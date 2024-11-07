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Новини
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Уродженець Києва Євген Віндман, який свідчив проти Трампа, переміг на виборах до Конгресу США

Євген Віндман

Уродженець України, представник Демократичної партії США Євген Віндман виграв вибори до Палати представників у Вірджинії. Раніше  разом із братом-близнюком, Александером Віндманом, свідчив у справі про імпічмент Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

Республіканці вклали значні кошти у боротьбу за це місце, але зазнали поразки у запеклій боротьбі.

Віндман став національною фігурою, коли він та його брат-близнюк Олександр виступили інформаторами в процесі імпічменту тодішнього президента Дональда Трампа у 2019 році через імовірну роль Трампа у тиску на президента України Володимира Зеленського, щоб той накопав компромат на діяльність сина президента Джо Байдена в Україні. Трамп був виправданий контрольованим республіканцями Сенатом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена хоче використати $6 мільярдів на зброю Україні до інавгурації Трампа, – ЗМІ

Члени Палати представників обираються на дворічний термін. Кожен штат має різну кількість округів, які представляють конгресмени. Донедавна республіканці мали перевагу в Палаті представників на 7 голосів.

Як пише AP, свою кампанію Віндман зосередив на правах на аборти та загрозі руху MAGA для демократії. Він описав свою перемогу як "свідчення сили американського досвіду", адже він, як виходець із Києва, мовляв, зміг отримати високу політичну посаду у США.

Також читайте: Частина демократів вважають Байдена винним у поразці Гарріс на виборах, - CNN

Брати Віндмани і Трамп

Євген Віндман народився у Києві, йому 49 років, він підполковник армії США у відставці, юрист. З 2018 року Віндман обіймав посаду заступника юридичного радника Ради національної безпеки США, проте його Трамп звільнив у 2020 році.

Брата Євгена - Александера Віндмана - ветерана війни в Іраку, українця за походженням, головного експерта Ради нацбезпеки США з питань Україні, підполковника  7 лютого  2020 року звільнили з Білого дому. Віндман давав свідчення в Палаті представників у межах імпічменту Трампа. Адвокат Девід Прессман сказав, що Віндмана "попросили піти з Білого дому за те, що він сказав правду".

Раніше повідомлялося, що Вікторія Спартц, яка родом з Чернігівщини, здобула перемогу на виборах до Палати представників Конгресу США в штаті Індіана.

Автор: 

вибори (6726) Київ (19795) США (23618) Віндман Александер (10)


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Топ коментарі
+6
Саме зараз (коли Трамп майже посів місце президента США) треба кричати про те що ото є "уродженцем Києва"...
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07.11.2024 10:56 Відповісти
+6
А що Трамп прочитає цензор? Трамп і так знає всіх, хто проти нього. А якщо не знає чи забув йому слуги знайдуть і нагадають.
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07.11.2024 11:11 Відповісти
+4
от кого слід було демократам просувати на посаду Президента США
файні хлопаки
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07.11.2024 10:51 Відповісти
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от кого слід було демократам просувати на посаду Президента США
файні хлопаки
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07.11.2024 10:51 Відповісти
Козак.
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07.11.2024 11:11 Відповісти
Саме зараз (коли Трамп майже посів місце президента США) треба кричати про те що ото є "уродженцем Києва"...
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07.11.2024 10:56 Відповісти
А що Трамп прочитає цензор? Трамп і так знає всіх, хто проти нього. А якщо не знає чи забув йому слуги знайдуть і нагадають.
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07.11.2024 11:11 Відповісти
Наплювати Відманам на Трампа, особливо, коли Євген став конгресменом
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07.11.2024 13:11 Відповісти
До чого тут те що Віндманам наплювати на Трампа?
Мова про те що той кого Трамп вважає зрадником має якесь відношення до України.
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07.11.2024 13:20 Відповісти
Трамп тупа тварина і відношення до нього має бути таким
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07.11.2024 22:09 Відповісти
А це тут до чого?
В кого це відношення "має бути"?
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07.11.2024 22:30 Відповісти
Свідок Єгови Трампа? Я то думав 95 квартплату.
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07.11.2024 11:10 Відповісти
тупі американці, потрібно голосувати за 4-х кратних чемпіонів по стрибкам в сторону, котрі порівнюють твою країну із власною скумбрією, що бере у Вави у всіх позах та позиціях...
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07.11.2024 11:18 Відповісти
Так вони проголосували за лідера гіршого за 6 президента. У рудого нарциса всі замашки стати фюрером і сидіти на троні до смерті.
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07.11.2024 12:17 Відповісти
не робіть собі нерви, оскільки у порівнянні із пів шостим препізедентом і кінь Інцитат- це чудовий сенатор... А країна, що обрала 47-го президента, достатньо збалансована та геть не залежить від дурі жодного рудого неадеквата.
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07.11.2024 20:24 Відповісти
Тепер в палаті представників Конгресу США двоє з України.
Ну що ж подивимось на їхню роботу.
Поки оцінки робити зарано.
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07.11.2024 11:29 Відповісти
Наши люди в Голливуде! Словно котяхи на блюде. Видман. В Яффе заржали!
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07.11.2024 11:47 Відповісти
Гопота напевне вважає Відманів особистими ворогами, після діяння меншого Бубон отримав презирливе поганяло -МОНІКА.
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07.11.2024 14:01 Відповісти
А до їхнього звільнення у них претензій до Трампа не було?
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07.11.2024 15:49 Відповісти
В 2010 бандюган став президентом України.
Трампу до такого статусу не вистачило зовсім трохи, а то б і ходка була
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07.11.2024 20:04 Відповісти
ТАК ХТО В ВУХО ТРАМПУ СТРЕЛЬНУВ !?)
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07.11.2024 20:38 Відповісти
 
 