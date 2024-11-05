13 "двухсотых" оккупантов и четыре уничтоженные вражеские БМП: украинские воины отразили атаку армии РФ на Сиверском направлении. ВИДЕО

Пограничники из бригады "Помста" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" отбили атаку российских оккупантов на Сиверском направлении, уничтожив четыре вражеские бронемашины и ликвидировав 13 штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"13 тел российских штурмовиков и четыре вражеские БМП посреди поля - результат суицидального штурма от оккупантов на Сиверском направлении. Украинские пограничники из бригады "Помста" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" подловили вражескую технику на открытой местности. В живых не оставили никого", - отмечает в комментарии автор публикации.

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