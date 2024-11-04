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В Молдове завершили подсчет голосов: Санду победила с 55,3%

Санду перемогла на виборах у Молдові

В Молдове подсчитали 100% голосов во втором туре выборов президента. Победу одержала действующий президент Мая Санду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ЦИК Молдовы.

Так, за Санду проголосовали 929 964 граждан (55,33%).

Ее оппонента Стояногло поддержали 750 644 человек (44,67%).

Ранее власти Молдовы заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов

Также читайте: Зеленский поздравил Санду с победой: Молдова выбрала путь к социальной стабильности

Санду перемогла на виборах у Молдові

Автор: 

выборы (24763) Молдова (1893) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+23
@уйло всрався
нарешті якийсь позитив
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04.11.2024 15:47 Ответить
+15
Молдова в цілому виявилась розумнішою за Грузію.
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04.11.2024 15:53 Ответить
+14
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04.11.2024 15:52 Ответить
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в кацапів сквірт.
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04.11.2024 15:46 Ответить
@уйло всрався
нарешті якийсь позитив
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04.11.2024 15:47 Ответить
Молдова парламентсько-президентське управління. У неї повноважень як колись було у Ющенка. Кацапи можуть на парламентських виборах відігратись.
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04.11.2024 16:10 Ответить
кацапи 100% вкладатимуть гроші та зусилля у парламентські вибори, проте із Санду на посаді президента та із Західною підтримкою їм буде складно
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04.11.2024 16:24 Ответить
так, позитив...але відносний...досягнутий за рахунок діаспори( в самій Молдові програла), а парламентські через рік...
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04.11.2024 17:48 Ответить
Що ти маєш на увазі, розказуючи про ( в самій Молдові)? Голосувальщики молдовани- що мешкпють в роісії і літаки із молдованами із Камчатки, то також " в самій Молдові"?
450 тисяч придністровців із російськими і молдовськи паспортами також " в самій Молдові"?
65 тисяч гагаузів,що 95% голосів за російського кандидата, то куди віднести, до якої категорії
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04.11.2024 19:17 Ответить
я не розказую, а констатую...до чого твоя статистика в якій я обізнаній краще за тебе? ти в моєму меседжі головного не побачив...
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05.11.2024 11:55 Ответить
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04.11.2024 15:49 Ответить
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04.11.2024 15:52 Ответить
Ну, фсьо, Стамбул не за горами!
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04.11.2024 15:52 Ответить
44.67% це теж солідний результат. На болото схиляються.
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04.11.2024 15:52 Ответить
*********** спрацювали на совість, але слава Богу не допомогло
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04.11.2024 16:00 Ответить
Молдова в цілому виявилась розумнішою за Грузію.
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04.11.2024 15:53 Ответить
У них нету границы как у грузин с кацапами. Там в Грузии, если не правильно проголосуют, то ***** сразу введет войска.
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04.11.2024 15:57 Ответить
Може введе, а може й ні…
у всякому разі зараз, коли кацапи завʼязли в Україні, в Грузії був найкращій шанс…
Іншого може не відбутись…
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04.11.2024 16:33 Ответить
У Молдови немає сусіда-скотиняки під боком, як у Грузії.
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04.11.2024 15:57 Ответить
В Молдови нема кордону з кацапляндією. Думаю це теж вплинуло...
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04.11.2024 15:58 Ответить
В них поряд цілий анклав кацапський, у вигляді «приднестровʼя»…
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04.11.2024 16:31 Ответить
є таке. але не думаю, шо там шось лишилось з бойового потенціалу.
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04.11.2024 16:42 Ответить
А великий бойовий потенціал залишився в кацапів, щоби почати війну ще й з Грузією ЗАРАЗ???
До того - початок ще одної загарбницької війни кацапами зараз може додати аргументів заходу, для прямого втручання в ситуацію, а Китаю - для зупинки допомоги кацапам, бо їх економіка і так вже валиться.
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04.11.2024 16:52 Ответить
І знову випливає питання спільних кордонів. В Пріднєстровʼє досить складно перекидати підкріплення. А в Грузію можна ввалитися одразу чим намобілізують.
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04.11.2024 17:22 Ответить
Я не намагаюсь применшити досягнення Молдови. Але, на мою думку, географічне положення такі має значення.
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04.11.2024 17:25 Ответить
Все має значення.
Але як на мене, то найбільше зараз впливає маніпуляція з інформацією, бо щоби втулити необхідну брехню лоху не треба тепер навіть вчити його читати.
для маніпулятора навіть краще буде, якщо той не вміє читати…
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04.11.2024 19:23 Ответить
+100500
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04.11.2024 21:31 Ответить
молдова, в цілому, виявилася розумнішою за україну...
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04.11.2024 15:58 Ответить
Згоден - не стали обирати «какуюразніцу»…
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04.11.2024 16:29 Ответить
Як це немає а придністров'я, гагаузи?
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04.11.2024 16:59 Ответить
З проблемами але в Молдові перемогла проєвропейська кандидатка, як не старалась москва ,хотілося що б завтра в США перемогла жінка.
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04.11.2024 15:54 Ответить
А я б хотів, щоб переміг здоровий глузд.
Але, з огляду на загальну ситуацію, я занадто багато хочу...
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04.11.2024 18:20 Ответить
а в межах кордонів Молдови - результат 51,5% на 48,5% на користь Стояноглу
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04.11.2024 15:56 Ответить
В містах за Санду , в селах гагаузи проти
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04.11.2024 15:58 Ответить
прокурора інваліда обидели
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04.11.2024 16:00 Ответить
Раша-тв ін єкшн.
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04.11.2024 16:03 Ответить
Поплачь ещё
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04.11.2024 16:08 Ответить
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04.11.2024 18:34 Ответить
От так і працює кацапська пропаганда, яка залякує людей, що прийдуть американці і заберуть собі все, а ви підете мити сортири - і совок слухняно лізе у кацапський зашморг…
а люди, які поїхали начебто «мити сортири» на захід, чомусь ніфіга тим заходом не перелякані, хоч їх там «жорстоко експлатують» і голосують за приєднання до того «жорстокого» заходу…
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04.11.2024 19:30 Ответить
росия СМОКЧЕ и у молдован !!!)))
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04.11.2024 15:59 Ответить
Якщо у Стояногло забрати 20% і їх додати Санду, то вийде майже как у нас в 2019. Вибір Молдови правильний.
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04.11.2024 15:59 Ответить
А далі корупція, брехня, хаос, розвал державних інституцій, просрана економіка, війна, шашлички, геноцид, узурпація влади, відсутність виборів...

Дуже ви правильний вибір зробили.
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04.11.2024 16:06 Ответить
Попереду парламентські, вони важливіші.
Русня буде відсікати діаспору, яка вже вдруге утримує Молдову на проєвропейському курсі.
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04.11.2024 16:01 Ответить
руки короткі
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04.11.2024 16:07 Ответить
Завтра дізнаємось, наскільки у них насправді довгі руки.
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04.11.2024 16:11 Ответить
Старий анекдот про те яка сама недолуга нація з 15 республік,але там вино саме дешеве,тепер можна з легкістю перенести з молдаван на славних і гордих грузин,яких промоскальський іванішвілі трахає вже 12 років і буде продовжувати це робити.
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04.11.2024 16:03 Ответить
×уй вам, скріпні - нюхайте онучі!
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04.11.2024 16:07 Ответить
Поздоровляємо, пані Президент !

молдавани попри все зробили розумний вибір !
на відміну від "мудрого українського наріту"
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04.11.2024 16:13 Ответить
А тепер друзі молдавани готуйте гумові кийки та водомети поки плюсова температура...ватний антимайдан гарантований 100%....бийте так щоб аж друзки летіли
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04.11.2024 16:15 Ответить
Час повертати до Молдови Придністров'я.
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04.11.2024 16:22 Ответить
Все, бутылки с грузинским вином на чердак. К Новому году затарюсь молдавским.
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04.11.2024 16:34 Ответить
Теперь, осталось, чтобы Харрис победила.
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04.11.2024 16:38 Ответить
А молдавани мудріші ніж "мудрий нАрід"!
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04.11.2024 16:39 Ответить
55% vs 73%
І більше нічого казати не треба...
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04.11.2024 16:43 Ответить
Дуже прикро,що грузини виявилися не такими уж волелюбними та мужніми...Вбачається,що красиві здравниці за шашликом та кінжали на малюнках - не допомога проти рашиських карбованців та дармової горілки ....Молодці молдовани,відстояли свої права!!
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04.11.2024 16:56 Ответить
Победила Санду, победит и Харрис.
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04.11.2024 16:57 Ответить
Тепер Санду треба дуже ретельно охороняти.
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04.11.2024 17:02 Ответить
Вітання Маї і Молдові.
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04.11.2024 17:27 Ответить
Маячка, Маячка, віват Маячка ! Красуня перемогла кацапську підстилку.
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04.11.2024 17:34 Ответить
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04.11.2024 18:37 Ответить
Вітаємо всіх молдован ,ви зробили вибір для себе, та своїх дітей, правильний ...вітаємо Пані Санду !❤️
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04.11.2024 18:41 Ответить
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04.11.2024 19:48 Ответить
 
 