На фронте произошло 99 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество боевых столкновений на фронте возросло до 99. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Враг продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Волфино, Заречье, Янжуловка, Рогизное, Бачевск, Леоновка, Журавка, Павловка, Беловоды, Красный Хутор, Басовка, Чуйковка, Николаевка и Лесковщина, из РСЗО враг бил по Искривщине.

По имеющейся информации, в настоящее время, вражеская авиация сбросила семь управляемых авиационных бомб по территории Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы, в настоящее время все атаки врага отбиты.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кучеровка, Петропавловка и Кругляковка, получил достойный отпор.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться вблизи Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже семь боестолкновений, до сих пор продолжается два.

Идет два боестолкновения на Северском направлении неподалеку Белогоровки, одну вражескую атаку наши защитники уже отбили.

На Краматорском направлении захватчики осуществили одно штурмовое действие вблизи Клещиевки. Враг активно применяет авиацию, нанося удары авиационными бомбами по районам Миньковки и Приволья.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг атаковал возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 24 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово и Новоалексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, пять боестолкновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток захватчик 39 раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, нанес авиационный удар по Дачному, в настоящее время продолжаются бои в 21 локации.

На Времевском направлении наши войска отбили две атаки в районах Трудового и Максимовки. Четыре боестолкновения продолжаются вблизи Трудового.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении украинские защитники отражают вражеский штурм в направлении Новоандреевки. Также враг применял бомбардировочную авиацию по Малой Токмачке, Омельнику и Вольнянке, сбросив восемь КАБов, неуправляемыми авиаракетами нанес удар по Каменскому.

На Приднепровском направлении две атаки захватчиков успеха не имели.

На других направлениях фронта существенных изменений не произошло.