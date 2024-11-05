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Швеція надасть Україні два судна берегової охорони
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін повідомив про передання Україні двох суден берегової охорони для забезпечення морської безпеки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Міністр повідомив про надання двох пакетів цивільної допомоги для України, які будуть спрямовані на задоволення потреб у двох дуже важливих секторах.
"Ми говоримо про морську безпеку. Шведська берегова охорона передаватиме два такі судна разом з обладнанням для посилення морської безпеки", - уточнив він.
Друга частина пакета допомоги - близько 40 тис. захисних масок-респіраторів.
"Ми говоримо про передання допомоги на суму близько 9 млн євро", - зазначив Болін.
Топ коментарі
+3 Марта Шепель #549182
показати весь коментар05.11.2024 17:23 Відповісти Посилання
+2 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар05.11.2024 17:24 Відповісти Посилання
+2 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар05.11.2024 17:28 Відповісти Посилання
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Дізнавшись про вчинок Мазепи, московський цар Петро І наказав головнокомандувачу російськими військами в Україні Олександру Меншикову зрівняти Батурин із землею.
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