Санду не является президентом Молдовы, - Песков
Кремль не признает Маю Санду президентом Молдовы после проведенных выборов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
"Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе", - сказал он.
Представитель российского диктатора заявил, что РФ может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали из России.
По словам Пескова, гражданам Молдовы в России "не было предоставлено возможности использовать свой голос", поэтому результаты выборов "считать чистыми невозможно".
Молдова открыла в России всего два участка - оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тыс. возможных.
Напомним, что 3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. Победу одержала действующий президент Мая Санду с результатом 55,33%. Ее оппонента Стояногло поддержали 44,67% избирателей.
Победу Санду фактически обеспечила поддержка граждан Молдовы, находящихся за рубежом.
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Тільки про "навку" не пишіть.
ЭТО ПУТИН НЕ ЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ !!!
Ні при Ющі ні при Чучмі НЕ робили державницьких рішень в цей бік - а це вибачте національна безпека!!
Росіяни ********** місцевих йолопів підтримувати в кожній країні щоб ті гидили.
А ще пару років тому накрили банду офіцерів, з правими поглядами, готували переворот і вбивство шольца/штанмаєра/бербок ітд.
Зараз про це мовчать - мабуть шум зам'яли комсомольці з гнізда Меркель , або просто сьидно було що при меркелях допустили дірки в безпеці
Вашими темпами, їм вистачить танків лише до адмінкордону Донецької обл +/- ...
Ще Казахстан неясно - бо Сюзерен ( кпк) взяв під опіку його