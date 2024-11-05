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Кабмин запретил применять графики отключений к объектам операторов телекоммуникаций

мобільний,зв'язок

Кабинет Министров внес технические объекты операторов телекоммуникаций в список, к которым не применяются графики отключения света.

Об этом говорится в постановлении правительства №1260 от 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно документу, графики ограничения потребления электроэнергии не будут применяться к Силам безопасности и сил обороны, а также к техническим средствам электронных коммуникаций и/или сооружений электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Кроме того, определено, что перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение, будет действовать до 1 июня 2025 года.

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Напоминаем, ранее Государственная служба специальной связи и защиты информации обязала мобильных операторов до 1 февраля 2025 года обеспечить работу сетей во время планового, аварийного или вынужденного отключения электроснабжения в течение 10 часов.

Автор: 

Кабмин (14041) мобильная связь (437) энергетика (2579)


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Топ комментарии
+4
Звісно, народ не мсже жити без лікувальних крапель сечі від "Єдиного телеенурезу".

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05.11.2024 18:55 Ответить
+2
Ну как, Холмс? Как? У нас поставили киевстаровскую вышку. Запитали от ближайшего трансформатора. Раньше выключали подстанцию все 5 трансов, в том числе и этот. Как сейчас отключив всё оставить питание на вышку?
Арифметически ставить 6 рубильников, и ездить отключать каждый транс отдельно?
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05.11.2024 18:55 Ответить
+2
Они сами поняли что написали,кто в селах будет к вышкам отдельные линии тянуть?
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05.11.2024 19:09 Ответить
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ну от: нема відключень - нема штарфів, пролоббіювали
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05.11.2024 18:34 Ответить
нема відключень - не будуть ціни піднімати на послуги)
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05.11.2024 20:10 Ответить
Ну как, Холмс? Как? У нас поставили киевстаровскую вышку. Запитали от ближайшего трансформатора. Раньше выключали подстанцию все 5 трансов, в том числе и этот. Как сейчас отключив всё оставить питание на вышку?
Арифметически ставить 6 рубильников, и ездить отключать каждый транс отдельно?
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05.11.2024 18:55 Ответить
Звісно, народ не мсже жити без лікувальних крапель сечі від "Єдиного телеенурезу".

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05.11.2024 18:55 Ответить
А що там зараз є важливого крім зєкіздомарахвона? В мене нема телевізора років 15 уже як
І жодного разу не відчула в ньому потреби.
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05.11.2024 19:02 Ответить
Ну, ти тупа... Телекомунікації ніякого стосунку до телевізора не мають. Як і кінологи до кіно.
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10.11.2024 02:26 Ответить
Ти б хоч мовчки пройшло мимо, якщо не знаєш, що телебачення теж входить до переліку телекомунікаційних послуг, хамло
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13.11.2024 19:36 Ответить
Якщо бачиш, що сернула повз, то вже б не сперечалась. В статті є посилання на Інтефакс, де білим по фоту Кабміна написано: "Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень до мобільних операторів". А телебачення до телекомунікаційних послуг записали як "супутній товар" таки ж "розумники", як і ти. Але ж "я того марахфона в жисті не бачила, але він мені так не подобається, що аж срачка нападає".
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04.01.2025 16:07 Ответить
Они сами поняли что написали,кто в селах будет к вышкам отдельные линии тянуть?
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05.11.2024 19:09 Ответить
це не тільки у селах, в містах така сама фігня !!! відключеня йдуть наа стику ліній Укренерго-обленерго, тобто обезточуються лінії напругою 110кВ або 30кВ, які відповідно живлять підстанції районного рівня 110/10кВ або 30/10кВі вимикаються цілі райни в областях ... умрвно кажучи кожна область поділена на 6-8 черг !!!
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05.11.2024 19:49 Ответить
Згадую 2014р.Майдан,розтріл протестуючих,втеча янека і лозунг-"Україна понад усе"!Пройшло 10 років.Повномаштабна війна з рашкою,сотні тисяч загиблих,біженці,зруйновані села і міста.Запрет відключення операторів телекомунікіцій від ел.енергіі."Зомбомарафон понад усе".Довбані ідіоти во що ви перетворили країну у 2019 році.
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06.11.2024 04:44 Ответить
Телекомунікації - це мобільний зв'язок та інтернет! Невже ти не знаєш такої простої речі?
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10.11.2024 02:31 Ответить
 
 