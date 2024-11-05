Збитки щонайменше на мільярд гривень: зупинено незаконний видобуток вугілля на Донеччині

Працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине, Краматорського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році, однак не розпочало роботи.

Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.

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Без дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів.

Також організатор домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству, а також прикривав незаконну діяльність групи.

Збитки держави

З грудня 2021 року по теперішній час група завдала збитків державі щонайменше на мільярд гривень. Повна сума збитків ще встановлюється.