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Новости
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Уроженец Киева Евгений Виндман, свидетельствовавший против Трампа, победил на выборах в Конгресс США

Євген Віндман

Уроженец Украины, представитель Демократической партии США Евгений Виндман выиграл выборы в Палату представителей в Вирджинии. Ранее вместе с братом-близнецом, Александером Виндманом, свидетельствовал по делу об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Республиканцы вложили значительные средства в борьбу за это место, но потерпели поражение в ожесточенной борьбе.

Виндман стал национальной фигурой, когда он и его брат-близнец Александр выступили информаторами в процессе импичмента тогдашнего президента Дональда Трампа в 2019 году из-за вероятной роли Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот накопал компромат на деятельность сына президента Джо Байдена в Украине. Трамп был оправдан контролируемым республиканцами Сенатом.

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Члены Палаты представителей избираются на двухлетний срок. Каждый штат имеет разное количество округов, которые представляют конгрессмены. До недавнего времени республиканцы имели преимущество в Палате представителей на 7 голосов.

Как пишет AP, свою кампанию Виндман сосредоточил на правах на аборты и угрозе движения MAGA для демократии. Он описал свою победу как "свидетельство силы американского опыта", так как он, как выходец из Киева, мол, смог получить высокую политическую должность в США.

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Братья Виндманы и Трамп

Евгений Виндман родился в Киеве, ему 49 лет, он подполковник армии США в отставке, юрист. С 2018 года Виндман занимал должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США, однако Трамп уволил его в 2020 году.

Брата Евгения - Александера Виндман - ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по вопросам Украины, подполковника - 7 февраля 2020 года уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Ранее сообщалось, что Виктория Спартц, которая родом из Черниговщины, одержала победу на выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана.

Автор: 

выборы (24765) Киев (25795) США (27336) Виндман Александер (10)


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Топ комментарии
+6
Саме зараз (коли Трамп майже посів місце президента США) треба кричати про те що ото є "уродженцем Києва"...
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07.11.2024 10:56 Ответить
+6
А що Трамп прочитає цензор? Трамп і так знає всіх, хто проти нього. А якщо не знає чи забув йому слуги знайдуть і нагадають.
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07.11.2024 11:11 Ответить
+4
от кого слід було демократам просувати на посаду Президента США
файні хлопаки
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07.11.2024 10:51 Ответить
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от кого слід було демократам просувати на посаду Президента США
файні хлопаки
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07.11.2024 10:51 Ответить
Козак.
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07.11.2024 11:11 Ответить
Саме зараз (коли Трамп майже посів місце президента США) треба кричати про те що ото є "уродженцем Києва"...
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07.11.2024 10:56 Ответить
А що Трамп прочитає цензор? Трамп і так знає всіх, хто проти нього. А якщо не знає чи забув йому слуги знайдуть і нагадають.
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07.11.2024 11:11 Ответить
Наплювати Відманам на Трампа, особливо, коли Євген став конгресменом
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07.11.2024 13:11 Ответить
До чого тут те що Віндманам наплювати на Трампа?
Мова про те що той кого Трамп вважає зрадником має якесь відношення до України.
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07.11.2024 13:20 Ответить
Трамп тупа тварина і відношення до нього має бути таким
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07.11.2024 22:09 Ответить
А це тут до чого?
В кого це відношення "має бути"?
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07.11.2024 22:30 Ответить
Свідок Єгови Трампа? Я то думав 95 квартплату.
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07.11.2024 11:10 Ответить
тупі американці, потрібно голосувати за 4-х кратних чемпіонів по стрибкам в сторону, котрі порівнюють твою країну із власною скумбрією, що бере у Вави у всіх позах та позиціях...
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07.11.2024 11:18 Ответить
Так вони проголосували за лідера гіршого за 6 президента. У рудого нарциса всі замашки стати фюрером і сидіти на троні до смерті.
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07.11.2024 12:17 Ответить
не робіть собі нерви, оскільки у порівнянні із пів шостим препізедентом і кінь Інцитат- це чудовий сенатор... А країна, що обрала 47-го президента, достатньо збалансована та геть не залежить від дурі жодного рудого неадеквата.
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07.11.2024 20:24 Ответить
Тепер в палаті представників Конгресу США двоє з України.
Ну що ж подивимось на їхню роботу.
Поки оцінки робити зарано.
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07.11.2024 11:29 Ответить
Наши люди в Голливуде! Словно котяхи на блюде. Видман. В Яффе заржали!
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07.11.2024 11:47 Ответить
Гопота напевне вважає Відманів особистими ворогами, після діяння меншого Бубон отримав презирливе поганяло -МОНІКА.
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07.11.2024 14:01 Ответить
А до їхнього звільнення у них претензій до Трампа не було?
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07.11.2024 15:49 Ответить
В 2010 бандюган став президентом України.
Трампу до такого статусу не вистачило зовсім трохи, а то б і ходка була
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07.11.2024 20:04 Ответить
ТАК ХТО В ВУХО ТРАМПУ СТРЕЛЬНУВ !?)
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07.11.2024 20:38 Ответить
 
 