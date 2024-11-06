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Новини Війна
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Щоб закривати фронт, протяжність якого збільшилася, - Генштаб пояснив необхідність створення нових бригад замість доукомплектації наявних

Генштаб пояснив необхідність створення нових бригад замість доукомплектації наявних

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив необхідність створення у Збройних силах України нових бригад замість поповнення особового складу наявних.

Відповідну заяву він зробив у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника Генштабу, нові бригади у ЗСУ створюють замість поповнення наявних, адже лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту, протяжність якого збільшилася.

"Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади", - пояснив Лиховій.

Він зазначив, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями. Також Лиховій додав, що окупанти мають перевагу, яка іноді досягає п'ятиразової.

За його словами, коли виникає загроза втрати позицій, ЗСУ передислоковують туди окремі батальйони інших військових частин. Так зменшується ризик прориву росіян. 

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"Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводять підрозділи з неатакованих ділянок", - розповів Лиховій.

Також речник Генштабу зазначив, що для ротації та заміни вже наявних бригад теж потрібні бригади.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав представник Генштабу.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6873) ЗСУ (7717) Лиховій Дмитро (77)


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Топ коментарі
+33
*****, вам тупим зеленим утиркам - всі військові кажуть, що не треба робити нові бригади. В яких немає не ресурсів, не командирів, не сержантів. І які тікають з поля бою, бо *********. Чим новіше бригада, тим вона гірше воює. А треба комплектувати людьми вже існуючи успішні бригади, в яких все це є, є якісні командування і управління, розширяючи їх до дівізій. Які вміють успішно стримувати ворога. Щоб як раз тримати ширший фронт.
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06.11.2024 16:43 Відповісти
+23
Брехливі мудаки.
Що станеться, якщо бригада просто збільшиться в кількості до штатної, чи навіть виросте?
Чи своїх кумів потрібно пристроїти на нові посади?
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06.11.2024 16:39 Відповісти
+18
Москалі умудрились перейти на дивізійну структуру, вже рік як, бо зрозуміли, що БТГ не тягне цю війну. Чому наші ні, створити на початку дві - три дивізії, наприклад, на основі третьої 47 чи 80-ї бригад?
Надіюсь трампісти скоро Єрмаку та Сирському проведуть аудит через перевірки анального отвору.
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06.11.2024 16:42 Відповісти
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Речник а доукомплектував бригади Зеленського? Во.
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06.11.2024 16:37 Відповісти
Визнай правду і не сци українцям в очі. І так всі знають.
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06.11.2024 16:38 Відповісти
А правда одна - відставка, вибори, тюрма(довічне)
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06.11.2024 18:14 Відповісти
Брехливі мудаки.
Що станеться, якщо бригада просто збільшиться в кількості до штатної, чи навіть виросте?
Чи своїх кумів потрібно пристроїти на нові посади?
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06.11.2024 16:39 Відповісти
Спочатку самі збільшуємо протяжність, а потім жаліємось що нема ким закривати. А "чим" є, окрім тіл солдатів?
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06.11.2024 16:40 Відповісти
Зараз придумали таку відмазку "военно-політичне руководство" (а що воно таке размите законспіроване хрен поймі) так от воно ж коли звільняе боевих досвідчених генералів( бо так хочеться боневтіку) чи плануе похід в курск збільшуя протяженність і втрати солдат чимось окрім сраки мабуть думае ?
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06.11.2024 17:30 Відповісти
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06.11.2024 16:40 Відповісти
Фронт закривати потрібно дивізіями та корпусами, бригади - це для війни блокпостів...
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06.11.2024 16:41 Відповісти
Москалі умудрились перейти на дивізійну структуру, вже рік як, бо зрозуміли, що БТГ не тягне цю війну. Чому наші ні, створити на початку дві - три дивізії, наприклад, на основі третьої 47 чи 80-ї бригад?
Надіюсь трампісти скоро Єрмаку та Сирському проведуть аудит через перевірки анального отвору.
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06.11.2024 16:42 Відповісти
Потому, что дивизия это генерал - майор, 5 полковников в замах и 3 полковника командира полка. А бригада это тот же полк с 1-3 отдельными ротами, бригадный генерал и 5 замов полковников! Итого 8 против 15 полковников и три против одного генерала! Вот и вся разница!
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06.11.2024 17:19 Відповісти
Бригада складається із батів. І командує нею полковник.
А от бригади зав'язані на ОТУ і ОК, де генералів неміряно.
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06.11.2024 18:41 Відповісти
Так и полк состоит из батальонов! Должности какие у заместителей комбрига? И какая должность сейчас по штату у комбрига?
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06.11.2024 19:12 Відповісти
*****, вам тупим зеленим утиркам - всі військові кажуть, що не треба робити нові бригади. В яких немає не ресурсів, не командирів, не сержантів. І які тікають з поля бою, бо *********. Чим новіше бригада, тим вона гірше воює. А треба комплектувати людьми вже існуючи успішні бригади, в яких все це є, є якісні командування і управління, розширяючи їх до дівізій. Які вміють успішно стримувати ворога. Щоб як раз тримати ширший фронт.
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06.11.2024 16:43 Відповісти
Мабуть тому й замінили Залужного, його генералів та комбригів. Щоб не було кому про це розповісти.
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06.11.2024 17:04 Відповісти
У зелених мета протилежна, це вже давно очевидно.
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06.11.2024 17:06 Відповісти
Треба працевлаштувати дітей генералів, поставити їх на керівні посади. Командирів бригад, заступників і т.д.
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06.11.2024 17:40 Відповісти
Логіка піздець...
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06.11.2024 16:43 Відповісти
Напи₴дів з три короби,та й все. А інших варіантів у речника такого Генштабу немає.
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06.11.2024 16:45 Відповісти
«Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більше, тоді коефіцієнт озброєності зростає і тоді вам треба менше людей, тому що ви можете деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і вам не треба стільки людей» - https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobilizaciya-v-ukrajini-arahamiya-nazvav-umovi-za-yakih-v-ukrajini-dodatkovo-mobilizuyut-lyudey-50395090.html Давид Арахамія 22 лютого 2024 року.

От і вся проблема, що хочете перемогти закривши фронт людьми, а не зброєю.
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06.11.2024 16:46 Відповісти
Л - логіка.
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06.11.2024 16:46 Відповісти
А мільионна армія? - за 3 р є такі біиці які фронту не бачили
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06.11.2024 16:47 Відповісти
"Аудит Сирського" пам'ятаєте? Так отож.
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06.11.2024 17:06 Відповісти
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06.11.2024 17:43 Відповісти
"Вихаді, ухилянт! Ти потрібен на фронті!"

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06.11.2024 18:10 Відповісти
SGonsalles 🇺🇦 🇺🇲
@SGonsalles
·
5 лист.
"ЗСУ загрожує новий котел на Донеччині: потрібно відступати з 20 населених пунктів, - BILD"
оце котли зєлєнського, не то що ваш Порошенко....
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06.11.2024 16:48 Відповісти
Ну хоч не бовкнув зовсім очевидну брехню про "солдатам на фронті треба відпочити", якою виправдовували попередні підсилення мобілізації. Зараз кажуть майже прямо - без достатнього озброєння закриваємо фронт людьми.
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06.11.2024 16:52 Відповісти
Яка **** його збільшила? Ім'я!
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06.11.2024 16:52 Відповісти
А де 14 бригад, для яких немає зброї, як казав Зеленський?
Чи ви хочете створити ще 100500 беззбройних бригад? Навіщо?
В тилу - бригади без зброї, на фронті - бригади без людей. Ви ідіоти?

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06.11.2024 16:59 Відповісти
Не ідіоти, а зрадники, що виконують оманські договорняки.
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06.11.2024 17:03 Відповісти
аиглядає на те
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06.11.2024 18:05 Відповісти
Створення нових замість поповнення особового складу наявних?
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06.11.2024 17:00 Відповісти
Хто-небудь підраховував плюси і мінуси курської авантюри?
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06.11.2024 17:02 Відповісти
Курвавашамамаріма! А де оті десять чи чотирнадцять бригад які сидять в тилу бо немає озброєння?!!! Ви там вже визначтеся що брехати!
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06.11.2024 17:02 Відповісти
Він (блазень) вже давно про ці бригади не згадує, сподівається що люди забудуть.
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06.11.2024 17:08 Відповісти
Куди з порталу ВРУ дівся Проєкт Закону «Про оголошення стану війни»?

Друзі, а не підкажете, куди з порталу Верховної Ради України дівся законопроєкт з реєстраційним номером 7114 від 24.02.2022?

Законопроєкт 7113 є, це - Проєкт Закону про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію».

Законопроєкт 7115 також на місці, це - Проєкт Закону про схвалення Указу Президента України «Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань».

А законопроєкту 7114 немає, бо його видалив якийсь зловмисник.

Щоправда, в Інтернеті нічого не зникає - напевно, Одному з Найвеличніших Лідерів Світу (с) про це не доповіли. І тому в архіві Мережі цей законопроєкт зберігся. Виявляється, він був внесений Президентом України і називається «Проєкт Закону про оголошення стану війни».
1 березня 2022 року законопроєкт був направлений на розгляд профільного Комітету, 13 березня 2022 року - його надано для ознайомлення нардепУкам, 16 березня була якась повторна резолюція, 17 березня - знову законопроєкт направлений для ознайомлення.
Після чого він зникає з серверу Верховної Ради. Мабуть, це якісь вороги зробили диверсію, внаслідок якої Україна досі не оголосила стан війни.
Одне тільки незрозуміло. А як українські війська опинились у Курській області, якщо Україна ні з ким не воює?
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06.11.2024 17:12 Відповісти
а чого ви накинулись?
мабуть цьому навчають у війських академіях?
а бо повне 10, або три по 3 і один в резерві.
або, навіть, десять по одному. це дуже злагодить підрозділ, та укріпить фронт.
але, що саме головне, це ж скільки керуючих офіцерських посад.
зашквареним прокурорам інвалідам пенсіонерам, треба десь перекантоватися.
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06.11.2024 17:12 Відповісти
Тактика ОПи. Позбуваються бригад з десятилітнім бойовим досвідом, з великою мотивацією, та небезпечними при спробах влади піти на договорняки з Кацапією.
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06.11.2024 17:18 Відповісти
А де 16 нових бригад що анонсували влітку? Казали що вони укомплектовані, але немає зброї.
Мало беззбройних бригад? Треба ще?
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06.11.2024 17:37 Відповісти
Бутусов вже пояснював дебілізм(шкідництво?) створення нових бригад, замість поповнення таких, які втратили суттєву кількість о/с. Новобранці мають вчитись у обстріляних у боях. А створення нових бригад з необстріляних - шлях до керованої здачі позицій і втрати о/с
_____________
Російського шпигуна зєлю геть. Вибори
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06.11.2024 18:07 Відповісти
Це неуки чи вороги командують ЗСУ ? бригади укрмплектовані через втрати на 30 -40 %, замість того що б поповнити о.с. ,вони створюють нові бригади,саме клоуну був потрібний такий слухняний виконавець як Сирський.
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06.11.2024 18:30 Відповісти
Недолугі чи шкідники? Замість зформувати на базі успішних батальйонів з толковим управлінням бригади, а на базі успішних бригад розгортати дивізії вони лінію фронту розтягнули, щоб Сирок з потужним попіарились і заодно Донеччину злили.
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06.11.2024 21:49 Відповісти
 
 