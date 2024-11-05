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Новини
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Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень до об’єктів операторів телекомунікацій

мобільний,зв'язок

Кабінет Міністрів вніс технічні об'єкти операторів телекомунікацій до списку, яких не застосовуються графіки відключення світла.

Про це йдеться у постанові уряду №1260 від 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, графіки обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться до Сил безпеки і сил оборони, а також до технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Крім того, визначено, що перелік критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, діятиме до 1 червня 2025 року.

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Нагадуємо, раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації зобов’язала мобільних операторів до 1 лютого 2025 року забезпечити роботу мереж під час планового, аварійного або вимушеного відключення електропостачання упродовж 10 годин.

Автор: 

Кабмін (14181) мобільний зв’язок (1049) енергетика (2632)


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Топ коментарі
+4
Звісно, народ не мсже жити без лікувальних крапель сечі від "Єдиного телеенурезу".

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05.11.2024 18:55 Відповісти
+2
Ну как, Холмс? Как? У нас поставили киевстаровскую вышку. Запитали от ближайшего трансформатора. Раньше выключали подстанцию все 5 трансов, в том числе и этот. Как сейчас отключив всё оставить питание на вышку?
Арифметически ставить 6 рубильников, и ездить отключать каждый транс отдельно?
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05.11.2024 18:55 Відповісти
+2
Они сами поняли что написали,кто в селах будет к вышкам отдельные линии тянуть?
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05.11.2024 19:09 Відповісти
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ну от: нема відключень - нема штарфів, пролоббіювали
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05.11.2024 18:34 Відповісти
нема відключень - не будуть ціни піднімати на послуги)
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05.11.2024 20:10 Відповісти
Ну как, Холмс? Как? У нас поставили киевстаровскую вышку. Запитали от ближайшего трансформатора. Раньше выключали подстанцию все 5 трансов, в том числе и этот. Как сейчас отключив всё оставить питание на вышку?
Арифметически ставить 6 рубильников, и ездить отключать каждый транс отдельно?
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05.11.2024 18:55 Відповісти
Звісно, народ не мсже жити без лікувальних крапель сечі від "Єдиного телеенурезу".

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05.11.2024 18:55 Відповісти
А що там зараз є важливого крім зєкіздомарахвона? В мене нема телевізора років 15 уже як
І жодного разу не відчула в ньому потреби.
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05.11.2024 19:02 Відповісти
Ну, ти тупа... Телекомунікації ніякого стосунку до телевізора не мають. Як і кінологи до кіно.
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10.11.2024 02:26 Відповісти
Ти б хоч мовчки пройшло мимо, якщо не знаєш, що телебачення теж входить до переліку телекомунікаційних послуг, хамло
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13.11.2024 19:36 Відповісти
Якщо бачиш, що сернула повз, то вже б не сперечалась. В статті є посилання на Інтефакс, де білим по фоту Кабміна написано: "Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень до мобільних операторів". А телебачення до телекомунікаційних послуг записали як "супутній товар" таки ж "розумники", як і ти. Але ж "я того марахфона в жисті не бачила, але він мені так не подобається, що аж срачка нападає".
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04.01.2025 16:07 Відповісти
Они сами поняли что написали,кто в селах будет к вышкам отдельные линии тянуть?
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05.11.2024 19:09 Відповісти
це не тільки у селах, в містах така сама фігня !!! відключеня йдуть наа стику ліній Укренерго-обленерго, тобто обезточуються лінії напругою 110кВ або 30кВ, які відповідно живлять підстанції районного рівня 110/10кВ або 30/10кВі вимикаються цілі райни в областях ... умрвно кажучи кожна область поділена на 6-8 черг !!!
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05.11.2024 19:49 Відповісти
Згадую 2014р.Майдан,розтріл протестуючих,втеча янека і лозунг-"Україна понад усе"!Пройшло 10 років.Повномаштабна війна з рашкою,сотні тисяч загиблих,біженці,зруйновані села і міста.Запрет відключення операторів телекомунікіцій від ел.енергіі."Зомбомарафон понад усе".Довбані ідіоти во що ви перетворили країну у 2019 році.
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06.11.2024 04:44 Відповісти
Телекомунікації - це мобільний зв'язок та інтернет! Невже ти не знаєш такої простої речі?
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10.11.2024 02:31 Відповісти
 
 