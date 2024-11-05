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Санду не є президенткою Молдови, - Пєсков

У Кремлі заявили, що Санду не є президенткою Молдови

Кремль не визнає Маю Санду президенткою Молдови після проведених виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство", - сказав він.

Речник російського диктатора заявив, що РФ може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з Росії.

Також читайте: Зеленський привітав Санду із перемогою: Молдова обрала шлях до соціальної стабільності

За словами Пєскова, громадянам Молдови у Росії "не було надано можливості використати свій голос", тому результати виборів "вважати чистими неможливо".

Молдова відкрила у Росії всього дві дільниці - обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців із 5 тис. можливих.

Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців.

Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном.

Також читайте: Росія зазнала провалу, - Байден привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Автор: 

Молдова (2097) Пєсков Дмитро (1707) росія (66431) Мая Санду (262)


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Топ коментарі
+58
"Молдова відкрила у Росії всього дві дільниці - обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців із 5 тис. можливих.", - явка 99.9%? Тобто кацапи вкинули бюлетені за свого кандидата але все одно не вистачило. Ох і клоуни.
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05.11.2024 13:32 Відповісти
+54
Від вас гівноїдів ніхто інших заяв і не чекав
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05.11.2024 13:31 Відповісти
+40
То уже не молдованы которые живут на Сосии. Ето все равно что дать проголосовать миллионам бывших украинцев которые давно живут на Сосии. Там уже мозги промыты до самого дна. Нужно вообще ввести запрет на голосование недружественных стран.
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05.11.2024 13:49 Відповісти
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«Етнічні украінчики» це хто такі?
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05.11.2024 14:50 Відповісти
Ті самі, що і малороси і хохли
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05.11.2024 14:58 Відповісти
Мабуть, це щось на зразок "етнічних квартальчиків".
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05.11.2024 15:00 Відповісти
Таким чином, всі протоколи такзваних "референдумів", які )(уйло провело на окупованих територіях, вони можуть запхати маше захаровой в усі відомі місця.
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05.11.2024 13:55 Відповісти
Туди, в ті місця не можна, там медвєдєв ховає пляшку і стакан.
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05.11.2024 20:54 Відповісти
путін і Зеленського не вважає законним президентом. А що це міняє? Позиція кремля в цьому питанні давно вже нікого не цікавить.
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05.11.2024 13:57 Відповісти
вас, свино-собак, ніхто не питав
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05.11.2024 13:59 Відповісти
иди ***** *************** выродок
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05.11.2024 14:00 Відповісти
ну так пукін теж не президент *********, він злодій у розшуку, а з ним чогось мають справи усі, крім адекватної україни, навідь комуняка байден і навіжений трамп
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05.11.2024 14:05 Відповісти
Авжеж, президентом може бути тілоьки той, на кого вкаже пуйло
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05.11.2024 14:08 Відповісти
Хто небудь знає, яке справжнє прізвище у "пєскова"?

Тільки про "навку" не пишіть.
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05.11.2024 14:09 Відповісти
А это интересно! Булькайте дальше проплаченные убогие. Результат по финалу!
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05.11.2024 14:09 Відповісти
Даже путлер сказал как-то что письков несёт пургу
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05.11.2024 14:16 Відповісти
кремль визнає лише тоді коли буде більше 80% 😂
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05.11.2024 14:21 Відповісти
Паралельна реальність відкрила хавал щоб зробити вигляд ніби вона має велике значення для світу.
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05.11.2024 14:23 Відповісти
І чому вони весь час лізуть в чужі країни, коли навіть своєю не можуть нормально керувати? Скільки років живу до сих пір це для мене загадка.
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05.11.2024 14:26 Відповісти
У вас є подруги, які ********** зіркове життя і роздавати поради іншим, коли у самих в родині суцільний безлад?
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05.11.2024 14:28 Відповісти
Світ! Чи здатен ти зупинити зграю? Дайте Атакамс і Таурус... і відійдіть
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05.11.2024 16:25 Відповісти
Ординський менталітет, - навіщо розвивати і берегти свою землю, якщо можна вкрасти (завоювати) чужу? Прийшов, насрав, пішов далі...

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05.11.2024 14:36 Відповісти
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05.11.2024 17:45 Відповісти
Міровую революцію леніна ще ніхто не відміняв. Навпаки вона стала за їх поглядами ще ближче.
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05.11.2024 14:37 Відповісти
Санду не є президенткою Молдови, - Пєсков Джерело:

ЭТО ПУТИН НЕ ЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ !!!
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05.11.2024 14:42 Відповісти
"Нам очень важно ваше мненье, а то нам не на что плевать"
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05.11.2024 14:46 Відповісти
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05.11.2024 14:46 Відповісти
Повод для Молдовы сделать выводы и окончательно покинуть СНГ. Ранее Санду воздерживалась от этого шага, потому что половина населения Молдовы ностальгирует по СССР, а перед ней была перспектива выборов. А теперь у неё начинается последний срок, поэтому ровным счётом ничего не мешает ей пойти на этот шаг.
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05.11.2024 14:47 Відповісти
Їм заважає апендикс у вигляді придністров'я, він і нам заважає, але немає наразі політичної волі ні в кого це виправити. В першу чергу там підтримка ромунів важлива, та вони не підуть проти США особливо зараз.
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05.11.2024 15:25 Відповісти
Що заважає/заважало: обидві сторони наживалися на контрабасі та на совковому електораті - і іх чиновники і наші! 🇺🇦🇲🇩
Ні при Ющі ні при Чучмі НЕ робили державницьких рішень в цей бік - а це вибачте національна безпека!!
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05.11.2024 19:34 Відповісти
Путін не є президентом Росії. Це диктатор і воєнний злочинець.
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05.11.2024 14:48 Відповісти
у Вас у тексті дві помилки - %йуло та московія ))
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05.11.2024 16:07 Відповісти
😁 Канєшна! Це саме піськів вирвшає, хто є президентом Молдови! Єдиний у трьох впостасях, майже бох - молдовський народ, молдовський ЦВК і молдовський конституційний суд. А над піськівим є ще супербох - пуцин, який правда таких дурних заяв не робить. 😁 А тепер головне - видно, що вигращ Санду на виборах президента Молдови - то таки ну дуже болючий удар кацапам під дих.
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05.11.2024 15:01 Відповісти
Вони і в Німеччину з наполегливістю ідіотів лізуть. Сьогодні у Саксонії, замлі на сході Німеччини, яка колись була в окупації СРСР, т.зв. ГДР, накрили злочинну группу озброєних людей, що називала себе саксонські сепаратисти, і один з керівників місцевий політик з АдН. Не здивуюся, якщо там російський слід буде.

Росіяни ********** місцевих йолопів підтримувати в кожній країні щоб ті гидили.
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05.11.2024 15:01 Відповісти
АнД давно видно аж світиться московський слід!!
А ще пару років тому накрили банду офіцерів, з правими поглядами, готували переворот і вбивство шольца/штанмаєра/бербок ітд.
Зараз про це мовчать - мабуть шум зам'яли комсомольці з гнізда Меркель , або просто сьидно було що при меркелях допустили дірки в безпеці
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05.11.2024 19:30 Відповісти
усатое чмо кукарекнуло. это раньше на ваш бред обращали внимание, а теперь на вас обсосов лаптеногих Х... все забили
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05.11.2024 15:02 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=80p8yWoz-xY Невзоров! А он старался: Молдова УДЕЛАЛА Путина проголосовав за Санду на выборах и за мир! (8:35)
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05.11.2024 15:05 Відповісти
Немає чому радіти. По-перше, парламентські важливіші, по-друге, сьогодні завдяки російським спецслужбам оберуть Трампа, і наступний парламент вже точно проголосують проросійських, бо з росією треба дружити, інакше вона заїде на танках.
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05.11.2024 15:53 Відповісти
Не треба московських наративів!!! ( Чи ти підігруєш, дядя???© )
Вашими темпами, їм вистачить танків лише до адмінкордону Донецької обл +/- ...
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05.11.2024 19:26 Відповісти
Кацапи, вам нах в бік північної кореї, до Молдови і її президента Санду, вам як до місяця рачки.
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05.11.2024 15:15 Відповісти
Ну то відправте в Молдову "лєгєтімного" януковича...😁
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Розумію так що письков претендує ще і на носія чемодана ху...ла, а не тільки його йоршик
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05.11.2024 15:25 Відповісти
Піськов, %уйло вже давно нелегітимний, як і його дружбани : Яник, Картопельний Дуче Лукашенко, Кін Чен Ий, Ассад та інші ...
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05.11.2024 16:06 Відповісти
У кацапів 50% це завжди розкол, а не демократія. От коли 99,9% і ніяк інакше.
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05.11.2024 16:09 Відповісти
Мая Санду кремлю - полижите меня внизу. И сзади 😁
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05.11.2024 16:13 Відповісти
А кого цікавить "що там думає піськоф"?
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05.11.2024 16:32 Відповісти
А я вже гадав, що мені одному *****...
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05.11.2024 17:58 Відповісти
Зачем транслировать бред всяких неполноценных?
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05.11.2024 17:19 Відповісти
А нам румынам наплевать на твоё мнение путлер насрать!!!!!
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05.11.2024 17:42 Відповісти
👍❤️
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05.11.2024 19:21 Відповісти
Как же вы ******** ******* нас будьте вы прокляты вечно !!!!!ГОРИТЕ В АДУ!!!!!
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05.11.2024 17:44 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает."(с)
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05.11.2024 17:48 Відповісти
Піськов намагається своєю заявою загасити палаючіє кацапсьскі пердаки.
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05.11.2024 18:22 Відповісти
А что тебе остается делать? Тебя никто не спрашивал . Так что лучше молчи. Песков.
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05.11.2024 19:07 Відповісти
А ви думали ці ПАДЛИ забули про гібридну війну?? Вони проти всіх сусідів її роблять і проти Західної Европи теж!!
Ще Казахстан неясно - бо Сюзерен ( кпк) взяв під опіку його
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05.11.2024 19:20 Відповісти
У х.....з іншими президентами все невпопад - то привітає не вибраного, то вибраного не визнає.
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05.11.2024 19:30 Відповісти
Иди на х...,не псуй настрій з ранку. Віват Молдова.!!!!
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06.11.2024 06:53 Відповісти
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