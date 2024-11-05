Росіяни обстріляли Шосткинський район Сумщини з мінометів, поранений чоловік, - прокуратура
5 листопада росіяни близько 16:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв з міномета цивільну інфраструктуру Шалигінської громади Шосткинського району на Сумщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Зазначається, що внаслідок обстрілу ворога на території власного домоволодіння 66-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.
Раніше російські окупаційні війська атакували Харків, внаслідок постраждали 2 людей.
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Дістали українців , тварюки ви гнойні !
Ще й найновіше озброєння туди йде.