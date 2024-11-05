13 "двохсотих" окупантів та чотири знищені ворожі БМП: українські воїни відбили атаку армії РФ на сіверському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники із бригади "Помста" та бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили атаку російських окупантів на сіверському напрямку, знищивши чотири ворожі бронемашини та ліквідувавши 13 штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

"13 тіл російських штурмовиків і чотири ворожі БМП посеред поля - результат суїцидального штурму від окупантів на сіверському напрямку. Українські прикордонники з бригади "Помста" та бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" підловили ворожу техніку на відкритій місцевості – живими не залишили нікого". - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант про мовний бар’єр із північнокорейцями: "Русский русского не всегда понимает. А как управлять этим не русскоязычным стадом? Это еще тот геморрой". ВIДЕО