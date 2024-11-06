Щоб закривати фронт, протяжність якого збільшилася, - Генштаб пояснив необхідність створення нових бригад замість доукомплектації наявних

Речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив необхідність створення у Збройних силах України нових бригад замість поповнення особового складу наявних.

Відповідну заяву він зробив у коментарі "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами речника Генштабу, нові бригади у ЗСУ створюють замість поповнення наявних, адже лише так можна швидко посилити потрібні ділянки фронту, протяжність якого збільшилася.

"Останнім часом ворог збільшив кількість полків, бригад і дивізій та чисельність свого особового складу майже на 100 тисяч людей. Також збільшилася протяжність лінії фронту. Для того щоб закривати фронт, у складі ЗС України й треба створювати нові бригади", - пояснив Лиховій.

Він зазначив, що іншого дієвого способу протидіяти противнику, який переважає, просто немає, оскільки на сьогодні є 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями. Також Лиховій додав, що окупанти мають перевагу, яка іноді досягає п'ятиразової.

За його словами, коли виникає загроза втрати позицій, ЗСУ передислоковують туди окремі батальйони інших військових частин. Так зменшується ризик прориву росіян.

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"Це логічний і унормований статутом спосіб дій для посилення оборони: коли на проблемних ділянках фронту є загроза прориву, на нього переводять підрозділи з неатакованих ділянок", - розповів Лиховій.

Також речник Генштабу зазначив, що для ротації та заміни вже наявних бригад теж потрібні бригади.

"Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися - бо вони потребують бойового злагодження. Для їх заміни й виведення з району бойових дій потрібні нові бригади", - додав представник Генштабу.

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