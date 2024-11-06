Чтобы закрывать фронт, протяженность которого увеличилась, – Генштаб объяснил необходимость создания новых бригад вместо доукомплектации имеющихся в наличии

Спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий объяснил необходимость создания в Вооруженных силах Украины новых бригад вместо пополнения личного состава имеющихся.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам представителя Генштаба, новые бригады в ВСУ создают вместо пополнения имеющихся, ведь только так можно быстро усилить нужные участки фронта, протяженность которого увеличилась.

"В последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта. Для того чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и надо создавать новые бригады", - пояснил Лыховий.

Он отметил, что другого действенного способа противодействовать противнику, который преобладает, просто нет, поскольку на сегодня есть 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями. Также Лыховий добавил, что оккупанты имеют преимущество, которое иногда достигает пятикратного.

По его словам, когда возникает угроза потери позиций, ВСУ передислоцируют туда отдельные батальоны других воинских частей. Так уменьшается риск прорыва россиян.

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"Это логичный и нормированный уставом способ действий для усиления обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводят подразделения с неатакованных участков", - рассказал Лыховий.

Также спикер Генштаба отметил, что для ротации и замены уже имеющихся бригад тоже нужны бригады.

"Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться - потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады", - добавил представитель Генштаба.

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