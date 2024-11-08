На фронте произошло 164 боевых столкновения, больше всего на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 164 боевых столкновения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных и 62 авиационных удара, применив пять ракет и сбросив 100 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 453 дрона-камикадзе и совершили более трех с половиной тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза без успеха атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Волчанска. Кроме того, российские захватчики нанесли авиационные удары по населенным пунктам Волчанск, Одноробовка и Харьков, сбросив восемь авиабомб.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Кондрашовки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Берестового. Украинские защитники отразили 13 атак, еще одно боестолкновение вблизи Берестового пока продолжается. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Ковшаровка, Новоосиново и Богуславка.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Защитники украинской земли сдерживают натиск врага на Северском направлении, в настоящее время отразили четыре атаки противника в районе населенного пункта Белогоровка, вблизи Верхнекаменского идет одно боестолкновение.

Читайте также: В октябре рашисты совершили 323 атаки с использованием боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие россиян вблизи населенного пункта Бондарное.

На Торецком направлении россияне 10 раз атаковали Силы обороны у Торецка и Щербиновки, три боестолкновения еще продолжаются. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, были нанесены удары по районам населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 34 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое. Три атаки до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 290 оккупантов, 133 из них - безвозвратно. Кроме этого, уничтожено семь боевых бронированных машин, четыре мотоцикла и один блиндаж.

На Кураховском направлении враг 40 раз атаковал наши позиции вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки и Катериновки. По уточненной информации, до сих пор продолжается 21 боестолкновение. С начала суток обезврежено 149 оккупантов, 48 из них - безвозвратно, также уничтожены две единицы ББМ, один автомобиль, четыре мотоцикла, одна станция РЭБ, один генератор и одна станция спутниковой связи.

На Времевском направлении захватчики осуществили шесть наступательных действий неподалеку от Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов. Четыре атаки уже отражены, одно боестолкновение продолжается.

Читайте также: Оккупанты существенно увеличили количество авиаударов на Ореховском направлении, - Силы обороны юга

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Новоандреевки. Украинские защитники отразили один вражеский штурм, в настоящее время незавершенными остаются еще три боестолкновения. Оккупант нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Лобково и Новоандреевка.

Три раза на Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.