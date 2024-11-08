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Нацбанк не відкидає подальше підвищення податків в Україні

Нацбанк не відкидає підвищення податків

У Національному банку України не відкидають впровадження нових податкових ініціатив у разі виникнення додаткових потреб бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це йдеться у звіті Національного банку України за жовтень 2024 року.

Так, в основі припущень макропрогнозу - проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.

Як ідеться у звіті, у разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їхнього покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків.

Читайте: Нацбанк покращив оцінку зростання ВВП України в цьому році

Такі ініціативи, за даними Нацбанку, можуть мати різний вплив на інфляцію, залежно від їхніх параметрів.

Зазначається, що потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їхнє підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах.

Також у Нацбанку зазначили, що прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання.

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Автор: 

податки (3919) НБУ (10508) економіка (941)


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Топ коментарі
+12
Розкошелюйся народ. Адже крадіжки з бюджету ніхто не відміняв.
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08.11.2024 15:20 Відповісти
+12
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08.11.2024 15:20 Відповісти
+9
Ну а що, коли люди не можуть виїхати, то можна під виглядом податків, комуналки відібрати усі доходи.
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08.11.2024 15:19 Відповісти
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Ну а що, коли люди не можуть виїхати, то можна під виглядом податків, комуналки відібрати усі доходи.
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08.11.2024 15:19 Відповісти
бо ці зелені покидьки бачать скільки люди донатять на ЗСУ, а перемога зеленському і шоблі не потрібна.
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08.11.2024 16:00 Відповісти
Розкошелюйся народ. Адже крадіжки з бюджету ніхто не відміняв.
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08.11.2024 15:20 Відповісти
Кожний квартал відстьогувати в "квартал". Прям каламбур
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08.11.2024 15:39 Відповісти
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08.11.2024 15:20 Відповісти
А скоротити держслужбовців-хабарників та суперпенсії суддям та прокурорам Нацбанк не хоче..?!!!
Дороги-43 мільярди знову закладено..!!
І це в воюючій країні..!!!
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08.11.2024 15:33 Відповісти
А що таке взагалі-то НБУ? Офісний планктон з глухою головою та замісниками голови, що помічені у справах по виведенню коштів на офшорні рахунки.
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08.11.2024 15:35 Відповісти
А красти припинити та припинити переплачувати за все втридорога не пробували? Ох зелені дограються!
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08.11.2024 15:46 Відповісти
мені вот цікаво, а коли люди зрозуміють, що у 2019 році привели йолупів до влади і ці йолупи залишаються при владі на невизначений строк і що потрібно від них терміново позбавлятися?
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08.11.2024 15:47 Відповісти
а чи розуміють люди, що зеленський і його шобла з 2019 року зробили в Україні більше шкоди, ніж москалі з 2022? що перемога робиться не стільки на фронті, скільки у тилу?
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08.11.2024 15:55 Відповісти
Розслідування тіньових схем, митного болота, відмивання коштів, розкрадання бюджету - не на часі!
А грошей хочеться... Та й клятий Захід за своїми слідкує пильно... Де ж взять?
О! Комуналка, акцизи, податки для фізичних осіб - золоте дно!
А потім дивуються, що в Україну мало хто хоче повертатися, а кількість тих, що хочуть виїхать - збільшується...
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08.11.2024 16:01 Відповісти
Хавайте, не подавиться.
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08.11.2024 16:02 Відповісти
Ой задоють бідну коровоньку.
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08.11.2024 16:17 Відповісти
Виходить що є ще шо вискубувати! Гусаки ще з пір'ячком...
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08.11.2024 17:04 Відповісти
Це навіть до гадалки ходити не потрібно. Кожні декілька місяців будуть щось повищувати. То податки, то тарифи, то штрафи, то держпослуги.
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08.11.2024 17:46 Відповісти
Ну так тисячу вчителям щомісяця , то тре і податки підняти . Ще трохи , і тисячі тільки на хлібину вистачить .
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08.11.2024 19:04 Відповісти
...в разі збільшення видатків?

- тобто в разі збільшення пенсій по інвалідності прокурорам, знов підвищать податки
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09.11.2024 00:04 Відповісти
 
 