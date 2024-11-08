Нацбанк не исключает дальнейшего повышения налогов в Украине
В Национальном банке Украины не исключают внедрения новых налоговых инициатив в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом говорится в отчете Национального банка Украины за октябрь 2024 года.
Так, в основе предположений макропрогноза - проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в частности военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения по пересмотру ставок акцизных налогов.
Как говорится в отчете, в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение ставок действующих или введение новых налогов.
Такие инициативы, по данным Нацбанка, могут иметь разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.
Отмечается, что потенциальный рост налогов на потребление (в частности НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах.
Также в Нацбанке отметили, что прямые налоги имеют в основном нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления.
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Дороги-43 мільярди знову закладено..!!
І це в воюючій країні..!!!
А грошей хочеться... Та й клятий Захід за своїми слідкує пильно... Де ж взять?
О! Комуналка, акцизи, податки для фізичних осіб - золоте дно!
А потім дивуються, що в Україну мало хто хоче повертатися, а кількість тих, що хочуть виїхать - збільшується...
- тобто в разі збільшення пенсій по інвалідності прокурорам, знов підвищать податки