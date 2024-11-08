Кабмін дозволив цивільним застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Зброя має бути офіційно задекларована.
Про це повідомив у телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" N 3899-ІХ", - йдеться у повідомленні.
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А из-под полы торчал наган.
Кур-р-рва...
Спочатку знищили дфтг.
Потім кримінальні статті за патрон чи вибухові речовини. Потім намагались змусити добровільно віддати трофейну зброю, яку начебто перевірять на стан фігурування в злочинах, а потім якщо можна переробляти на не автоматичну і так далі.
В підсумку. У метов реєстр, у метов ще камери хочуть добавить. У своїх наградна зброя, а люди з вилами.
Тепер вони щось дозволяють.
Ніхто її не буде реєструвати, бо ви породжуєте тиранію і безлад не гірше за ворога.