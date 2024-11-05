Россияне обстреляли Шосткинский район Сумщины из минометов, ранен мужчина, - прокуратура
5 ноября россияне около 16:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял из миномета гражданскую инфраструктуру Шалыгинской громады Шосткинского района Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.
Отмечается, что в результате обстрела врага на территории собственного домовладения 66-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
Ранее российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате пострадали 2 человека.
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Дістали українців , тварюки ви гнойні !
Ще й найновіше озброєння туди йде.