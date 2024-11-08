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Количество погибших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 10, среди них - годовалый мальчик. В городе объявлен День траура (обновлено)

Удар по Запоріжжю 7 листопада

Количество погибших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 10, среди них - годовалый мальчик. В городе объявлен День траура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"До 8 возросло количество погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них - и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9.15 стало известно, что количество погибших возросло до 9.

По состоянию на 13 часов атака унесла жизни 10 человек.

"Тело еще одного погибшего жителя областного центра извлекли из-под завалов разрушенного дома. Ранения получил 41 человек. Разрушены более 130 домов", - добавил глава области.

"Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра", - сообщил Федоров.

Обстрелы области за сутки

Всего, по данным ОВА, оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Разрушено не менее 149 жилых зданий и объектов инфраструктуры. В частности, армия РФ:

  • осуществила 16 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Степногорску, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Работино, Новоданиловке и Белогорью;
  • атаковала 194 БПЛА различной модификации Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку,
    Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское;
  • нанесла 6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки;
  • 168 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам,
    Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

Также читайте: Последствия атаки на Запорожье: оккупанты ударили 6 КАБами, 4 человека погибли, количество пострадавших достигло 40 человек, среди них 4 детей

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Запорожье (2696) смерть (9261)


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Топ комментарии
+14
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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08.11.2024 07:48 Ответить
+11
Зелена пліснява через свою вроджену розумову відсталість "думає", що можна сцяти на країну в якої мільйон обстріляних загартованих воїнів. Не вгадали, виродки чортові. Горе буде всім вашим мерзотним родичам, але ви цього вже не побачите, бо здохните раніше.
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08.11.2024 08:07 Ответить
+10
рашківські підари.
Не забудемо!
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08.11.2024 08:26 Ответить
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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08.11.2024 07:48 Ответить
Головна помилка українців - світоглядна. Вони думають, що русскіє - це Homo sapiens. Це ж треба так промахнутися, переплутати криваву сарану і людей.
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08.11.2024 18:02 Ответить
Новини стандартні! Кацапи обстріляли і окупували, Зеленський обговорив. Вже зовсім не цікаво.
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08.11.2024 08:01 Ответить
Зелена пліснява через свою вроджену розумову відсталість "думає", що можна сцяти на країну в якої мільйон обстріляних загартованих воїнів. Не вгадали, виродки чортові. Горе буде всім вашим мерзотним родичам, але ви цього вже не побачите, бо здохните раніше.
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08.11.2024 08:07 Ответить
рашківські підари.
Не забудемо!
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08.11.2024 08:26 Ответить
Ето на совести ***** и его союзников типо Орбана и Китая. Нужно не стесняться обвинять союзников ***** в убийстве детей. Чтобы другие политики видели и боялись самим заклеймить себя етим клеймом работая на *****
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08.11.2024 13:26 Ответить
Півняча корея.
Також Індія, Грузія, Туреччина постачають рашистам мікросхеми і станки в обхід санкцій
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08.11.2024 15:23 Ответить
Москалі пітараси
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08.11.2024 13:43 Ответить
Будь ви прокляті кацапи і нікчемний народ цієї злочинної імперії зла ,цих виродків треба тільки знищувати, насамперед найбільшого світового терориста путіна.
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08.11.2024 14:37 Ответить
І хоч би слово сказав так званий горе президент, ні він боїтся путіна образити адже він і є продукт цього огидного "русского мира" що висьміював українців ,тепер ці кати убивають мирних громадян серед яких і діти ,будь ви прокляті до сьомого коліна.
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08.11.2024 14:42 Ответить
Рашиські нелюди
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08.11.2024 15:22 Ответить
 
 