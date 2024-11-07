Наслідки атаки на Запоріжжя: Окупанти вдарили 6 КАБами, 4 людини загинули, кількість постраждалих сягнула 40 осіб, серед них 4 дітей
Сьогодні вдень російські війська атакували Запоріжжя 6 КАБами, які влучили в цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки є загиблі та багато поранених, серед яких діти.
Як передає Цензор.НЕТ, про наслідки ворожої атаки в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова Запорізької області Іван Федоров.
Зокрема, він наголосив, що сьогодні з ночі ворог атакує КАБами Запорізьку область. Вночі це були безпосередньо населені пункти поблизу лінії фронту – Оріхів, Мала Токмачка та частково Комишуваська громада.
Із 9 ранку в області лунали повітряні тривоги і повідомлялося про загрози пусків ворожих КАБів, тож місто в напруженні було від самого ранку.
І вже із 14:17 по 14:26 ворог випустив по Запоріжжю 6 КАБів, які влучили суто в цивільну інфраструктуру.
За словами Федорова, перший КАБ влучив у п’ятиповерхівку, де поранено велику кількість мешканців, і також тут вже є загиблі.
Три КАБи влучили безпосередньо в приватний сектор. Федоров зауважив, що частину будинків тут було щойно відремонтовано після попередніх влучань ворожих КАБів.
Ще один КАБ влучив в обласний онкологічний диспансер, внаслідок чого важко поранено лікаря. Також велику кількість поранених доставлено до обласної клінічної лікарні. На цей час завершено евакуацію пацієнтів і лікарів з онкологічного диспансеру.
І шостий КАБ, як зазначив голова ОВА, також влучив у приватний сектор.
Він додав, що наразі відомо про 33 поранених, з яких 3 дитини, дві з них – в особливо тяжкому стані. Також відомо про чотирьох загиблих людей.
Однак, як наголосив Федоров, ще не завершено рятувальну операцію на всіх локаціях, тому поки не можливо сказати точну кількість жертв ворожої атаки по Запоріжжю.
"На жаль, є невстановлені особи, можуть люди ще перебувати під завалами, тому рятувальники, поліцейські, волонтери продовжують рятувальну операцію. Частина мешканців, які наразі перебувають у лікарні, знаходяться у вкрай тяжкому стані, тож наразі наші лікарі борються за їхні життя", - додав він.
Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 40, серед яких четверо дітей.
"Хлопці 15, 5 та 1 року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів. У лікарнях у стані середньої важкості біля 30 людей", - уточнив очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог завдав масованої атаки по Запоріжжю, зафіксовано 5 ударів. Станом на 17:31 повідомлялося про 4 загиблих та 18 поранених.
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ГОЛОВНЕ - поїздка до Угорщини до дружбана Орбана ... мабуть будуть обговорювати транзит ординського газу під виглядом азербайджанского, а також продовження постачання ординської нафти до мадьяр ... звісно будуть торги за вовину долю в цьому схематозі.
Які там КАБи на Запоріжжя, коли таке бабло пре!