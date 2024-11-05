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Швеция предоставит Украине два судна береговой охраны
Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил о передаче Украине двух судов береговой охраны для обеспечения морской безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр сообщил о предоставлении двух пакетов гражданской помощи для Украины, которые будут направлены на удовлетворение потребностей в двух очень важных секторах.
"Мы говорим о морской безопасности. Шведская береговая охрана будет передавать два таких судна вместе с оборудованием для усиления морской безопасности", - уточнил он.
Вторая часть пакета помощи - около 40 тыс. защитных масок-респираторов.
"Мы говорим о передаче помощи на сумму около 9 млн евро", - отметил Болин.
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+3 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий05.11.2024 17:23 Ответить Ссылка
+2 Maria Sofia Douglas #585494
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+2 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий05.11.2024 17:28 Ответить Ссылка
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