Последствия атаки на Запорожье: оккупанты ударили 6 КАБами, 4 человека погибли, количество пострадавших достигло 40 человек, среди них 4 детей

Сегодня днем российские войска атаковали Запорожье 6 КАБами, которые попали в гражданскую инфраструктуру. В результате атаки есть погибшие и много раненых, среди которых дети.

Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях вражеской атаки в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, он отметил, что сегодня с ночи враг атакует КАБами Запорожскую область. Ночью это были непосредственно населенные пункты вблизи линии фронта - Орехов, Малая Токмачка и частично Камышеваская громада.

С 9 утра в области раздавались воздушные тревоги и сообщалось об угрозах пусков вражеских КАБов, поэтому город в напряжении был с самого утра.

И уже с 14:17 по 14:26 враг выпустил по Запорожью 6 КАБов, которые попали сугубо в гражданскую инфраструктуру.

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По словам Федорова, первый КАБ попал в пятиэтажку, где ранено большое количество жителей, и также здесь уже есть погибшие.

Три КАБа попали непосредственно в частный сектор. Федоров отметил, что часть домов здесь была только что отремонтирована после предыдущих попаданий вражеских КАБов.

Еще один КАБ попал в областной онкологический диспансер, в результате чего тяжело ранен врач. Также большое количество раненых доставлено в областную клиническую больницу. В настоящее время завершена эвакуация пациентов и врачей из онкологического диспансера.

И шестой КАБ, как отметил глава ОВА, также попал в частный сектор.

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Он добавил, что сейчас известно о 33 раненых, из которых 3 детей, два из них - в особо тяжелом состоянии. Также известно о четырех погибших людях.

Однако, как отметил Федоров, еще не завершена спасательная операция на всех локациях, поэтому пока невозможно сказать точное количество жертв вражеской атаки по Запорожью.

"К сожалению, есть неустановленные лица, могут люди еще находиться под завалами, поэтому спасатели, полицейские, волонтеры продолжают спасательную операцию. Часть жителей, которые сейчас находятся в больнице, находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому сейчас наши врачи борются за их жизни", - добавил он.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых возросло до 40, среди которых четверо детей.

"Дети 15, 5 и 1 года и четырехмесячная девочка под наблюдением врачей. В больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек", - уточнил глава ОВА.

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Напомним, ранее сообщалось, что враг нанес массированную атаку по Запорожью, зафиксировано 5 ударов. По состоянию на 17:31 сообщалось о 4 погибших и 18 раненых.