Нацбанк не відкидає подальше підвищення податків в Україні

У Національному банку України не відкидають впровадження нових податкових ініціатив у разі виникнення додаткових потреб бюджету.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП, про це йдеться у звіті Національного банку України за жовтень 2024 року.

Так, в основі припущень макропрогнозу - проєкт законодавчих змін щодо підвищення ставок окремих податків (зокрема військового збору, податку на прибуток банків та небанківських фінансових установ та інші) та ухвалені раніше зміни щодо перегляду ставок акцизних податків.

Як ідеться у звіті, у разі виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їхнього покриття можуть бути підвищення ставок чинних чи введення нових податків.

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Такі ініціативи, за даними Нацбанку, можуть мати різний вплив на інфляцію, залежно від їхніх параметрів.

Зазначається, що потенційне зростання податків на споживання (зокрема ПДВ) містить більше короткострокових проінфляційних ризиків, оскільки їхнє підвищення одразу відобразиться на споживчих цінах.

Також у Нацбанку зазначили, що прямі податки мають здебільшого нейтральний ефект, оскільки проінфляційний вплив від більших бюджетних видатків компенсує обмеження приватного споживання.

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