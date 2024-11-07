Уроженец Киева Евгений Виндман, свидетельствовавший против Трампа, победил на выборах в Конгресс США

Уроженец Украины, представитель Демократической партии США Евгений Виндман выиграл выборы в Палату представителей в Вирджинии. Ранее вместе с братом-близнецом, Александером Виндманом, свидетельствовал по делу об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Республиканцы вложили значительные средства в борьбу за это место, но потерпели поражение в ожесточенной борьбе.

Виндман стал национальной фигурой, когда он и его брат-близнец Александр выступили информаторами в процессе импичмента тогдашнего президента Дональда Трампа в 2019 году из-за вероятной роли Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот накопал компромат на деятельность сына президента Джо Байдена в Украине. Трамп был оправдан контролируемым республиканцами Сенатом.

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Члены Палаты представителей избираются на двухлетний срок. Каждый штат имеет разное количество округов, которые представляют конгрессмены. До недавнего времени республиканцы имели преимущество в Палате представителей на 7 голосов.

Как пишет AP, свою кампанию Виндман сосредоточил на правах на аборты и угрозе движения MAGA для демократии. Он описал свою победу как "свидетельство силы американского опыта", так как он, как выходец из Киева, мол, смог получить высокую политическую должность в США.

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Братья Виндманы и Трамп

Евгений Виндман родился в Киеве, ему 49 лет, он подполковник армии США в отставке, юрист. С 2018 года Виндман занимал должность заместителя юридического советника Совета национальной безопасности США, однако Трамп уволил его в 2020 году.

Брата Евгения - Александера Виндман - ветерана войны в Ираке, украинца по происхождению, главного эксперта Совета нацбезопасности США по вопросам Украины, подполковника - 7 февраля 2020 года уволили из Белого дома. Виндман давал показания в Палате представителей в рамках импичмента Трампа. Адвокат Дэвид Прессман сказал, что Виндмана "попросили уйти из Белого дома за то, что он сказал правду".

Ранее сообщалось, что Виктория Спартц, которая родом из Черниговщины, одержала победу на выборах в Палату представителей Конгресса США в штате Индиана.