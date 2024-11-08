Фортификационные работы в Одесской области выполнены на 99%,- Шмыгаль

На строительство фортификационных сооружений государство направило Одесской области почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас эти работы выполнены на 99%.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам выездного заседания правительства, которое состоялось в Одессе, информирует Цензор.НЕТ.

"Фортификации. Для этого государство направило региону почти 2,7 млрд грн. По состоянию на сейчас выполнено 99% запланированных работ. Всего в этом году мы направили Одесской области более 4,6 млрд грн на реализацию проектов восстановления, фортификации и для финансирования других первоочередных потребностей", - рассказал глава Кабмина.

Также он рассказал, что на восстановительные проекты Одесской области из госбюджета выделено более 1 млрд грн. Основное внимание уделяется критической инфраструктуре, жилью, школам, больницам и путям сообщения.

Напомним, что в конце сентября Шмыгаль отчитался, что работы по возведению фортификаций в Николаевской области выполнены на 100%.

А в конце июля Шмыгаль отчитывался, что в Херсонской области процесс строительства фортификаций завершен на 97%.

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