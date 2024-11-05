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Новости Война
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13 "двухсотых" оккупантов и четыре уничтоженные вражеские БМП: украинские воины отразили атаку армии РФ на Сиверском направлении. ВИДЕО

Пограничники из бригады "Помста" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" отбили атаку российских оккупантов на Сиверском направлении, уничтожив четыре вражеские бронемашины и ликвидировав 13 штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"13 тел российских штурмовиков и четыре вражеские БМП посреди поля - результат суицидального штурма от оккупантов на Сиверском направлении. Украинские пограничники из бригады "Помста" и бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Едельвейс" подловили вражескую технику на открытой местности. В живых не оставили никого", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Бойцы 10 ОГШБр во время вражеского штурма уничтожили 6 танков и 9 БМП, а также ликвидировали 19 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19882) Госпогранслужба (6635) уничтожение (7379) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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це дуже круто...
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05.11.2024 15:03 Ответить
А чого все саме гарне, заблюрено?
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05.11.2024 15:10 Ответить
Боже, як наші військові там щей нищать рашистів - і це при тому шо зеленский у наркокомі кожного дня, керує країною - завдяки 73% мудрилам син генерала фсб. Скіки жертв заради того шоб країною керувала фсб. Падлюча більшість.
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05.11.2024 15:16 Ответить
Та припинить вже цю куйню писати про наркокому и т.д.. Воно недалеке то факт, але далеко не дурне.

Та хоч чотирижди син та онук в 100 коліні генерала фсб, воно не ідейне, воно вже давним давно перевербовано за його же улюблені ГРОШІ і він зробить все, що йому скажуть наші Західні партнери.
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05.11.2024 15:56 Ответить
Ви думаєте шо у фсб меньше грошей. Ви або ідіот, або зелене лайно. Заслужив, від наріка - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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05.11.2024 16:34 Ответить
фесебешні гроші тепер важче потратити, так дати вони йому можуть скільки захоче, а от потратити не зможе, тому й ломає комедію типа воно про Україну думає.
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05.11.2024 21:36 Ответить
Старе заблюрене відео з іншіх ракурсів. См Груз200 в телеге.
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05.11.2024 16:21 Ответить
Бігають кацапи , як спрінтери по нашій землі ,
але всі пішли до пекла 👌👌🙁
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05.11.2024 17:35 Ответить
 
 