Уродженець Києва Євген Віндман, який свідчив проти Трампа, переміг на виборах до Конгресу США

Уродженець України, представник Демократичної партії США Євген Віндман виграв вибори до Палати представників у Вірджинії. Раніше разом із братом-близнюком, Александером Віндманом, свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Республіканці вклали значні кошти у боротьбу за це місце, але зазнали поразки у запеклій боротьбі.

Віндман став національною фігурою, коли він та його брат-близнюк Олександр виступили інформаторами в процесі імпічменту тодішнього президента Дональда Трампа у 2019 році через імовірну роль Трампа у тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб той накопав компромат на діяльність сина президента Джо Байдена в Україні. Трамп був виправданий контрольованим республіканцями Сенатом.

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Члени Палати представників обираються на дворічний термін. Кожен штат має різну кількість округів, які представляють конгресмени. Донедавна республіканці мали перевагу в Палаті представників на 7 голосів.

Як пише AP, свою кампанію Віндман зосередив на правах на аборти та загрозі руху MAGA для демократії. Він описав свою перемогу як "свідчення сили американського досвіду", адже він, як виходець із Києва, мовляв, зміг отримати високу політичну посаду у США.

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Брати Віндмани і Трамп

Євген Віндман народився у Києві, йому 49 років, він підполковник армії США у відставці, юрист. З 2018 року Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте його Трамп звільнив у 2020 році.

Брата Євгена - Александера Віндмана - ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США з питань Україні, підполковника 7 лютого 2020 року звільнили з Білого дому. Віндман давав свідчення в Палаті представників у межах імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому за те, що він сказав правду".

Раніше повідомлялося, що Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини, здобула перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США в штаті Індіана.