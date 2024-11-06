Оккупанты обстреливали Сумщину 77 раз в течение дня
6 ноября россияне совершили 77 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 211 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Белопольская громада: враг бил из миномета (61 взрыв), РСЗО (17 взрывов), сбросили взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва), танковый обстрел (6 взрывов), удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Эсманьская громада: россияне ударили из миномета (14 взрывов), артиллерии (4 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва).
- Хотинская громада: враг бил из миномета (4 взрыва), артиллерии (6 взрывов), КАБ (10 взрывов).
- Шалыгинская громада: произошли сброс взрывных устройств с БпЛА (3 взрыва), удары FPV-дронами (8 взрывов).
- Дружбовская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады. Также был обстрел из стрелкового оружия, гранатометный обстрел (25 взрывов).
- Юнаковская громада: осуществлен пуск КАБ (4 взрыва), артобстрелы (8 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов).
- Свесская громада: враг ударил из минометов (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из стрелкового оружия, удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: произошли сбросы взрывных устройств с БпЛА (2 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: был артиллерийский обстрел (7 взрывов).
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