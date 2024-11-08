Фортификационные работы в Одесской области выполнены на 99%,- Шмыгаль
На строительство фортификационных сооружений государство направило Одесской области почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас эти работы выполнены на 99%.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам выездного заседания правительства, которое состоялось в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.
"Фортификации. Для этого государство направило региону почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас выполнено 99% запланированных работ. Всего в этом году мы направили Одесской области более 4,6 млрд грн на реализацию проектов восстановления, фортификации и для финансирования других первоочередных потребностей", - рассказал глава Кабмина.
Также он рассказал, что на восстановительные проекты Одесской области из госбюджета выделено более 1 млрд грн. Основное внимание уделяется критической инфраструктуре, жилью, школам, больницам и путям сообщения.
Напомним, что в конце сентября Шмыгаль отчитался, что работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.
А в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.
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тепер ні молдавани, ні румуни не нападуть
тепер можна й на Чонгарі фортифікацію будувати, а ще під Покровськом та Кураховим
Ящо б сказав, що порозШигували по кишеням, булоб достовірно і усім зрозуміло.
Як і нардеп Рабіновічь, втече в Ізраїль. Вони своїх не видають.
Это же фортификационные укрепления против ухелесов.
І 99 % тупо спижжено
Уявляю, що ж тоді з фортифікаціями на Запоріжжі та Дніпропетровщині, якщо навіть на Харківщині (той же Вовчанськ) кінь не валявся, бо "могли обстріляти" (а дорогу до Вовчанська коли будували, то обстріляти не могли?)
Це торба!