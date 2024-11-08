Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Запоріжжя зросла до 10, серед них - однорічний хлопчик. У місті оголошено День жалоби (оновлено)

До 10 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Станом на 9.15, стало відомо, що кількість загиблих зросла до 9.

Станом на 13 годину атака забрала життя 10 осіб.

"Тіло ще одного загиблого мешканця обласного центру дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Поранення отримала 41 людина. Зруйновано понад 130 будинків", - додав очільник області.

"Сьогодні у Запоріжжі День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу обласного центру", - повідомив Федоров.

Обстріли області за добу

Загалом, за даними ОВА, окупанти завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області за добу. Зруйновано щонайменше 149 житлових будівель та об'єктів інфраструктури. Зокрема, армія РФ:

здійснила 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю;

атакувала 194 БпЛА різної модифікації Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку,

Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;

Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське; завдала 6 обстрілів із РСЗВ завдано по території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки;

168 артилерійських ударів прийшлися по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках,

Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

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