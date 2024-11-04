Зеленський привітав Санду із перемогою: Молдова обрала шлях до соціальної стабільності

Президент Володимир Зеленський привітав Маю Санду із перемогою не президентських виборах у Молдові.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Україна підтримує європейський вибір народу Молдови й готова працювати разом задля зміцнення нашого партнерства. Громадяни Молдови чітко визначилися – обрали шлях до економічного зростання та соціальної стабільності.

Лише справжня безпека та мирна, об'єднана Європа можуть гарантувати кожній людині й кожній родині можливість із надією та впевненістю зустріти завтрашній день", - зазначив він.

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Другий тур президентських виборів у Молдові

3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Чинна президентка Мая Санду, яка балотується на другий термін, набрала у першому турі 42,45% (656 354 голоси). Кандидат від партії соціалістів (ПСРМ) Олександр Стояногло набрав у першому турі 25,98% (401 726 голосів).

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові.

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