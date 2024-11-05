Убытки минимум в миллиард гривен: остановлена ​​незаконная добыча угля на Донетчине

Работники ГБР остановили незаконную добычу угля на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля получило одно из частных обществ в 2021 году, однако не начало работы.

Этим воспользовалась группа лиц, которая фактически объединилась в преступную организацию.

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Без разрешительных документов они осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров.

Также организатор договорился с председателем местной территориальной громады, который помог захватить земельный участок на котором они добывали уголь, подделав документы о передаче его в аренду подконтрольному организатору предприятию, а также прикрывал незаконную деятельность группы.

Убытки государства

С декабря 2021 года по настоящее время группа нанесла ущерб государству минимум на миллиард гривен. Полная сумма убытков еще устанавливается.