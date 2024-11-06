Окупанти обстрілювали Сумщину 77 разів протягом дня
6 листопада росіяни здійснили 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 211 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Білопільська громада: ворог бив з міномету (61 вибух), РСЗВ (17 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи), танковий обстріл (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: росіяни вдарили з міномету (14 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи).
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (4 вибухи), артилерії (6 вибухів), КАБ (10 вибухів).
- Шалигинська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (8 вибухів).
- Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі стрілецької зброї, гранатометний обстріл (25 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи), артобстріли (8 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (7 вибухів).
- Свеська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї, удар FPV-дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).
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