За сутки на фронте более 220 боевых столкновений, 84 из них на Кураховском направлении, - Генштаб

Силы обороны продолжают мужественно защищать Украину. С начала суток произошло 226 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Оккупанты нанесли 11 авиационных ударов с применением 28 КАБов, 206 ударов дронами-камикадзе и осуществили почти 2400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении захватчики в течение дня совершили восемь атак вблизи Волчанска.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 19 атак. Активность противник проявлял в районах Кондрашовки, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Вешневого, Песчаного, Дружелюбовки, Лозовой, Кругляковки.

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Боевые действия на востоке

31 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Грековки, Колесниковки, Катериновки, Макеевки, Тернов, Заречного и Торского.

На Северском направлении захватчики один раз безуспешно штурмовали позицию наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Часова Яра и Ступочек. Два боевых столкновения до сих пор продолжаются.

Враг при поддержке авиации семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали в районах Дачного, Торецка и Щербиновки, в настоящее время идет один бой вблизи Щербиновки.

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На Покровском направлении с начала суток в районах населенных пунктов Луч, Лисовка, Селидово, Юрьевка и Вишневое наши войска отражали 21 наступательное и штурмовое действие врага. Четыре из них еще продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. По предварительным данным, за сегодня враг потерял 260 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили один танк, две боевые бронированные машины, два БТР и два автомобиля. Кроме того, пушка, один БТР и один автомобиль были существенно повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 84 боевые столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченка, Ильинка, Кременная Балка, Анновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Екатериновка и Елизаветовка. По имеющейся информации, за сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевые бронированные машины, пять боевых машин пехоты и один танк. Также были повреждены один танк, четыре боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении оккупанты 16 раз атаковали вблизи Трудового, Большой Новоселки, Урожайного, Раздольного, Сухих Ялов и Максимовки. Все атаки были отражены.

На Ореховском направлении наши войска остановили шесть атак противника в направлениях Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков и Орехова.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потерь позиций и территорий не допущено. Украинские воины отразили три штурма российских захватчиков.

Сегодня отмечаем воинов 102-й отдельной бригады территориальной обороны, 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 100-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, которые уверенно держат рубежи и наносят оккупантам значительные потери.

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