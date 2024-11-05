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Росіяни обстріляли Шосткинський район Сумщини з мінометів, поранений чоловік, - прокуратура

Наслідки обстрілу Шосткинського району

5 листопада росіяни близько 16:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв з міномета цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що внаслідок обстрілу ворога на території власного домоволодіння 66-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

Раніше російські окупаційні війська атакували Харків, внаслідок постраждали 2 людей.

Читайте: Дрони атакували Сумщину: пошкоджено АЗС у Шосткинській громаді

Автор: 

обстріл (29527) Сумська область (3957)


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Щоб ви всі здохли , кляті москалі 😡
Дістали українців , тварюки ви гнойні !
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05.11.2024 20:50 Відповісти
Може хто пояснить мені (бо я геть заплутався і не розумію): наче ж "курська операція" була направлена, на сам перед, для того, щоб формування рашистів, що збиралися на Курщині, не напали на Сумщину, як на Харківщину. А тепер, мало того, що ніякого угрупування не було знищено, так ще й Сумщину з мінометів (МІНОМЕТІВ, Карл!!!) обстрілюють! От не розумію я цього всього...
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05.11.2024 20:59 Відповісти
Шахеди, балістика з... Курської. Незрозуміло чого досягли.
Ще й найновіше озброєння туди йде.
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05.11.2024 21:40 Відповісти
 
 