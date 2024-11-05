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Збитки щонайменше на мільярд гривень: зупинено незаконний видобуток вугілля на Донеччині

Незаконний видобуток вугілля

Працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине, Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році, однак не розпочало роботи.

Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.

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Без дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів.

Також організатор домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству, а також прикривав незаконну діяльність групи.

Збитки держави

З грудня 2021 року по теперішній час група завдала збитків державі щонайменше на мільярд гривень. Повна сума збитків ще встановлюється.

Автор: 

Донецька область (8932) копалини (268) ДБР (3589)


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Топ коментарі
+8
зупинили??? ну-ну.. "Криша" дала добро зупинити!!!!!!!!!!!!!!!.. Скрізь свої лазійки.... Запитують частенько -А чому Бердянський порт не знищують ЗСУ??? Бо його по любасу знищать орки після відступу...Те саме по Маріуполю і по залізниці в Крим... Це по якій домовленості там все так тихо і рашистм будують і по цій зраді а Київі їдуть не боячись обстрілів десятки тисяч будівельників...Зрада всім вмдна..як розмінування Чонгру, яке дало впевненість в СВО лочній операції хкуйла..
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05.11.2024 15:07 Відповісти
+6
Знаючи методи і репутацію ДБР припускаю, що разом з незаконним видобутком вугілля тепер може припинити "незаконну" діяльність кілька ТЕЦ в Україні. Саме перед зимою доречно.
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05.11.2024 15:06 Відповісти
+5
Та хай би собі довбали, поки кацапів нема
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05.11.2024 15:15 Відповісти
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Знаючи методи і репутацію ДБР припускаю, що разом з незаконним видобутком вугілля тепер може припинити "незаконну" діяльність кілька ТЕЦ в Україні. Саме перед зимою доречно.
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05.11.2024 15:06 Відповісти
ТЕЦ в Україні припинили діяльність з іншої причини. Іх ракетами розгрохали кацапи. Ти у Польщі схоже цього не знаєш.
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05.11.2024 16:27 Відповісти
зупинили??? ну-ну.. "Криша" дала добро зупинити!!!!!!!!!!!!!!!.. Скрізь свої лазійки.... Запитують частенько -А чому Бердянський порт не знищують ЗСУ??? Бо його по любасу знищать орки після відступу...Те саме по Маріуполю і по залізниці в Крим... Це по якій домовленості там все так тихо і рашистм будують і по цій зраді а Київі їдуть не боячись обстрілів десятки тисяч будівельників...Зрада всім вмдна..як розмінування Чонгру, яке дало впевненість в СВО лочній операції хкуйла..
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05.11.2024 15:07 Відповісти
Та хай би собі довбали, поки кацапів нема
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05.11.2024 15:15 Відповісти
Точніше, кацапам менше залишиться.
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05.11.2024 15:21 Відповісти
Йде 11 рік як Яника немає, але схеми його живі...
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05.11.2024 15:18 Відповісти
Він тут в коментарях іноді бігає
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05.11.2024 16:19 Відповісти
Янек не придумував схеми. Він лише гроші отримував. А схеми- це ахмєтов
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06.11.2024 08:15 Відповісти
Видобуток потрібно продовжувати. От тільки залишилось призначити когось з "зєльоной каманди".
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05.11.2024 15:21 Відповісти
Где-то читал, что донбасская угледобыча бесприбыльна, либо вообще убыточна. Но может это имелось ввиду с расходами по содержанию шахт, налогами, соцподдержкой и т.п., а если просто воровать, то может и приносит что-то..
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05.11.2024 17:37 Відповісти
Та нехай колупають, щоб кацапам не дісталось.
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05.11.2024 17:37 Відповісти
Якщо втрутилася ДБР то це означає що йдуть конкурентні розбірки мафіозних груп, а ДБР їхній інструмент ...
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05.11.2024 17:41 Відповісти
зелене зепроданське ДБР дуже піклуется щоб кацапам більше залишилося....
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05.11.2024 17:59 Відповісти
 
 