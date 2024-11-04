Зеленский поздравил Санду с победой: Молдова выбрала путь к социальной стабильности

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой не президентских выборах в Молдове.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились - выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.

Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - отметил он.

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Второй тур президентских выборов в Молдове

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Майя Санду победила на выборах в Молдове.

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