На фронте произошло 75 боевых столкновений, 53 из них на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 75 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Стариково, Ободы, Павловка, Середина Буда, Славгород, Заречное, Поповка, Искрисковщина, Миропольское, Александровка, Новенькое, Бачевск, Бобылевка, Бояро-Лежачие Сумской области; Леонивка Черниговской области. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Большая Писаревка, Беловоды, Поповка Сумской области, сбросив 5 КАБ и задействовав 10 НАР.

Также, за сегодня, на Курскую область РФ россияне сбросили уже 21 управляемую авиабомбу.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Новоосиново и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два - продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия дважды атаковала вблизи Загрызово. Украинские защитники отбили одну атаку, еще одна продолжается.

На Северском направлении враг активных действий не проводил.

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До сих пор продолжаются два штурма позиций наших защитников на Краматорском направлении вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационные удары по Часову Яру и Ступочкам.

От авиационных ударов врага страдают районы населенных пунктов Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка и Сухая Балка на Торецком направлении, всего противник сбросил 12 управляемых авиабомб.

С начала суток, при поддержке авиации, оккупанты осуществили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили семь атак, шесть боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 53 раза вблизи Волченко, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. В настоящее время продолжаются 26 боестолкновений.

На Времевском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Константинопольского и Трудового. До сих пор продолжаются три боестолкновения. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, привлек 49 неуправляемых ракет.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами нанес населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики совершили одну тщетную попытку атаковать позиции наших защитников вблизи Орехова. К тому же, враг сбросил 14 управляемых авиационных бомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Орехов и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские подразделения совершили два штурма, которые наши защитники успешно отбили. Ситуация контролируется.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.