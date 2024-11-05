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Россияне обстреляли Шосткинский район Сумщины из минометов, ранен мужчина, - прокуратура

Наслідки обстрілу Шосткинського району

5 ноября россияне около 16:30 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял из миномета гражданскую инфраструктуру Шалыгинской громады Шосткинского района Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что в результате обстрела врага на территории собственного домовладения 66-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Ранее российские оккупационные войска атаковали Харьков, в результате пострадали 2 человека.

Читайте: Дроны атаковали Сумщину: повреждена АЗС в Шосткинской громаде

Автор: 

обстрел (28205) Сумская область (3403)


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Щоб ви всі здохли , кляті москалі 😡
Дістали українців , тварюки ви гнойні !
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05.11.2024 20:50 Ответить
Може хто пояснить мені (бо я геть заплутався і не розумію): наче ж "курська операція" була направлена, на сам перед, для того, щоб формування рашистів, що збиралися на Курщині, не напали на Сумщину, як на Харківщину. А тепер, мало того, що ніякого угрупування не було знищено, так ще й Сумщину з мінометів (МІНОМЕТІВ, Карл!!!) обстрілюють! От не розумію я цього всього...
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05.11.2024 20:59 Ответить
Шахеди, балістика з... Курської. Незрозуміло чого досягли.
Ще й найновіше озброєння туди йде.
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05.11.2024 21:40 Ответить
 
 