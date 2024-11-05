Швеція надасть Україні два судна берегової охорони

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив про передання Україні двох суден берегової охорони для забезпечення морської безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр повідомив про надання двох пакетів цивільної допомоги для України, які будуть спрямовані на задоволення потреб у двох дуже важливих секторах.

"Ми говоримо про морську безпеку. Шведська берегова охорона передаватиме два такі судна разом з обладнанням для посилення морської безпеки", - уточнив він.

Друга частина пакета допомоги - близько 40 тис. захисних масок-респіраторів.

"Ми говоримо про передання допомоги на суму близько 9 млн євро", - зазначив Болін.

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