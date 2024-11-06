На фронте произошло 145 боевых столкновений, 90 из них на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 145 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес один ракетный (3 ракеты), 35 авиационных ударов (в частности, задействовал 90 КАБ) и 513 ударов дронами-камикадзе, совершил 3125 обстрелов позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 69 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено артсистему, 28 БпЛА, три единицы автомобильной и единицу специальной техники, также повреждены артсистема и четыре единицы автомобильной техники.

Восемь раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

Боевые действия на Донбассе

Позиции украинских защитников в районах Дружелюбовки, Грековки, Торского и Тернов за прошедший день на Лиманском направлении десять раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжается пять атак врага.

На Северском направлении наши воины остановили три попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки, одна атака врага продолжается.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 702 900 человек (+1250 за сутки), 9214 танков, 20 170 артсистем, 18 592 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Вблизи Часова Яра и Клещиевки неудачей завершились две попытки захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня четыре раза штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Противник успеха не имел. Продолжается бой в Торецке.

На Покровском направлении захватчики в течение дня в целом осуществили 38 штурмовых и наступательных действий. Самая большая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Селидово. Двенадцать боестолкновений на направлении еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг наши подразделения на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается 52 атаки. Террористы пытались продвинуться в районах Ильинки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Антоновки и Катериновки, в настоящее время идут бои в 28 локациях.

Продолжается два боестолкновения вблизи Трудового на Времевском направлении, всего за текущие сутки агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи Трудового и Максимовки.

Ситуация на других направлениях

Безрезультатно для врага закончилась попытка продвинуться вперед в направлении Новоандреевки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении отражены три вражеские атаки, враг успеха не имел.

Также читайте: Чтобы закрывать фронт, протяженность которого увеличилась, - Генштаб объяснил необходимость создания новых бригад вместо доукомплектации имеющихся

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. Всего за сегодня украинские защитники отбили семь попыток оккупантов потеснить наши подразделения с занимаемых позиций.