Кабмин разрешил гражданским применять во время войны оружие, которое они нашли и зарегистрировали
Кабинет Министров разрешил в период действия военного положения гражданским лицам пользоваться огнестрельным оружием для сдерживания вооруженной агрессии. Оружие должно быть официально задекларировано.
Об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Внесены изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Предусмотрено право гражданских лиц во время участия в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины в военное время на применение огнестрельного оружия, которое было найдено и задекларировано в соответствии с ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" N 3899-ІХ", - говорится в сообщении.
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А из-под полы торчал наган.
Кур-р-рва...
Спочатку знищили дфтг.
Потім кримінальні статті за патрон чи вибухові речовини. Потім намагались змусити добровільно віддати трофейну зброю, яку начебто перевірять на стан фігурування в злочинах, а потім якщо можна переробляти на не автоматичну і так далі.
В підсумку. У метов реєстр, у метов ще камери хочуть добавить. У своїх наградна зброя, а люди з вилами.
Тепер вони щось дозволяють.
Ніхто її не буде реєструвати, бо ви породжуєте тиранію і безлад не гірше за ворога.