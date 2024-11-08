Количество погибших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 10, среди них - годовалый мальчик. В городе объявлен День траура (обновлено)
Количество погибших в результате российских обстрелов Запорожья возросло до 10, среди них - годовалый мальчик. В городе объявлен День траура.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"До 8 возросло количество погибших из-за атаки россиян на Запорожье, среди них - и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9.15 стало известно, что количество погибших возросло до 9.
По состоянию на 13 часов атака унесла жизни 10 человек.
"Тело еще одного погибшего жителя областного центра извлекли из-под завалов разрушенного дома. Ранения получил 41 человек. Разрушены более 130 домов", - добавил глава области.
"Сегодня в Запорожье День траура по погибшим от вчерашнего российского обстрела областного центра", - сообщил Федоров.
Обстрелы области за сутки
Всего, по данным ОВА, оккупанты нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области за сутки. Разрушено не менее 149 жилых зданий и объектов инфраструктуры. В частности, армия РФ:
- осуществила 16 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Степногорску, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Работино, Новоданиловке и Белогорью;
- атаковала 194 БПЛА различной модификации Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку,
Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское;
- нанесла 6 обстрелов из РСЗО нанесены по территории Работино, Малой Токмачки и Новоандреевки;
- 168 артиллерийских ударов пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам,
Новоандреевке, Новоданиловке, Работино, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.
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