Фортифікаційні роботи на Одещині виконані на 99%, - Шмигаль
На спорудження фортифікаційних споруд держава спрямувала Одещині майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз ці роботи виконані на 99%.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзного засідання уряду, яке відбулося в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.
"Фортифікації. Для цього держава спрямувала регіону майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз виконано 99% запланованих робіт. Всього цього року ми спрямували Одещині понад 4,6 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення, фортифікації та для фінансування інших першочергових потреб", - розповів очільник Кабміну.
Також він розповів, що на відновлювальні проєкти Одещині з держбюджету виділено понад 1 млрд грн. Основна увага приділяється критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням та шляхам сполучення.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Шмигаль відзвітував, що роботи зі зведення фортифікацій у Миколаївській області виконано на 100%.
А наприкінці липня Шмигаль звітував, що у Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%.
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тепер ні молдавани, ні румуни не нападуть
тепер можна й на Чонгарі фортифікацію будувати, а ще під Покровськом та Кураховим
Ящо б сказав, що порозШигували по кишеням, булоб достовірно і усім зрозуміло.
Як і нардеп Рабіновічь, втече в Ізраїль. Вони своїх не видають.
Это же фортификационные укрепления против ухелесов.
І 99 % тупо спижжено
Уявляю, що ж тоді з фортифікаціями на Запоріжжі та Дніпропетровщині, якщо навіть на Харківщині (той же Вовчанськ) кінь не валявся, бо "могли обстріляти" (а дорогу до Вовчанська коли будували, то обстріляти не могли?)
Це торба!