Россияне обстреляли Шосткинский район Сумщины из минометов, ранен мужчина, - прокуратура

5 ноября россияне около 16:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял из миномета гражданскую инфраструктуру Шалыгинской громады Шосткинского района Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что в результате обстрела врага на территории собственного домовладения 66-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Ранее российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате пострадали 2 человека.

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