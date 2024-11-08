На фронті відбулося 164 бойові зіткнення, найбільше на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 164 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали по території України 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та скинувши 100 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 453 дрони-камікадзе та здійснили понад три з половиною тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Крім того, російські загарбники завдали авіаційних ударів по населених пунктах Вовчанськ, Одноробівка та Харків, скинувши вісім авіабомб.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми у районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 13 атак, ще одне боєзіткнення поблизу Берестового наразі триває. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 11 разів атакували позиції українців неподалік Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Оборонці української землі стримують натиск ворога на Сіверському напрямку, на даний час відбили чотири атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка, поблизу Верхньокам'янського точиться одне боєзіткнення.

Читайте: Ворог збільшив інтенсивність штурмів на Сіверському напрямку, - ОТУ "Луганськ"

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну наступальну дію росіян поблизу населеного пункту Бондарне.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів атакували сили оборони біля Торецька та Щербинівки, три боєзіткнення ще тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах населених пунктів Диліївка, Дружба, Торецьк, Щербинівка та Петрівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 34 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Вишневе та Чумацьке. Три атаки досі тривають. Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 290 окупантів, 133 з них - безповоротно. Крім цього, знищено сім бойових броньованих машин, чотири мотоцикли та один бліндаж.

На Курахівському напрямку ворог 40 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 21 боєзіткнення. З початку доби знешкоджено 149 окупантів, 48 з них - безповоротно, також знищено дві одиниці ББМ, один автомобіль, чотири мотоцикли, одну станцію РЕБ, один генератор та одну станцію супутникового зв'язку.

На Времівському напрямку загарбники здійснили шість наступальних дій неподалік Трудового, Костянтинопільського та Сухих Ялів. Чотири атаки вже відбито, одне боєзіткнення триває.

Також читайте: Окупанти суттєво збільшили кількість авіаударів на Оріхівському напрямку, - Сили оборони Півдня

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу Новоандріївки. Українські захисники відбили один ворожий штурм, на цей час незавершеними лишаються ще три боєзіткнення. Окупант завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Лобкове та Новоандріївка.

Три рази на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.