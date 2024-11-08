Кабмин разрешил гражданским применять во время войны оружие, которое они нашли и зарегистрировали

Кабинет Министров разрешил в период действия военного положения гражданским лицам пользоваться огнестрельным оружием для сдерживания вооруженной агрессии. Оружие должно быть официально задекларировано.

Об этом сообщил в телеграм-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Внесены изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Предусмотрено право гражданских лиц во время участия в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины в военное время на применение огнестрельного оружия, которое было найдено и задекларировано в соответствии с ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" N 3899-ІХ", - говорится в сообщении.

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