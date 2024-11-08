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Нацбанк не исключает дальнейшего повышения налогов в Украине

Нацбанк не відкидає підвищення податків

В Национальном банке Украины не исключают внедрения новых налоговых инициатив в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП, об этом говорится в отчете Национального банка Украины за октябрь 2024 года.

Так, в основе предположений макропрогноза - проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в частности военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения по пересмотру ставок акцизных налогов.

Как говорится в отчете, в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение ставок действующих или введение новых налогов.

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Такие инициативы, по данным Нацбанка, могут иметь разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

Отмечается, что потенциальный рост налогов на потребление (в частности НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах.

Также в Нацбанке отметили, что прямые налоги имеют в основном нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления.

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Автор: 

налоги (3245) НБУ (4836) экономика (3890)


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Топ комментарии
+12
Розкошелюйся народ. Адже крадіжки з бюджету ніхто не відміняв.
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08.11.2024 15:20 Ответить
+12
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08.11.2024 15:20 Ответить
+9
Ну а що, коли люди не можуть виїхати, то можна під виглядом податків, комуналки відібрати усі доходи.
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08.11.2024 15:19 Ответить
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Ну а що, коли люди не можуть виїхати, то можна під виглядом податків, комуналки відібрати усі доходи.
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08.11.2024 15:19 Ответить
бо ці зелені покидьки бачать скільки люди донатять на ЗСУ, а перемога зеленському і шоблі не потрібна.
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08.11.2024 16:00 Ответить
Розкошелюйся народ. Адже крадіжки з бюджету ніхто не відміняв.
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08.11.2024 15:20 Ответить
Кожний квартал відстьогувати в "квартал". Прям каламбур
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08.11.2024 15:39 Ответить
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08.11.2024 15:20 Ответить
А скоротити держслужбовців-хабарників та суперпенсії суддям та прокурорам Нацбанк не хоче..?!!!
Дороги-43 мільярди знову закладено..!!
І це в воюючій країні..!!!
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08.11.2024 15:33 Ответить
А що таке взагалі-то НБУ? Офісний планктон з глухою головою та замісниками голови, що помічені у справах по виведенню коштів на офшорні рахунки.
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08.11.2024 15:35 Ответить
А красти припинити та припинити переплачувати за все втридорога не пробували? Ох зелені дограються!
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08.11.2024 15:46 Ответить
мені вот цікаво, а коли люди зрозуміють, що у 2019 році привели йолупів до влади і ці йолупи залишаються при владі на невизначений строк і що потрібно від них терміново позбавлятися?
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08.11.2024 15:47 Ответить
а чи розуміють люди, що зеленський і його шобла з 2019 року зробили в Україні більше шкоди, ніж москалі з 2022? що перемога робиться не стільки на фронті, скільки у тилу?
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08.11.2024 15:55 Ответить
Розслідування тіньових схем, митного болота, відмивання коштів, розкрадання бюджету - не на часі!
А грошей хочеться... Та й клятий Захід за своїми слідкує пильно... Де ж взять?
О! Комуналка, акцизи, податки для фізичних осіб - золоте дно!
А потім дивуються, що в Україну мало хто хоче повертатися, а кількість тих, що хочуть виїхать - збільшується...
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08.11.2024 16:01 Ответить
Хавайте, не подавиться.
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08.11.2024 16:02 Ответить
Ой задоють бідну коровоньку.
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08.11.2024 16:17 Ответить
Виходить що є ще шо вискубувати! Гусаки ще з пір'ячком...
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08.11.2024 17:04 Ответить
Це навіть до гадалки ходити не потрібно. Кожні декілька місяців будуть щось повищувати. То податки, то тарифи, то штрафи, то держпослуги.
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08.11.2024 17:46 Ответить
Ну так тисячу вчителям щомісяця , то тре і податки підняти . Ще трохи , і тисячі тільки на хлібину вистачить .
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08.11.2024 19:04 Ответить
...в разі збільшення видатків?

- тобто в разі збільшення пенсій по інвалідності прокурорам, знов підвищать податки
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09.11.2024 00:04 Ответить
 
 