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Убытки минимум в миллиард гривен: остановлена ​​незаконная добыча угля на Донетчине

Незаконний видобуток вугілля

Работники ГБР остановили незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля получило одно из частных обществ в 2021 году, однако не начало работы.

Этим воспользовалась группа лиц, которая фактически объединилась в преступную организацию.

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Без разрешительных документов они осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров.

Также организатор договорился с председателем местной территориальной громады, который помог захватить земельный участок на котором они добывали уголь, подделав документы о передаче его в аренду подконтрольному организатору предприятию, а также прикрывал незаконную деятельность группы.

Убытки государства

С декабря 2021 года по настоящее время группа нанесла ущерб государству минимум на миллиард гривен. Полная сумма убытков еще устанавливается.

Автор: 

Донецкая область (10111) ископаемые (189) ГБР (3073)


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Топ комментарии
+8
зупинили??? ну-ну.. "Криша" дала добро зупинити!!!!!!!!!!!!!!!.. Скрізь свої лазійки.... Запитують частенько -А чому Бердянський порт не знищують ЗСУ??? Бо його по любасу знищать орки після відступу...Те саме по Маріуполю і по залізниці в Крим... Це по якій домовленості там все так тихо і рашистм будують і по цій зраді а Київі їдуть не боячись обстрілів десятки тисяч будівельників...Зрада всім вмдна..як розмінування Чонгру, яке дало впевненість в СВО лочній операції хкуйла..
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05.11.2024 15:07 Ответить
+6
Знаючи методи і репутацію ДБР припускаю, що разом з незаконним видобутком вугілля тепер може припинити "незаконну" діяльність кілька ТЕЦ в Україні. Саме перед зимою доречно.
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05.11.2024 15:06 Ответить
+5
Та хай би собі довбали, поки кацапів нема
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05.11.2024 15:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Знаючи методи і репутацію ДБР припускаю, що разом з незаконним видобутком вугілля тепер може припинити "незаконну" діяльність кілька ТЕЦ в Україні. Саме перед зимою доречно.
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05.11.2024 15:06 Ответить
ТЕЦ в Україні припинили діяльність з іншої причини. Іх ракетами розгрохали кацапи. Ти у Польщі схоже цього не знаєш.
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05.11.2024 16:27 Ответить
зупинили??? ну-ну.. "Криша" дала добро зупинити!!!!!!!!!!!!!!!.. Скрізь свої лазійки.... Запитують частенько -А чому Бердянський порт не знищують ЗСУ??? Бо його по любасу знищать орки після відступу...Те саме по Маріуполю і по залізниці в Крим... Це по якій домовленості там все так тихо і рашистм будують і по цій зраді а Київі їдуть не боячись обстрілів десятки тисяч будівельників...Зрада всім вмдна..як розмінування Чонгру, яке дало впевненість в СВО лочній операції хкуйла..
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05.11.2024 15:07 Ответить
Та хай би собі довбали, поки кацапів нема
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05.11.2024 15:15 Ответить
Точніше, кацапам менше залишиться.
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05.11.2024 15:21 Ответить
Йде 11 рік як Яника немає, але схеми його живі...
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05.11.2024 15:18 Ответить
Він тут в коментарях іноді бігає
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05.11.2024 16:19 Ответить
Янек не придумував схеми. Він лише гроші отримував. А схеми- це ахмєтов
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06.11.2024 08:15 Ответить
Видобуток потрібно продовжувати. От тільки залишилось призначити когось з "зєльоной каманди".
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05.11.2024 15:21 Ответить
Где-то читал, что донбасская угледобыча бесприбыльна, либо вообще убыточна. Но может это имелось ввиду с расходами по содержанию шахт, налогами, соцподдержкой и т.п., а если просто воровать, то может и приносит что-то..
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05.11.2024 17:37 Ответить
Та нехай колупають, щоб кацапам не дісталось.
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05.11.2024 17:37 Ответить
Якщо втрутилася ДБР то це означає що йдуть конкурентні розбірки мафіозних груп, а ДБР їхній інструмент ...
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05.11.2024 17:41 Ответить
зелене зепроданське ДБР дуже піклуется щоб кацапам більше залишилося....
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05.11.2024 17:59 Ответить
 
 