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Новини
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Фортифікаційні роботи на Одещині виконані на 99%, - Шмигаль

Шмигаль про стан фортифікаційних робіт на Одещині

На спорудження фортифікаційних споруд держава спрямувала Одещині майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз ці роботи виконані на 99%.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзного засідання уряду, яке відбулося в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фортифікації. Для цього держава спрямувала регіону майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз виконано 99% запланованих робіт. Всього цього року ми спрямували Одещині понад 4,6 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення, фортифікації та для фінансування інших першочергових потреб", - розповів очільник Кабміну.

Також він розповів, що на відновлювальні проєкти Одещині з держбюджету виділено понад 1 млрд грн. Основна увага приділяється критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням та шляхам сполучення.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Шмигаль відзвітував, що роботи зі зведення фортифікацій у Миколаївській області виконано на 100%.

А наприкінці липня Шмигаль звітував, що у Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%.

Читайте також: Кабмін вирішив створити резерв матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд

Автор: 

Одеська область (3357) Шмигаль Денис (4683) фортифікації (168)


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Топ коментарі
+17
Гроші освоєні на 99%.
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08.11.2024 18:33 Відповісти
+13
Подивившись на щирого українця Кіпера - вірю на 99%
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08.11.2024 18:33 Відповісти
+12
вкрали 99%
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08.11.2024 18:33 Відповісти
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Гроші освоєні на 99%.
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08.11.2024 18:33 Відповісти
нарешті!
тепер ні молдавани, ні румуни не нападуть

тепер можна й на Чонгарі фортифікацію будувати, а ще під Покровськом та Кураховим
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08.11.2024 23:44 Відповісти
вкрали 99%
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08.11.2024 18:33 Відповісти
Подивившись на щирого українця Кіпера - вірю на 99%
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08.11.2024 18:33 Відповісти
Цьому ПроШмигайлу вірити, себе не поважати.
Ящо б сказав, що порозШигували по кишеням, булоб достовірно і усім зрозуміло.
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08.11.2024 18:43 Відповісти
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08.11.2024 18:34 Відповісти
На Дніпро - на Запоріжжя - зробили?
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08.11.2024 18:36 Відповісти
"Людям треба пояснити: не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій, вихід до моря"(с) Скабеєва-Мосейчук
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08.11.2024 19:24 Відповісти
Роботи виконані а чи є ті фортифіквції?
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08.11.2024 18:36 Відповісти
є..боляче дивитись...бо розумієш що в них ніхто не буде захищатись і вони абсрлютно марна трата грошей
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09.11.2024 15:26 Відповісти
Під сіверськом ще рік назад таке бачив.Трактором траншеї прориті та бетонні коробки що на 1.5 м над землею стирчать як мішені
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09.11.2024 20:38 Відповісти
Ну, то таке... Шміґоль...
Як і нардеп Рабіновічь, втече в Ізраїль. Вони своїх не видають.
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08.11.2024 18:41 Відповісти
а в тернопільській області?
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08.11.2024 18:45 Відповісти
Тернопольская область не граничит с Молдовой.
Это же фортификационные укрепления против ухелесов.
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08.11.2024 19:21 Відповісти
Ішака випускайте для інспекції! І не забудьте підсилити знімальну групу.
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08.11.2024 18:47 Відповісти
Ясно. Значить справжнє виконання 1 %
І 99 % тупо спижжено
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08.11.2024 18:48 Відповісти
вони є, але накуя? наприклад на кордоні з миколаївщиною....
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09.11.2024 15:27 Відповісти
щоб кацапи пішки вільно не йшли.
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10.11.2024 09:10 Відповісти
А в реалі?
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08.11.2024 18:58 Відповісти
А в реалії , рів по коліно через усе поле , на одному кінці наші , а з другого орки спокійно заходять .
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08.11.2024 19:07 Відповісти
Брешеш падло. Ви все вкрали. В надії що кацапи до Одеси не доберуться
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08.11.2024 19:01 Відповісти
Ага, наряди закрито, гроші с3,14₴жено. Головне щоб ті фортифікації найближчим дощем не змило
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08.11.2024 19:03 Відповісти
Хотит услышать комментарии военных инженеров которые были в шоке раньше от этих недрозумений названными оборонными укреплениями.
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08.11.2024 19:16 Відповісти
МоЛОДЦІ, вже всі пляжі замінували та накидали там протитанкових їжаків ?.
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08.11.2024 19:22 Відповісти
На Одещині? Під закінчення 3 року війни?
Уявляю, що ж тоді з фортифікаціями на Запоріжжі та Дніпропетровщині, якщо навіть на Харківщині (той же Вовчанськ) кінь не валявся, бо "могли обстріляти" (а дорогу до Вовчанська коли будували, то обстріляти не могли?)
Це торба!
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08.11.2024 19:27 Відповісти
Будують фортифікації глибоко в тилу, а там де параша наступає, навіть кінь не валявся. Зрозуміло, що всі ці фортифікації потрібні лише щоб гроші освоювати, а не батьківщину захищати.
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08.11.2024 19:35 Відповісти
99% - Гроші розкрадені, нічого не зроблено.
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08.11.2024 19:41 Відповісти
А шатл Баси будуть?
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08.11.2024 21:00 Відповісти
Саме в цьому регіоні більшу небезпеку несуть рускоміравци ,тобто ждуни та колаборанти,котрі і розкрадають ці кошти на будівництві,а також впевнено передають москалям всю необхідну інформацію про оборонні споруди,розташування ЗСУ,"настраєніє в ґорадє"((
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08.11.2024 21:24 Відповісти
... головне ,щоб гроші потрапили до правильних рук , кіпер та шмигаль досвід воєнкома борисова знають ?
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08.11.2024 21:28 Відповісти
ага, бачили і під Авдієвкою, і під Торецьком, Вугледаром, Вовчанськом. Гнидо чорна!
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08.11.2024 22:20 Відповісти
Как в Харькове?или как на Чонгаре?
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08.11.2024 22:29 Відповісти
Ясно. Фортифікацій ніхрена немає...
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08.11.2024 23:06 Відповісти
А шо - планується, що скоро вже й там запорєбріковиє браття будуть?
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09.11.2024 14:53 Відповісти
 
 