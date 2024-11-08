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Новини
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Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до 10, серед них - однорічний хлопчик. У місті оголошено День жалоби (оновлено)

Удар по Запоріжжю 7 листопада

До 10 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Станом  на 9.15, стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9.

Станом на 13 годину атака забрала життя 10 осіб.

"Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Поранення отримала 41 людина. Зруйновано понад 130 будинків", - додав очільник області.

"Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру", - повідомив Федоров.

Обстріли області за добу

Загалом, за даними ОВА, окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області за добу. Зруйновано щонайменше 149 житлових будівель та об'єктів інфраструктури. Зокрема, армія РФ:

  • здійснила 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю;
  • атакувала 194 БпЛА різної модифікації Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку,
    Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;
  • завдала 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки;
  • 168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках,
    Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки на Запоріжжя: Окупанти вдарили 6 КАБами, 4 людини загинули, кількість постраждалих сягнула 40 осіб, серед них 4 дітей

Автор: 

Запоріжжя (2321) смерть (6789)


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Топ коментарі
+14
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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08.11.2024 07:48 Відповісти
+11
Зелена пліснява через свою вроджену розумову відсталість "думає", що можна сцяти на країну в якої мільйон обстріляних загартованих воїнів. Не вгадали, виродки чортові. Горе буде всім вашим мерзотним родичам, але ви цього вже не побачите, бо здохните раніше.
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08.11.2024 08:07 Відповісти
+10
рашківські підари.
Не забудемо!
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08.11.2024 08:26 Відповісти
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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08.11.2024 07:48 Відповісти
Головна помилка українців - світоглядна. Вони думають, що русскіє - це Homo sapiens. Це ж треба так промахнутися, переплутати криваву сарану і людей.
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08.11.2024 18:02 Відповісти
Новини стандартні! Кацапи обстріляли і окупували, Зеленський обговорив. Вже зовсім не цікаво.
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08.11.2024 08:01 Відповісти
Зелена пліснява через свою вроджену розумову відсталість "думає", що можна сцяти на країну в якої мільйон обстріляних загартованих воїнів. Не вгадали, виродки чортові. Горе буде всім вашим мерзотним родичам, але ви цього вже не побачите, бо здохните раніше.
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08.11.2024 08:07 Відповісти
рашківські підари.
Не забудемо!
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08.11.2024 08:26 Відповісти
Ето на совести ***** и его союзников типо Орбана и Китая. Нужно не стесняться обвинять союзников ***** в убийстве детей. Чтобы другие политики видели и боялись самим заклеймить себя етим клеймом работая на *****
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08.11.2024 13:26 Відповісти
Півняча корея.
Також Індія, Грузія, Туреччина постачають рашистам мікросхеми і станки в обхід санкцій
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08.11.2024 15:23 Відповісти
Москалі пітараси
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08.11.2024 13:43 Відповісти
Будь ви прокляті кацапи і нікчемний народ цієї злочинної імперії зла ,цих виродків треба тільки знищувати, насамперед найбільшого світового терориста путіна.
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08.11.2024 14:37 Відповісти
І хоч би слово сказав так званий горе президент, ні він боїтся путіна образити адже він і є продукт цього огидного "русского мира" що висьміював українців ,тепер ці кати убивають мирних громадян серед яких і діти ,будь ви прокляті до сьомого коліна.
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08.11.2024 14:42 Відповісти
Рашиські нелюди
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08.11.2024 15:22 Відповісти
 
 