званій "сфері інтересів кацапів"
2) Молдова обрала європейській напрямок, а не "тайожний союз"
3) Молдова не захищена (сподіваюсь тимчасово) НАТО
4) виходячи з п.1-3 кацапи будуть гадити з усієї сили.
Тож казати, що цей вибір "забезпечує зростання і соціальну стабільніть" - це трошки тупо. Це забезпечує довгий і тернистий шлях в світле майбутнє.