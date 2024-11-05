Санду не є президенткою Молдови, - Пєсков

Кремль не визнає Маю Санду президенткою Молдови після проведених виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство", - сказав він.

Речник російського диктатора заявив, що РФ може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з Росії.

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За словами Пєскова, громадянам Молдови у Росії "не було надано можливості використати свій голос", тому результати виборів "вважати чистими неможливо".

Молдова відкрила у Росії всього дві дільниці - обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців із 5 тис. можливих.

Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців.

Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном.

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