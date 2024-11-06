Ночью на Киевщине работали силы ПВО

В ночь на среду, 6 ноября 2024 года на Киевщине во время дроновой атаки врага работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорилось в сообщении в 3.56.

Информации о последствиях вражеской атаки на эту минуту нет. Сейчас в регионе объявлен отбой угрозы.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 5 ноября на Киевщине тревога длилась почти 10 часов. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако обломки БпЛА повредили окна частного дома. Также сообщалось, что вечером 5 ноября воздушные силы зафиксировали российские ударные беспилотники.