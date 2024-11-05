Кабмін заборонив застосовувати графіки відключень до об’єктів операторів телекомунікацій

Кабінет Міністрів вніс технічні об'єкти операторів телекомунікацій до списку, яких не застосовуються графіки відключення світла.

Про це йдеться у постанові уряду №1260 від 1 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, графіки обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться до Сил безпеки і сил оборони, а також до технічних засобів електронних комунікацій та/або споруд електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Крім того, визначено, що перелік критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, діятиме до 1 червня 2025 року.

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Нагадуємо, раніше Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації зобов’язала мобільних операторів до 1 лютого 2025 року забезпечити роботу мереж під час планового, аварійного або вимушеного відключення електропостачання упродовж 10 годин.