Вночі на Київщині працювали сили ППО

У ніч на середу, 6 листопада 2024 року на Київщині під час дронової атаки ворога працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йшлося у повідомленні о 3.56.

Інформації про наслідки ворожої атаки на цю хвилину немає. Наразі у регіоні оголошено відбій загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - КМВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 листопада на Київщині тривога тривала майже 10 годин. Сили ППО знищили ворожі цілі, проте уламки БпЛА пошкодили вікна приватного будинку. Також повідомлялося, що ввечері 5 листопада повітряні сили зафіксували російські ударні безпілотники.