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Зеленский поздравил Санду с победой: Молдова выбрала путь к социальной стабильности

Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой не президентских выборах в Молдове.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Украина поддерживает европейский выбор народа Молдовы и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились - выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности.

Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье возможность с надеждой и уверенностью встретить завтрашний день", - отметил он.

Зеленський привітав Санду із перемогою на виборах

Читайте также: Власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Молдове

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, набрала в первом туре 42,45% (656 354 голоса). Кандидат от партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло набрал в первом туре 25,98% (401 726 голосов).

Майя Санду победила на выборах в Молдове.

Читайте также: На избирательных участках в Германии и Британии, на которых голосовала диаспора Молдовы, фиксировали фальшивые сообщения о минировании, - МИД страны

Автор: 

выборы (24763) Зеленский Владимир (21064) Молдова (1893) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+45
А коли у травні 2019 року проголосували вівці та барани за тебе, Вальодья, то вони обрали для України шлях до повномштабній війни. Шо зараз і маємо.
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04.11.2024 09:20 Ответить
+35
Мізків у голові не було, а не вибору.
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04.11.2024 09:30 Ответить
+32
За Чорновола то так, а вибір є завжди і тільки барани з вівцами його не мають.
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04.11.2024 09:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А коли у травні 2019 року проголосували вівці та барани за тебе, Вальодья, то вони обрали для України шлях до повномштабній війни. Шо зараз і маємо.
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04.11.2024 09:20 Ответить
В 2019 Чорновола не було , отже і вибору
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04.11.2024 09:23 Ответить
За Чорновола то так, а вибір є завжди і тільки барани з вівцами його не мають.
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04.11.2024 09:26 Ответить
Мізків у голові не було, а не вибору.
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04.11.2024 09:30 Ответить
То чого ви раніше Чорновола не обрали ?
Кого вам тоді не вистачало?
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04.11.2024 09:31 Ответить
Бо кдб вбило.
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04.11.2024 09:36 Ответить
В 1999-му році.
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04.11.2024 09:40 Ответить
Нова назва старі кадри.
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04.11.2024 09:59 Ответить
А до 1999? Він, до речі, перед смертю публічно сам заявив, що в 99 не балотуватиметься...
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04.11.2024 10:00 Ответить
кажеш,що голоснула за підара і нарколигу?.
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04.11.2024 09:31 Ответить
Це тепер нема ні вибору, ні виборів.

А тоді вибір був такий же, як у молдован зараз - ЄС чи совкове болото.
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04.11.2024 09:32 Ответить
Ось, дивись, вибірн який був.
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04.11.2024 09:34 Ответить
ТП завжди чекає лицаря на білій кобилі, а потім її пользує бомж за гаражами
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04.11.2024 09:57 Ответить
А хто вам таке сказав?
Бкарани з вівцями? ********?
Ось за кого голосували ті хто як ви кажите голосував за шашличника. Впізнаєтє?
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04.11.2024 09:58 Ответить
А вам це хто сказав?
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04.11.2024 10:26 Ответить
Ні хто а шо.
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04.11.2024 10:28 Ответить
А коли думаєш, що немає вибору, то голосувати треба за найгіршого, правда ж?
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04.11.2024 10:02 Ответить
То ви який вибір зробили поглянувши на цей плакат?
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04.11.2024 10:25 Ответить
27%. І думаю, що треба футболки з цією цифрою на грудях зробити.
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04.11.2024 11:14 Ответить
Що ти знаєш про того Чорновола, що ліпиш цю фігню?
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04.11.2024 09:44 Ответить
Судячи з вашої фрази, ви таки голосували за Зеленського.
Вибір завжди є! І у той час, був вибір між двох зол. І як правильно каже Віталій Портніков: "У першому турі, ти можеш голосувати за кого завгодно. Але у другому турі, ти повинен голосувати за патріота" (с).
Так от - проголосувати за ураїнофоба, що ненавидів усе українське, який постійно висміював українське (доречи він так і не вибачився за "порноактрису з німецького фільму"), якийнавіть копійки не сплатив з свого бізнесу в український бюджет, який явно ****** на виборах (це було очевидно бо обіцяв явно протилежні речі), який має космічну манію величі і який двох слов зв'язати не міг...... ТІЛЬКИ КІНЧЕНИЙ ДУРЕНЬ!!!!
Доречи в мене питання: Ви зараз на фронті?! Я наприклад - так, на фронті, під командуванням цього вилупка, за якого я не голосував. І доречи я там з 25.02.22, сам пішов бо маю відповідальність. А ви за свої дії відповідаєте?????
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04.11.2024 10:16 Ответить
Погоджуюсь зеленський ураїнофоб це було зрозуміло ще 5 років до 19 року
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04.11.2024 10:27 Ответить
Але на жаль, не всім це було зрозуміло, бо не було б: "у 2019 не було вибору", "А за кого ще було голосувати". Да за будь кого!!!! Навіть обрання представника ПР Юрия Бойко, не принесло б стільки лиха (могу навіть пояснити чому: якщо кратко - він гівно але не дурак)!
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04.11.2024 12:11 Ответить
32 кандидати було, то не було вибору?
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04.11.2024 11:05 Ответить
Був у тебе вибір, але ти його прокекав.
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04.11.2024 11:52 Ответить
не ображайте овечок і баранчиків будь-ласка
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04.11.2024 09:39 Ответить
А і дійсно так, вони ж розумнійши за виборців блазня та проекту Кремля. І шкоди вони нам ене робили, як виборці блазня.
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04.11.2024 10:02 Ответить
серйозно думаєш що якби президентом обрали когось іншого росія залишила б Україну в спокої і не розпочала б повномасштабне вторгнення? Хіба що в одному єдиному випадку якби Україна добровільно "лягла" б під росію. Як білорусь. Але то вже була б не Україна.
Якщо шо то я не прихильник Зеленського.Не голосував за нього ні в першому, ні в другому турі.Як доречі жодного разу не голосував і за Порошенка.На останніх виборах віддав свій голос за Руслана Кошулинського, але патріотичні сили у нас ні в президентське крісло, ні в Раду не потрапляють.
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04.11.2024 10:01 Ответить
1. Ти змарнував свій голос так як Кошулинському ничого не светило на виборах. Тоб то ти допоміг блазню як проекту Кремля відтягнути та розпорошити голоси проукранських сил. Розумник.
2. Війна повномагштабна б була, НАСЛІДКИ були б іншими.
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04.11.2024 10:06 Ответить
А фактично ми самі себе дуримо, бо повномасштабна війна почалася 2014.
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04.11.2024 10:10 Ответить
Який проект кремля? Скільки ви цю нісенітницю нестимете?
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04.11.2024 10:24 Ответить
Дасте спростування шо це не так? Прошу.
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04.11.2024 10:26 Ответить
1. У першому турі, ти можеш голосувати за кого завгодно (хоч по приколу), але у другому турі ти повинен або голосувати за патріота. Люди, які не голосують і про це кажуть, хочуть уникнути відповідальності, але це не так - не голосуючи, ти начебто кажеш: "Мені пофігу і я згоден з більшістю і як вони проголосують". В реальності, так і виходить - твій голос, рахується пропорційно усіх голосів і додає до тих, за кого проголосувала більшість. Так, пан проголосував за блазня і фактично, дав Кремлю зелене світло на війну.
2. Не факт! Вони звісно до неї готовились, але питання нападу, було під питанням.... Але коли вибрали блазня, який порізав оборонку (нагадаю наприклад, як він забрав з оборонки 20 мільярдів на дороги, як залишив без фінансування ракетну программу, як залишив "Луч" без замовлень на ПТРК), який бикував перед військовими..... і коли серед українців, почались всіляки опитування "популярності Путіна", "Какая разника"..... Вони зрозуміли, що час настав, українцям "какая разница под каким сапогом ходить и на каком язіке говорить". І вирішили, зараз або ніколи!!!!
Вибір 2019 якщо не став причиною війни, то 100% її наблизив
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04.11.2024 10:44 Ответить
мені дуже цікаво, як вибір 2019 наблизив війну?
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04.11.2024 14:53 Ответить
У п.2 я це написав
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05.11.2024 19:05 Ответить
Росія посунула повномаштабним, бо їхня верхівка дійшла висновку: кращої нагоди не буде, ніж коли при владі гнилий, зажерливий і невігласький постсовок.
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04.11.2024 10:06 Ответить
серйозно не можеш порівняти, що було за попереднього Петра в Україні і що стало за "зепоцріота" ????Чому ж 3,14дерація не розпочинала за Петра повномасштабного вторгнення ,знаєш???
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04.11.2024 10:24 Ответить
наслідки булиб і ншими , тому що підготовка до неї булаб геть іншо. , а не вкатаною в асфальт , без розведення військ , без "челночниці " до криму , без розмінування Маріуполя ... і без дєрьмака , агрохамії . і ііншої татарви з кодла зрадників при владі ..
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04.11.2024 10:39 Ответить
До речі, показовий факт: закордонний округ у 2019 також проголосував правильно, як і на виборах у Молдові...
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04.11.2024 10:03 Ответить
Мадам Санду зробить їз країни цукерку.
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04.11.2024 09:26 Ответить
Цукерка не цукерка - але подалі від орди.
Тільки дурні вчаться на своїх помилках.
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04.11.2024 10:08 Ответить
Не треба загадувати... А Молдовi бажаю процвiтання пiд керiвництвом Санду! ☺️
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04.11.2024 10:13 Ответить
Просто кандидат Стоянов должен был задабривать молдаван не шашлыком, а шаклыком и винишком
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04.11.2024 09:26 Ответить
Шашлички - погана прикмета.

ЗЄ вже три роки шашлички робить...
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04.11.2024 09:27 Ответить
З нас.
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04.11.2024 10:11 Ответить
За такою тенденцією, наступні вибори в Молдові, стануть останніми!, а якщо Україна не встоїть, вступипимо в Расійскій союз разом...
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04.11.2024 09:26 Ответить
За такою тенденцією наступна більшість в парламенті буде проєвропейською.
Але русня нє позволіт.
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04.11.2024 09:44 Ответить
Виходить, що молдаване краще за українців зрозуміли, що вони обирають.
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04.11.2024 09:30 Ответить
От не треба нахвалювати молдаван. Загалом вони ще ті кацаполюби.
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04.11.2024 09:32 Ответить
Значить їм повезло, що не балотувався веселий дебіл на лісапеті.
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04.11.2024 09:35 Ответить
вотэта татальная нетирпимасть к велосипедам очинь ображает харьковчан, как производителей "Украины"
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04.11.2024 09:58 Ответить
😁😂 А "Украiна" гарний велосипед! Мiй син пiдлiтком та в юнацьтвi з нього не злазив...🤗
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04.11.2024 10:21 Ответить
Як власник велосипеда американського Specialized Epic скажу, що "Україну можна використовувати лише у якості знаряддя катувань.

Скажімо так - це все одно, що Таврія проти Форд Мустанг.
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04.11.2024 13:02 Ответить
Я Вам так скажу, що завтра дуже й дуже може настати Specialized Epic, якшо США зніме сідушку з віласіпєда і сяде сракою на то, шо під нею
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04.11.2024 13:12 Ответить
Те, що під нею, називається - підседельний штир. 😁

Але іржава Таврія все одно залишиться іржавою Таврією, не зважаючи на те, що трапилося з Фордом Мустанг.
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04.11.2024 13:31 Ответить
міжду дрочім, там з назвою "мустанг" були такі трабли, шо пацани сотні мільйонів потіряли, як казав Лі Яккока.

Ізначально хотіли назвати якось іначє
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04.11.2024 13:35 Ответить
Не інакше, як Таврією. 😁
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04.11.2024 13:44 Ответить
Та нє, якось в честь дочки власника, тіпа Мерседес.

Не помню вже. В кінці 80-х шось таке читав у Кавасакі, коли моциками почав цікавитись і мамуля Планєту-Спорт подарувала на 16 років
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04.11.2024 13:50 Ответить
скоріш всього, шо пізніше років на 10, але сам факт в голові відклався
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04.11.2024 13:54 Ответить
Невже потерпіти не можна кілька днів, коли про перемогу Санду буде оголошено офіційно!!!
ЗЕлупа Янелох-Боневтік вчинив з поздоровленням Санду по прикладу шнобелівського лауреата Барака Хусейновича Обами. Обама, як дехто ще пам*ятає, поздоровив з "побєдою" Віть Пйордича Чугуняя ще до оголошення ЦВК бидла президентом та закінчення всіх судів по виборах. А пізніше виявилось, після того, як сплила "Амбарна книга ригалів", що Віть Пйордич програв у другому турі і результати виборів були його бандою фальсифіковано.
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04.11.2024 09:30 Ответить
Європа з екрану раша-ТВ і зсередини виглядає... ну, дещо по-різному.
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04.11.2024 09:42 Ответить
"Мая, поздоровляю тебе з перемогою. І хочу зауважити що молдовани виявились розумніші за моїх зебілів, які в 2019 році проголосували за Голобородька. Але ми тоді поржали по приколу. А ви ні."
- сказав комік з кварталу95, який виконує роль президента України.
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04.11.2024 09:32 Ответить
А знаєте як охфіс препізедента замінює лампи чи туалетний папір??? 5 чи 6-ть незамінних менеджерів беруть на руки завгоспа, а той тримає, але не на руцях, препізедента із жарівкою у рил..
А про папір натякну, віслюки ним не користуються, бо є 73% статевих ганчірок.
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04.11.2024 09:51 Ответить
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04.11.2024 09:35 Ответить
Якщо ти підготувався до зими, то ти ворог наріду
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04.11.2024 10:23 Ответить
Рашка прийняла декiлька рокiв тому закон, що збирання валежника пiдлягае кримiнальноi вiдповiдальностi. Чекаемо вiд зекодла теж саме...😏😠
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04.11.2024 10:28 Ответить
Ви забули наголосити, що разом із цим законом, зесуки протягнули штрафи за збирання грибів, ягід та рослин...
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04.11.2024 10:49 Ответить
Vit Book
@book531
·
12 год
За 4 роки середня зарплата в Молдові виросла з 380 $ до 720$. 720$!!! А у нас хочуть вводити трудодні, картки, садити за дрова і гриби.А ще готують нам руській мір, попутно ламаючи голови. Ну і зелені економісти зробили ріст цін на 200%.Вкраїнчики, що вам подобається найбільше?
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04.11.2024 09:40 Ответить
Какая средняя зарплата в Молдове? Размер средней заработной платы в Молдове вырос до 12176 MDL/месяц (670.134 USD/мес) во втором квартале 2023.

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04.11.2024 09:49 Ответить
Хоч одна добра новина..

Ще б пуйло з клонами подохло..ото був би джек пот..
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04.11.2024 09:43 Ответить
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04.11.2024 09:44 Ответить
Поводили кацапам по всій морді.
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04.11.2024 09:46 Ответить
І навіть при цьому, і при великих фальсифікаціях, і при скаженій пропаганді - все одно навіть всередині Молдови перевага свинособаки десь на рівні 2%.
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04.11.2024 10:06 Ответить
Спасибо, что понимаете как трудно даются победы вменяемым силам в Молдове, не только сейчас, а учитывая совковое прошлое, 25% откровенно прорашистских гагаузов, болгар, русских и украинцев, 20% откровенно недалеких, туповатых наших молдован - трудно будет всегда.
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04.11.2024 10:22 Ответить
Важко - ще попереду. Парламент, який має більший вплив, ніж президент.
Зараз русня вся в США, не до вас, тому і результат такий переконливий.
Далі, якщо виграє Трамп і посиплеться Україна, картина буде виглядати зовсім протилежним чином. Бо чинити опір москві у вас фізично сил немає, доведеться ставати васалом, як ГРСР і БРСР.
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04.11.2024 10:26 Ответить
Вітаю Молдову! А ще більше вітаю і респектую діаспорі молдаван, що відчули демократію і не продаються
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04.11.2024 09:51 Ответить
Молдовани таки змінили совковий менталітет. Малороси і грузіли обрали путь назад в совок
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04.11.2024 10:00 Ответить
Поки ні. По самій Молдові, без діаспори, переміг кнур, хоч і з невеликим відривом.
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04.11.2024 10:05 Ответить
Навколо мене самі зебіли, далі ******* потужного Лідора. Надії, що це бидло зміниться - не бачу
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04.11.2024 10:25 Ответить
вчать поляків щелепозвихненого ізіка?
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04.11.2024 10:52 Ответить
Немає виходу, доводиться вчити польську. Тут не предявиш, що тебе прітєсняют😉
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04.11.2024 20:50 Ответить
Куди там Боневтіку Потужному братися до Молдови та її президентом Санду? Вона із проросійської, фактично придатку московії країни робить європейську квітку. А Володя Боневтік Потужний із вільної, незалежної України зразка 2019 року перетворив її в феодальну підстилку для малоросів і маланців слуг яника і бені. Молдовани знову вибрали Санду, а наші барани і вівці замість Порошенка, який йшов по правильній дорозі, вибрали свою смерть.
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04.11.2024 10:00 Ответить
🤡 ...ми тебе теж привітаємо з перемогою над собою , коли наважишся піти нах....й !!! І тебе падло, згадувати люди будуть ,як страшний сон !
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04.11.2024 10:08 Ответить
https://x.com/wUwQotWJqZ1aVJD Орест Петренко

В совєцьких анекдотах представники країн Балтії завжди були гальманутими, а молдовани- тупенькими.

Одні вже давно в НАТО та ЄС, а інші вдруге поспіль вибирають проєвропейського президента.

Мудрі ж українці не дали другого шансу ні Ющенку, ні Порошенку. Бо хуже нє будєт.
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04.11.2024 10:10 Ответить
Ці анекдоти, а ще й про чукчів, робились спецвідділом КДБ.
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04.11.2024 10:30 Ответить
а цей?
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04.11.2024 10:57 Ответить
Той, що у першому абзаці - теж. Перелицьований.
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04.11.2024 10:58 Ответить
кому там належать слова, що він заздрить Адаму, бо той не повторював вислови інших? Однозначно, що перелицьований, але на політичну злобу дня... До тепер не можу відійти від думки, що мене оточує у процентному співвідношенні троє зебілів серед 4-ох мавпоподібних.
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04.11.2024 11:11 Ответить
Не пам'ятаю.
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04.11.2024 11:11 Ответить
Як путін януковича. Ще до офіційного оголошення результатів. зеленський хоче стати путіним в Україні
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04.11.2024 10:47 Ответить
як кажуть: Горбатого й домовина не випрямить...
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04.11.2024 10:55 Ответить
Насправді з точністю до навпаки. І це показує, доречі, шо Зєля ніфіга не розуміє, шо відбувається навколо нього.
Якшо на пальцях:
1) Молдова знаходиться в так званій "сфері інтересів кацапів"
2) Молдова обрала європейській напрямок, а не "тайожний союз"
3) Молдова не захищена (сподіваюсь тимчасово) НАТО
4) виходячи з п.1-3 кацапи будуть гадити з усієї сили.
Тож казати, що цей вибір "забезпечує зростання і соціальну стабільніть" - це трошки тупо. Це забезпечує довгий і тернистий шлях в світле майбутнє.
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04.11.2024 10:47 Ответить
Он просто читает, то что ему пишет на листике Миша подоляк, а перед тем одобряет добрый конь Ермак. Хорошо жить в крайине рожевых пони
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04.11.2024 11:12 Ответить
Молдова! Всіх вітаю з розумним вибором! Може хоч вам пощастить стати цивілізованою європейською країною на руїнах смердючого совка.
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04.11.2024 14:52 Ответить
 
 