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Санду не является президентом Молдовы, - Песков

У Кремлі заявили, що Санду не є президенткою Молдови

Кремль не признает Маю Санду президентом Молдовы после проведенных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", - сказал он.

Представитель российского диктатора заявил, что РФ может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали из России.

Также читайте: Россия потерпела провал, - Байден поздравил Санду с победой на президентских выборах

По словам Пескова, гражданам Молдовы в России "не было предоставлено возможности использовать свой голос", поэтому результаты выборов "считать чистыми невозможно".

Молдова открыла в России всего два участка - оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тыс. возможных.

Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55,33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44,67% избирателей.

Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.

Читайте также: В Молдове завершили подсчет голосов: Санду победила с 55,3%

Автор: 

Молдова (1893) Песков Дмитрий (1954) россия (96413) Мая Санду (220)


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Топ комментарии
+58
"Молдова відкрила у Росії всього дві дільниці - обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців із 5 тис. можливих.", - явка 99.9%? Тобто кацапи вкинули бюлетені за свого кандидата але все одно не вистачило. Ох і клоуни.
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05.11.2024 13:32 Ответить
+54
Від вас гівноїдів ніхто інших заяв і не чекав
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05.11.2024 13:31 Ответить
+40
То уже не молдованы которые живут на Сосии. Ето все равно что дать проголосовать миллионам бывших украинцев которые давно живут на Сосии. Там уже мозги промыты до самого дна. Нужно вообще ввести запрет на голосование недружественных стран.
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05.11.2024 13:49 Ответить
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«Етнічні украінчики» це хто такі?
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05.11.2024 14:50 Ответить
Ті самі, що і малороси і хохли
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05.11.2024 14:58 Ответить
Мабуть, це щось на зразок "етнічних квартальчиків".
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05.11.2024 15:00 Ответить
Таким чином, всі протоколи такзваних "референдумів", які )(уйло провело на окупованих територіях, вони можуть запхати маше захаровой в усі відомі місця.
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05.11.2024 13:55 Ответить
Туди, в ті місця не можна, там медвєдєв ховає пляшку і стакан.
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05.11.2024 20:54 Ответить
путін і Зеленського не вважає законним президентом. А що це міняє? Позиція кремля в цьому питанні давно вже нікого не цікавить.
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05.11.2024 13:57 Ответить
вас, свино-собак, ніхто не питав
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05.11.2024 13:59 Ответить
иди ***** *************** выродок
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05.11.2024 14:00 Ответить
ну так пукін теж не президент *********, він злодій у розшуку, а з ним чогось мають справи усі, крім адекватної україни, навідь комуняка байден і навіжений трамп
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05.11.2024 14:05 Ответить
Авжеж, президентом може бути тілоьки той, на кого вкаже пуйло
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05.11.2024 14:08 Ответить
Хто небудь знає, яке справжнє прізвище у "пєскова"?

Тільки про "навку" не пишіть.
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05.11.2024 14:09 Ответить
А это интересно! Булькайте дальше проплаченные убогие. Результат по финалу!
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05.11.2024 14:09 Ответить
Даже путлер сказал как-то что письков несёт пургу
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05.11.2024 14:16 Ответить
кремль визнає лише тоді коли буде більше 80% 😂
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05.11.2024 14:21 Ответить
Паралельна реальність відкрила хавал щоб зробити вигляд ніби вона має велике значення для світу.
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05.11.2024 14:23 Ответить
І чому вони весь час лізуть в чужі країни, коли навіть своєю не можуть нормально керувати? Скільки років живу до сих пір це для мене загадка.
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05.11.2024 14:26 Ответить
У вас є подруги, які ********** зіркове життя і роздавати поради іншим, коли у самих в родині суцільний безлад?
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05.11.2024 14:28 Ответить
Світ! Чи здатен ти зупинити зграю? Дайте Атакамс і Таурус... і відійдіть
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05.11.2024 16:25 Ответить
Ординський менталітет, - навіщо розвивати і берегти свою землю, якщо можна вкрасти (завоювати) чужу? Прийшов, насрав, пішов далі...

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05.11.2024 14:36 Ответить
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05.11.2024 17:45 Ответить
Міровую революцію леніна ще ніхто не відміняв. Навпаки вона стала за їх поглядами ще ближче.
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05.11.2024 14:37 Ответить
Санду не є президенткою Молдови, - Пєсков Джерело:

ЭТО ПУТИН НЕ ЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ !!!
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05.11.2024 14:42 Ответить
"Нам очень важно ваше мненье, а то нам не на что плевать"
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05.11.2024 14:46 Ответить
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05.11.2024 14:46 Ответить
Повод для Молдовы сделать выводы и окончательно покинуть СНГ. Ранее Санду воздерживалась от этого шага, потому что половина населения Молдовы ностальгирует по СССР, а перед ней была перспектива выборов. А теперь у неё начинается последний срок, поэтому ровным счётом ничего не мешает ей пойти на этот шаг.
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05.11.2024 14:47 Ответить
Їм заважає апендикс у вигляді придністров'я, він і нам заважає, але немає наразі політичної волі ні в кого це виправити. В першу чергу там підтримка ромунів важлива, та вони не підуть проти США особливо зараз.
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05.11.2024 15:25 Ответить
Що заважає/заважало: обидві сторони наживалися на контрабасі та на совковому електораті - і іх чиновники і наші! 🇺🇦🇲🇩
Ні при Ющі ні при Чучмі НЕ робили державницьких рішень в цей бік - а це вибачте національна безпека!!
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05.11.2024 19:34 Ответить
Путін не є президентом Росії. Це диктатор і воєнний злочинець.
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05.11.2024 14:48 Ответить
у Вас у тексті дві помилки - %йуло та московія ))
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05.11.2024 16:07 Ответить
😁 Канєшна! Це саме піськів вирвшає, хто є президентом Молдови! Єдиний у трьох впостасях, майже бох - молдовський народ, молдовський ЦВК і молдовський конституційний суд. А над піськівим є ще супербох - пуцин, який правда таких дурних заяв не робить. 😁 А тепер головне - видно, що вигращ Санду на виборах президента Молдови - то таки ну дуже болючий удар кацапам під дих.
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05.11.2024 15:01 Ответить
Вони і в Німеччину з наполегливістю ідіотів лізуть. Сьогодні у Саксонії, замлі на сході Німеччини, яка колись була в окупації СРСР, т.зв. ГДР, накрили злочинну группу озброєних людей, що називала себе саксонські сепаратисти, і один з керівників місцевий політик з АдН. Не здивуюся, якщо там російський слід буде.

Росіяни ********** місцевих йолопів підтримувати в кожній країні щоб ті гидили.
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05.11.2024 15:01 Ответить
АнД давно видно аж світиться московський слід!!
А ще пару років тому накрили банду офіцерів, з правими поглядами, готували переворот і вбивство шольца/штанмаєра/бербок ітд.
Зараз про це мовчать - мабуть шум зам'яли комсомольці з гнізда Меркель , або просто сьидно було що при меркелях допустили дірки в безпеці
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05.11.2024 19:30 Ответить
усатое чмо кукарекнуло. это раньше на ваш бред обращали внимание, а теперь на вас обсосов лаптеногих Х... все забили
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05.11.2024 15:02 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=80p8yWoz-xY Невзоров! А он старался: Молдова УДЕЛАЛА Путина проголосовав за Санду на выборах и за мир! (8:35)
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05.11.2024 15:05 Ответить
Немає чому радіти. По-перше, парламентські важливіші, по-друге, сьогодні завдяки російським спецслужбам оберуть Трампа, і наступний парламент вже точно проголосують проросійських, бо з росією треба дружити, інакше вона заїде на танках.
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05.11.2024 15:53 Ответить
Не треба московських наративів!!! ( Чи ти підігруєш, дядя???© )
Вашими темпами, їм вистачить танків лише до адмінкордону Донецької обл +/- ...
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05.11.2024 19:26 Ответить
Кацапи, вам нах в бік північної кореї, до Молдови і її президента Санду, вам як до місяця рачки.
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05.11.2024 15:15 Ответить
Ну то відправте в Молдову "лєгєтімного" януковича...😁
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05.11.2024 15:18 Ответить
Розумію так що письков претендує ще і на носія чемодана ху...ла, а не тільки його йоршик
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05.11.2024 15:25 Ответить
Піськов, %уйло вже давно нелегітимний, як і його дружбани : Яник, Картопельний Дуче Лукашенко, Кін Чен Ий, Ассад та інші ...
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05.11.2024 16:06 Ответить
У кацапів 50% це завжди розкол, а не демократія. От коли 99,9% і ніяк інакше.
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05.11.2024 16:09 Ответить
Мая Санду кремлю - полижите меня внизу. И сзади 😁
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05.11.2024 16:13 Ответить
А кого цікавить "що там думає піськоф"?
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05.11.2024 16:32 Ответить
А я вже гадав, що мені одному *****...
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05.11.2024 17:58 Ответить
Зачем транслировать бред всяких неполноценных?
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05.11.2024 17:19 Ответить
А нам румынам наплевать на твоё мнение путлер насрать!!!!!
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05.11.2024 17:42 Ответить
👍❤️
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05.11.2024 19:21 Ответить
Как же вы ******** ******* нас будьте вы прокляты вечно !!!!!ГОРИТЕ В АДУ!!!!!
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05.11.2024 17:44 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает."(с)
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05.11.2024 17:48 Ответить
Піськов намагається своєю заявою загасити палаючіє кацапсьскі пердаки.
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05.11.2024 18:22 Ответить
А что тебе остается делать? Тебя никто не спрашивал . Так что лучше молчи. Песков.
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05.11.2024 19:07 Ответить
А ви думали ці ПАДЛИ забули про гібридну війну?? Вони проти всіх сусідів її роблять і проти Західної Европи теж!!
Ще Казахстан неясно - бо Сюзерен ( кпк) взяв під опіку його
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05.11.2024 19:20 Ответить
У х.....з іншими президентами все невпопад - то привітає не вибраного, то вибраного не визнає.
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05.11.2024 19:30 Ответить
Иди на х...,не псуй настрій з ранку. Віват Молдова.!!!!
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06.11.2024 06:53 Ответить
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