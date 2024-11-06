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Окупанти обстрілювали Сумщину 77 разів протягом дня

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

6 листопада росіяни здійснили 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 211 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Білопільська громада: ворог бив з міномету (61 вибух), РСЗВ (17 вибухів), скинули вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи), танковий обстріл (6 вибухів), удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: росіяни вдарили з міномету (14 вибухів), артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи).
  • Хотінська громада: ворог бив з міномету (4 вибухи), артилерії (6 вибухів), КАБ (10 вибухів).
  • Шалигинська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (8 вибухів).
  • Дружбівська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади. Також був обстріл зі стрілецької зброї, гранатометний обстріл (25 вибухів).

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  • Юнаківська громада: здійснено пуск КАБ (4 вибухи), артобстріли (8 вибухів).
  • Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (7 вибухів).
  • Свеська громада: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї, удар FPV-дроном (1 вибух).
  • Краснопільська громада: відбулися скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: був артилерійський обстріл (7 вибухів).

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Автор: 

обстріл (29575) Сумська область (3967)


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