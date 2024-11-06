Щоб закривати фронт, протяжність якого збільшилася, - Генштаб пояснив необхідність створення нових бригад замість доукомплектації наявних
Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив необхідність створення у Збройних силах України нових бригад замість поповнення особового складу наявних.
Відповідну заяву він зробив у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
За словами речника Генштабу, нові бригади у ЗСУ створюють замість поповнення наявних, адже лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту, протяжність якого збільшилася.
"Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади", - пояснив Лиховій.
Він зазначив, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями. Також Лиховій додав, що окупанти мають перевагу, яка іноді досягає п'ятиразової.
За його словами, коли виникає загроза втрати позицій, ЗСУ передислоковують туди окремі батальйони інших військових частин. Так зменшується ризик прориву росіян.
"Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводять підрозділи з неатакованих ділянок", - розповів Лиховій.
Також речник Генштабу зазначив, що для ротації та заміни вже наявних бригад теж потрібні бригади.
"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав представник Генштабу.
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Що станеться, якщо бригада просто збільшиться в кількості до штатної, чи навіть виросте?
Чи своїх кумів потрібно пристроїти на нові посади?
Надіюсь трампісти скоро Єрмаку та Сирському проведуть аудит через перевірки анального отвору.
А от бригади зав'язані на ОТУ і ОК, де генералів неміряно.
От і вся проблема, що хочете перемогти закривши фронт людьми, а не зброєю.
@SGonsalles
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5 лист.
"ЗСУ загрожує новий котел на Донеччині: потрібно відступати з 20 населених пунктів, - BILD"
оце котли зєлєнського, не то що ваш Порошенко....
Чи ви хочете створити ще 100500 беззбройних бригад? Навіщо?
В тилу - бригади без зброї, на фронті - бригади без людей. Ви ідіоти?
Друзі, а не підкажете, куди з порталу Верховної Ради України дівся законопроєкт з реєстраційним номером 7114 від 24.02.2022?
Законопроєкт 7113 є, це - Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію».
Законопроєкт 7115 також на місці, це - Проєкт Закону про схвалення Указу Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань».
А законопроєкту 7114 немає, бо його видалив якийсь зловмисник.
Щоправда, в Інтернеті нічого не зникає - напевно, Одному з Найвеличніших Лідерів Світу (с) про це не доповіли. І тому в архіві Мережі цей законопроєкт зберігся. Виявляється, він був внесений Президентом України і називається «Проєкт Закону про оголошення стану війни».
1 березня 2022 року законопроєкт був направлений на розгляд профільного Комітету, 13 березня 2022 року - його надано для ознайомлення нардепУкам, 16 березня була якась повторна резолюція, 17 березня - знову законопроєкт направлений для ознайомлення.
Після чого він зникає з серверу Верховної Ради. Мабуть, це якісь вороги зробили диверсію, внаслідок якої Україна досі не оголосила стан війни.
Одне тільки незрозуміло. А як українські війська опинились у Курській області, якщо Україна ні з ким не воює?
мабуть цьому навчають у війських академіях?
а бо повне 10, або три по 3 і один в резерві.
або, навіть, десять по одному. це дуже злагодить підрозділ, та укріпить фронт.
але, що саме головне, це ж скільки керуючих офіцерських посад.
зашквареним прокурорам інвалідам пенсіонерам, треба десь перекантоватися.
Мало беззбройних бригад? Треба ще?
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Російського шпигуна зєлю геть. Вибори