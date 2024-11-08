Фортифікаційні роботи на Одещині виконані на 99%, - Шмигаль

На спорудження фортифікаційних споруд держава спрямувала Одещині майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз ці роботи виконані на 99%.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками виїзного засідання уряду, яке відбулося в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Фортифікації. Для цього держава спрямувала регіону майже 2,7 млрд грн. Станом на зараз виконано 99% запланованих робіт. Всього цього року ми спрямували Одещині понад 4,6 млрд грн на реалізацію проєктів відновлення, фортифікації та для фінансування інших першочергових потреб", - розповів очільник Кабміну.

Також він розповів, що на відновлювальні проєкти Одещині з держбюджету виділено понад 1 млрд грн. Основна увага приділяється критичній інфраструктурі, житлу, школам, лікарням та шляхам сполучення.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Шмигаль відзвітував, що роботи зі зведення фортифікацій у Миколаївській області виконано на 100%.

А наприкінці липня Шмигаль звітував, що у Херсонській області процес будівництва фортифікацій завершено на 97%.

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