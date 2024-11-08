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Фортификационные работы в Одесской области выполнены на 99%,- Шмыгаль

Шмигаль про стан фортифікаційних робіт на Одещині

На строительство фортификационных сооружений государство направило Одесской области почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас эти работы выполнены на 99%.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам выездного заседания правительства, которое состоялось в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"Фортификации. Для этого государство направило региону почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас выполнено 99% запланированных работ. Всего в этом году мы направили Одесской области более 4,6 млрд грн на реализацию проектов восстановления, фортификации и для финансирования других первоочередных потребностей", - рассказал глава Кабмина.

Также он рассказал, что на восстановительные проекты Одесской области из госбюджета выделено более 1 млрд грн. Основное внимание уделяется критической инфраструктуре, жилью, школам, больницам и путям сообщения.

Напомним, что в конце сентября Шмыгаль отчитался, что работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.

А в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.

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Автор: 

Одесская область (3701) Шмыгаль Денис (2746) фортификации (138)


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Топ комментарии
+17
Гроші освоєні на 99%.
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08.11.2024 18:33 Ответить
+13
Подивившись на щирого українця Кіпера - вірю на 99%
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08.11.2024 18:33 Ответить
+12
вкрали 99%
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08.11.2024 18:33 Ответить
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Гроші освоєні на 99%.
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08.11.2024 18:33 Ответить
нарешті!
тепер ні молдавани, ні румуни не нападуть

тепер можна й на Чонгарі фортифікацію будувати, а ще під Покровськом та Кураховим
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08.11.2024 23:44 Ответить
вкрали 99%
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08.11.2024 18:33 Ответить
Подивившись на щирого українця Кіпера - вірю на 99%
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08.11.2024 18:33 Ответить
Цьому ПроШмигайлу вірити, себе не поважати.
Ящо б сказав, що порозШигували по кишеням, булоб достовірно і усім зрозуміло.
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08.11.2024 18:43 Ответить
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08.11.2024 18:34 Ответить
На Дніпро - на Запоріжжя - зробили?
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08.11.2024 18:36 Ответить
"Людям треба пояснити: не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій, вихід до моря"(с) Скабеєва-Мосейчук
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08.11.2024 19:24 Ответить
Роботи виконані а чи є ті фортифіквції?
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08.11.2024 18:36 Ответить
є..боляче дивитись...бо розумієш що в них ніхто не буде захищатись і вони абсрлютно марна трата грошей
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09.11.2024 15:26 Ответить
Під сіверськом ще рік назад таке бачив.Трактором траншеї прориті та бетонні коробки що на 1.5 м над землею стирчать як мішені
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09.11.2024 20:38 Ответить
Ну, то таке... Шміґоль...
Як і нардеп Рабіновічь, втече в Ізраїль. Вони своїх не видають.
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08.11.2024 18:41 Ответить
а в тернопільській області?
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08.11.2024 18:45 Ответить
Тернопольская область не граничит с Молдовой.
Это же фортификационные укрепления против ухелесов.
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08.11.2024 19:21 Ответить
Ішака випускайте для інспекції! І не забудьте підсилити знімальну групу.
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08.11.2024 18:47 Ответить
Ясно. Значить справжнє виконання 1 %
І 99 % тупо спижжено
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08.11.2024 18:48 Ответить
вони є, але накуя? наприклад на кордоні з миколаївщиною....
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09.11.2024 15:27 Ответить
щоб кацапи пішки вільно не йшли.
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10.11.2024 09:10 Ответить
А в реалі?
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08.11.2024 18:58 Ответить
А в реалії , рів по коліно через усе поле , на одному кінці наші , а з другого орки спокійно заходять .
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08.11.2024 19:07 Ответить
Брешеш падло. Ви все вкрали. В надії що кацапи до Одеси не доберуться
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08.11.2024 19:01 Ответить
Ага, наряди закрито, гроші с3,14₴жено. Головне щоб ті фортифікації найближчим дощем не змило
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08.11.2024 19:03 Ответить
Хотит услышать комментарии военных инженеров которые были в шоке раньше от этих недрозумений названными оборонными укреплениями.
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08.11.2024 19:16 Ответить
МоЛОДЦІ, вже всі пляжі замінували та накидали там протитанкових їжаків ?.
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08.11.2024 19:22 Ответить
На Одещині? Під закінчення 3 року війни?
Уявляю, що ж тоді з фортифікаціями на Запоріжжі та Дніпропетровщині, якщо навіть на Харківщині (той же Вовчанськ) кінь не валявся, бо "могли обстріляти" (а дорогу до Вовчанська коли будували, то обстріляти не могли?)
Це торба!
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08.11.2024 19:27 Ответить
Будують фортифікації глибоко в тилу, а там де параша наступає, навіть кінь не валявся. Зрозуміло, що всі ці фортифікації потрібні лише щоб гроші освоювати, а не батьківщину захищати.
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08.11.2024 19:35 Ответить
99% - Гроші розкрадені, нічого не зроблено.
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08.11.2024 19:41 Ответить
А шатл Баси будуть?
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08.11.2024 21:00 Ответить
Саме в цьому регіоні більшу небезпеку несуть рускоміравци ,тобто ждуни та колаборанти,котрі і розкрадають ці кошти на будівництві,а також впевнено передають москалям всю необхідну інформацію про оборонні споруди,розташування ЗСУ,"настраєніє в ґорадє"((
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08.11.2024 21:24 Ответить
... головне ,щоб гроші потрапили до правильних рук , кіпер та шмигаль досвід воєнкома борисова знають ?
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08.11.2024 21:28 Ответить
ага, бачили і під Авдієвкою, і під Торецьком, Вугледаром, Вовчанськом. Гнидо чорна!
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08.11.2024 22:20 Ответить
Как в Харькове?или как на Чонгаре?
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08.11.2024 22:29 Ответить
Ясно. Фортифікацій ніхрена немає...
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08.11.2024 23:06 Ответить
А шо - планується, що скоро вже й там запорєбріковиє браття будуть?
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09.11.2024 14:53 Ответить
 
 