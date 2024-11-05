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Новини Допомога Україні
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Швеція надасть Україні два судна берегової охорони

Швеція

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив про передання Україні двох суден берегової охорони для забезпечення морської безпеки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр повідомив про надання двох пакетів цивільної допомоги для України, які будуть спрямовані на задоволення потреб у двох дуже важливих секторах.

"Ми говоримо про морську безпеку. Шведська берегова охорона передаватиме два такі судна разом з обладнанням для посилення морської безпеки", - уточнив він.

Друга частина пакета допомоги - близько 40 тис. захисних масок-респіраторів.

"Ми говоримо про передання допомоги на суму близько 9 млн євро", - зазначив Болін.

Також читайте: Уряд Швеції оголосив про пакет військової підтримки України на 63 млн євро

Автор: 

допомога (8484) Швеція (976)


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Топ коментарі
+3
А літаки дальньої розвідки вже літають?
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05.11.2024 17:23 Відповісти
+2
Дякуємо Швеції .
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05.11.2024 17:24 Відповісти
+2
Як відомо, під час Північної війни гетьман України Іван Мазепа пристав на бік шведського короля Карла ХІІ. Вирушивши на з'єднання зі шведами, Мазепа залишив для оборони Батурина близько 8 тисяч вояків
Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею.
Солдати Меншикова не жаліли нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих людей. Різанина тривала два дні. Взятих у полон козаків після катувань страчували і пускали їх тіла на плотах вниз по річці Сейм для залякування населення. Захопленого у бою організатора оборони Дмитра Чечеля привезли до Глухова і колесували перед Петром І. Зрештою, Батурин був пограбований, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців міста знищені.
Знищенням Батурина московськими військами стало лише початком кривавих злочинів, що скоїли росіяни - дуже скоро хвиля терору захлиснула усю північну Україну
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05.11.2024 17:28 Відповісти
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Як перекидатимуть у Чорне море? По Рейну? Знов дають можливість мадярам "побикувать"?
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05.11.2024 17:17 Відповісти
огородами
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05.11.2024 17:19 Відповісти
по Дунаю
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05.11.2024 17:21 Відповісти
В в Дунай як вони попадуть? Повітрям? Чи по каналу з Рейну?
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05.11.2024 17:26 Відповісти
Можливо ці судна не великі і їх просто перевезуть тягачами, як до Маріуполя колись при Порошенко перевозили катери, коли кацапи закрили для нас Керченську протоку?
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05.11.2024 20:30 Відповісти
Сумніваюся...
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05.11.2024 22:21 Відповісти
Настав час будувати дирижаблі...
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05.11.2024 17:29 Відповісти
Так. Як у друу світову.
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05.11.2024 17:42 Відповісти
А літаки дальньої розвідки вже літають?
показати весь коментар
05.11.2024 17:23 Відповісти
Дякуємо Швеції .
показати весь коментар
05.11.2024 17:24 Відповісти
Як відомо, під час Північної війни гетьман України Іван Мазепа пристав на бік шведського короля Карла ХІІ. Вирушивши на з'єднання зі шведами, Мазепа залишив для оборони Батурина близько 8 тисяч вояків
Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею.
Солдати Меншикова не жаліли нікого: ні дітей, ні жінок, ні старих людей. Різанина тривала два дні. Взятих у полон козаків після катувань страчували і пускали їх тіла на плотах вниз по річці Сейм для залякування населення. Захопленого у бою організатора оборони Дмитра Чечеля привезли до Глухова і колесували перед Петром І. Зрештою, Батурин був пограбований, фортеця, церкви та будинки спалені, а 15 тисяч мешканців міста знищені.
Знищенням Батурина московськими військами стало лише початком кривавих злочинів, що скоїли росіяни - дуже скоро хвиля терору захлиснула усю північну Україну
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05.11.2024 17:28 Відповісти
А в Украине почему то до сих пор существуют ордена Богдана Хмельницкого, выродка, из-за которого и началось масковское владение
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05.11.2024 18:28 Відповісти
Підтримую пані, але і до цього була масса злочинів кацапів на території ******** України-Руси. Приклад розорення Києва( в одних джерелах пишуть 12 березня, а в історії Аркаса, яку він написав своїм дітям, стоїть дата 8 березня) 1169 року Володимиро-Суздальський князь Андрій Боголюбський, якого ще знають як Суздальського, напав на місто, знищив багато киян, спалив їх помешкання, багато жінок забрав в полон, навіть познімали з церков дзвони, хрести, забрали церковні приналежності і все вивіз до московії... Мабуть зха це його на московії зробили святим. Це для тих, хто ходить до російських церков в Україні, які тут називають УПЦ- українська православна церква, прибравши приставку - Московського патріархату.
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05.11.2024 20:40 Відповісти
Я навела приклад добрих відносин зі Швецією .
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05.11.2024 20:49 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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05.11.2024 17:53 Відповісти
Маски-респіратори - то дуже круто.
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05.11.2024 18:24 Відповісти
 
 