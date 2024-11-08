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Новини
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Кабмін дозволив цивільним застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Зброя

Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Зброя має бути офіційно задекларована.

Про це повідомив у телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" N 3899-ІХ", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Кабмін (14189) зброя (7569)


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Топ коментарі
+5
Тобто на початку орківської навали мешканці Сумської, Чернігівської і Херсонської областей мали зареєструвати найдену зброю у мусорів, які за тиждень до навали з'їбалися? Ну чо, нормуль.
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08.11.2024 19:01 Відповісти
+4
А типу якщо орків з чєрнухи ложить орків то наступе відповідальність? Нах цей безполізняк?
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08.11.2024 18:55 Відповісти
+3
проти сусідів ?
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08.11.2024 18:26 Відповісти
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проти сусідів ?
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08.11.2024 18:26 Відповісти
Там сидела Мурка в кожаной тужурке,
А из-под полы торчал наган.
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08.11.2024 18:42 Відповісти
А типу якщо орків з чєрнухи ложить орків то наступе відповідальність? Нах цей безполізняк?
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08.11.2024 18:55 Відповісти
Як говорив один мій приятель: - Слухай мене ≫ турма не мене.( теж саме і про укр. владу ≫ слухайте її ≫ турма не мене.)
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08.11.2024 18:58 Відповісти
Тобто на початку орківської навали мешканці Сумської, Чернігівської і Херсонської областей мали зареєструвати найдену зброю у мусорів, які за тиждень до навали з'їбалися? Ну чо, нормуль.
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08.11.2024 19:01 Відповісти
А якщо ти замочив кацапську сарану з трофейної, незареєстрованої збої - тобі тюрма.
Кур-р-рва...
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08.11.2024 19:11 Відповісти
Якщо є зброя і в потрібній ситуації в потрібний час застосувати проти орка, застосуй, не потрібно жити тим, що треба їхати і реєструвати потім приїду відправлю до Кобзона. Якщо є умище , але , якщо людина неадекват то йому пох на реєстратор.
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08.11.2024 19:19 Відповісти
Ага а потом база данных попадет к оркам через продажных ментов,кто из Херсона как было с официальным оружием у вас при оккупации?
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08.11.2024 19:29 Відповісти
Значить в полон можна не брати ? А відеофіксація того як мент чи прокурор бикує потрібна, чи відразу на пораженіє ? А якщо зброя ще є, а набої скінчилися ? Як поповнювати ? Чи далі "шукати" ?
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08.11.2024 19:39 Відповісти
Держиморди і надалі старпонять закон про зброю ))) ти ж бидло виросло в цій країні так як і всі і розказуєш шо нашим людям зброї нільзя !? То пашол ти на х...
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08.11.2024 19:42 Відповісти
Танк можу зареєструвати і в городі зберігати.....
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08.11.2024 20:07 Відповісти
тобто можно вже нести РПК на реєстрацію? чи ще ні?
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08.11.2024 20:29 Відповісти
Знову Татарсона відмазують заднім числом, це ж він ще тепер і хйййву тучу зброї знайшов коли мочив чиченців.
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08.11.2024 22:00 Відповісти
".. для стримування збройної агресії " Це що , вже аж так все погано ? Но так , в Борисполі , та Львові готують терміново аеропорти , а нам можна зброю, яку знайшли , для стримування агресії . Ми воюємо, вони тікають .
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08.11.2024 22:14 Відповісти
Якийсь бред.
Спочатку знищили дфтг.
Потім кримінальні статті за патрон чи вибухові речовини. Потім намагались змусити добровільно віддати трофейну зброю, яку начебто перевірять на стан фігурування в злочинах, а потім якщо можна переробляти на не автоматичну і так далі.
В підсумку. У метов реєстр, у метов ще камери хочуть добавить. У своїх наградна зброя, а люди з вилами.
Тепер вони щось дозволяють.
Ніхто її не буде реєструвати, бо ви породжуєте тиранію і безлад не гірше за ворога.
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09.11.2024 00:22 Відповісти
Ви просто не зрозуміли - це ж не законодавчий акт, а сценарій чергового скетчу 95 кварталу 😂😂😂 вони ж саме у цьому професіонали 😉
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09.11.2024 01:05 Відповісти
 
 