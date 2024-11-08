Кабмін дозволив цивільним застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували

Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Зброя має бути офіційно задекларована.

Про це повідомив у телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" N 3899-ІХ", - йдеться у повідомленні.

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