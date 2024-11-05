Санду не є президенткою Молдови, - Пєсков
Кремль не визнає Маю Санду президенткою Молдови після проведених виборів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
"Що стосується пані Санду, ви знаєте, що вона не є, наскільки ми розуміємо, президентом своєї країни, тому що в самій країні теж більшість населення голосували не за неї. І йдеться про вельми і вельми розколоте суспільство", - сказав він.
Речник російського диктатора заявив, що РФ може "об'єктивно судити про ці вибори" на прикладі громадян Молдови, які голосували з Росії.
За словами Пєскова, громадянам Молдови у Росії "не було надано можливості використати свій голос", тому результати виборів "вважати чистими неможливо".
Молдова відкрила у Росії всього дві дільниці - обидві у Москві. На кожній з них проголосували по 4999 виборців із 5 тис. можливих.
Нагадаємо, що 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобула чинна президентка Мая Санду з результатом 55.33%. Її опонента Стояногло підтримали 44.67% виборців.
Перемогу Санду фактично забезпечила підтримка громадян Молдови, які перебувають за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тільки про "навку" не пишіть.
ЭТО ПУТИН НЕ ЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ !!!
Ні при Ющі ні при Чучмі НЕ робили державницьких рішень в цей бік - а це вибачте національна безпека!!
Росіяни ********** місцевих йолопів підтримувати в кожній країні щоб ті гидили.
А ще пару років тому накрили банду офіцерів, з правими поглядами, готували переворот і вбивство шольца/штанмаєра/бербок ітд.
Зараз про це мовчать - мабуть шум зам'яли комсомольці з гнізда Меркель , або просто сьидно було що при меркелях допустили дірки в безпеці
Вашими темпами, їм вистачить танків лише до адмінкордону Донецької обл +/- ...
Ще Казахстан неясно - бо Сюзерен ( кпк) взяв під опіку його