Кабмин запретил применять графики отключений к объектам операторов телекоммуникаций

Кабинет Министров внес технические объекты операторов телекоммуникаций в список, к которым не применяются графики отключения света.

Об этом говорится в постановлении правительства №1260 от 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, графики ограничения потребления электроэнергии не будут применяться к Силам безопасности и сил обороны, а также к техническим средствам электронных коммуникаций и/или сооружений электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Кроме того, определено, что перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, будет действовать до 1 июня 2025 года.

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Напоминаем, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала мобильных операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить работу сетей во время планового, аварийного или вынужденного отключения электроснабжения в течение 10 часов.