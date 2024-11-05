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Новости Помощь Украине
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Швеция предоставит Украине два судна береговой охраны

Швеція

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил о передаче Украине двух судов береговой охраны для обеспечения морской безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр сообщил о предоставлении двух пакетов гражданской помощи для Украины, которые будут направлены на удовлетворение потребностей в двух очень важных секторах.

"Мы говорим о морской безопасности. Шведская береговая охрана будет передавать два таких судна вместе с оборудованием для усиления морской безопасности", - уточнил он.

Вторая часть пакета помощи - около 40 тыс. защитных масок-респираторов.

"Мы говорим о передаче помощи на сумму около 9 млн евро", - отметил Болин.

Также читайте: Правительство Швеции объявило о пакете военной поддержки Украины на 63 млн евро

Автор: 

помощь (7903) Швеция (1019)


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Топ комментарии
+3
А літаки дальньої розвідки вже літають?
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05.11.2024 17:23 Ответить
+2
Дякуємо Швеції .
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05.11.2024 17:24 Ответить
+2
Як відомо, під час Північної війни гетьман України Іван Мазепа пристав на бік шведського короля Карла ХІІ. Вирушивши на з'єднання зі шведами, Мазепа залишив для оборони Батурина близько 8 тисяч вояків
Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею.
Солдати Меншикова не жаліли нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих людей. Різанина тривала два дні. Взятих у полон козаків після катувань страчували і пускали їх тіла на плотах вниз по річці Сейм для залякування населення. Захопленого у бою організатора оборони Дмитра Чечеля привезли до Глухова і колесували перед Петром І. Зрештою, Батурин був пограбований, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців міста знищені.
Знищенням Батурина московськими військами стало лише початком кривавих злочинів, що скоїли росіяни - дуже скоро хвиля терору захлиснула усю північну Україну
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05.11.2024 17:28 Ответить
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Як перекидатимуть у Чорне море? По Рейну? Знов дають можливість мадярам "побикувать"?
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05.11.2024 17:17 Ответить
огородами
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05.11.2024 17:19 Ответить
по Дунаю
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05.11.2024 17:21 Ответить
В в Дунай як вони попадуть? Повітрям? Чи по каналу з Рейну?
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05.11.2024 17:26 Ответить
Можливо ці судна не великі і їх просто перевезуть тягачами, як до Маріуполя колись при Порошенко перевозили катери, коли кацапи закрили для нас Керченську протоку?
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05.11.2024 20:30 Ответить
Сумніваюся...
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05.11.2024 22:21 Ответить
Настав час будувати дирижаблі...
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05.11.2024 17:29 Ответить
Так. Як у друу світову.
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05.11.2024 17:42 Ответить
А літаки дальньої розвідки вже літають?
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05.11.2024 17:23 Ответить
Дякуємо Швеції .
показать весь комментарий
05.11.2024 17:24 Ответить
Як відомо, під час Північної війни гетьман України Іван Мазепа пристав на бік шведського короля Карла ХІІ. Вирушивши на з'єднання зі шведами, Мазепа залишив для оборони Батурина близько 8 тисяч вояків
Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею.
Солдати Меншикова не жаліли нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих людей. Різанина тривала два дні. Взятих у полон козаків після катувань страчували і пускали їх тіла на плотах вниз по річці Сейм для залякування населення. Захопленого у бою організатора оборони Дмитра Чечеля привезли до Глухова і колесували перед Петром І. Зрештою, Батурин був пограбований, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців міста знищені.
Знищенням Батурина московськими військами стало лише початком кривавих злочинів, що скоїли росіяни - дуже скоро хвиля терору захлиснула усю північну Україну
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05.11.2024 17:28 Ответить
А в Украине почему то до сих пор существуют ордена Богдана Хмельницкого, выродка, из-за которого и началось масковское владение
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05.11.2024 18:28 Ответить
Підтримую пані, але і до цього була масса злочинів кацапів на території ******** України-Руси. Приклад розорення Києва( в одних джерелах пишуть 12 березня, а в історії Аркаса, яку він написав своїм дітям, стоїть дата 8 березня) 1169 року Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський, якого ще знають як Суздальського, напав на місто, знищив багато киян, спалив їх помешкання, багато жінок забрав в полон, навіть познімали з церков дзвони, хрести, забрали церковні приналежності і все вивіз до московії... Мабуть зха це його на московії зробили святим. Це для тих, хто ходить до російських церков в Україні, які тут називають УПЦ- українська православна церква, прибравши приставку - Московського патріархату.
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05.11.2024 20:40 Ответить
Я навела приклад добрих відносин зі Швецією .
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05.11.2024 20:49 Ответить
Дякуємо, друзі.
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05.11.2024 17:53 Ответить
Маски-респіратори - то дуже круто.
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05.11.2024 18:24 Ответить
 
 