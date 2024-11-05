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Новини Війна
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13 "двохсотих" окупантів та чотири знищені ворожі БМП: українські воїни відбили атаку армії РФ на сіверському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники із бригади "Помста" та бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили атаку російських окупантів на сіверському напрямку, знищивши чотири ворожі бронемашини та ліквідувавши 13 штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"13 тіл російських штурмовиків і чотири ворожі БМП посеред поля - результат суїцидального штурму від окупантів на сіверському напрямку. Українські прикордонники з бригади "Помста" та бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" підловили ворожу техніку на відкритій місцевості – живими не залишили нікого". - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (18036) Держприкордонслужба ДПСУ (6200) знищення (7696) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)


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05.11.2024 15:03 Відповісти
А чого все саме гарне, заблюрено?
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05.11.2024 15:10 Відповісти
Боже, як наші військові там щей нищать рашистів - і це при тому шо зеленский у наркокомі кожного дня, керує країною - завдяки 73% мудрилам син генерала фсб. Скіки жертв заради того шоб країною керувала фсб. Падлюча більшість.
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05.11.2024 15:16 Відповісти
Та припинить вже цю куйню писати про наркокому и т.д.. Воно недалеке то факт, але далеко не дурне.

Та хоч чотирижди син та онук в 100 коліні генерала фсб, воно не ідейне, воно вже давним давно перевербовано за його же улюблені ГРОШІ і він зробить все, що йому скажуть наші Західні партнери.
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05.11.2024 15:56 Відповісти
Ви думаєте шо у фсб меньше грошей. Ви або ідіот, або зелене лайно. Заслужив, від наріка - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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05.11.2024 16:34 Відповісти
фесебешні гроші тепер важче потратити, так дати вони йому можуть скільки захоче, а от потратити не зможе, тому й ломає комедію типа воно про Україну думає.
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05.11.2024 21:36 Відповісти
Старе заблюрене відео з іншіх ракурсів. См Груз200 в телеге.
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05.11.2024 16:21 Відповісти
Бігають кацапи , як спрінтери по нашій землі ,
але всі пішли до пекла 👌👌🙁
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05.11.2024 17:35 Відповісти
 
 