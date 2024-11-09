За октябрь наши дроны-бомберы уничтожили и поразили более 52 тысяч целей противника, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Развитие беспилотных и роботизированных систем, наращивание боевых возможностей частей и подразделений БПЛА - один из ключевых приоритетов в нашей деятельности", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий информирует, что он заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач.

"Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и рассмотрели много других важных вопросов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БпЛА.

"Технологии беспилотных систем стремительно развиваются, и мы должны быть на шаг впереди врага. Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за стойкость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности. Несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины в целом продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.

Наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы - ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий", - отмечает Сырский.

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Кроме того, он акцентирует внимание, что в октябре в результате осуществленных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника.

"Из них отдельного внимания заслуживают такие цели: 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника", - резюмирует главнокомандующий.