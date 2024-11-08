За сутки на фронте 157 боестолкновений, треть из них - на Кураховском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки самыми горячими направлениями фронта были Кураховское и Покровское. Там Силы обороны отбили 50 и 24 атаки врага соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрел Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 74 авиаудара, в частности, сбросил 128 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения почти 1,5 тысячи дронов-камикадзе и совершили более 4300 обстрелов, из них 100 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Юнаковка, Краснополье, Мирополье, Водолаги, Журавка, Басовка, Цаповка, Казачья Лопань, Охримовка, Волчанск, Высокая Яруга, Нововодяное, Терны, Торское, Ямполь, Елизаветовка, Ривное, Торецк, Курахово, Дальнее, Антоновка, Великая Новоселка, Новодаровка, Темировка, Новополь, Белогорье, Запорожье, Малая Токмачка, Новопавловка, Новоандреевка, Степногорск.

Боевые действия на востоке

В районе населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении за минувшие сутки произошло три вражеских штурма позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Петропавловки, Кругляковки, Кондрашовки, Колесниковки и Лозовой.

Враг атаковал 17 раз, в некоторых случаях - при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Катериновки, Тернов, Торского, Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки.

На Сиверском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил семь атак неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Сухого Яра и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 50 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Сонцовки, Максимильяновки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.

На Времевском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Разлива и Сухих Ялов.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении враг штурмовых (наступательных) действий не проводил, однако активно задействовал авиацию, в частности сбросил более десятка управляемых бомб.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции три раза. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 28 авиационных ударов, сбросил 41 КАБ.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1580 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 118 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной и 6 единиц специальной техники оккупантов.

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