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Новости
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За октябрь наши дроны-бомберы уничтожили и поразили более 52 тысяч целей противника, - Сырский

результат роботи українських дронів

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Развитие беспилотных и роботизированных систем, наращивание боевых возможностей частей и подразделений БПЛА - один из ключевых приоритетов в нашей деятельности", - подчеркнул он.

Также главнокомандующий информирует, что он заслушал доклад командующего Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковника Вадима Сухаревского о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач.

"Участники совещания поделились опытом эффективного применения дронов в различных условиях обстановки, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние в условиях противодействия средств РЭБ противника и рассмотрели много других важных вопросов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельное внимание уделили внедрению новейших разработок, а также новым подходам и тактикам в применении БпЛА.

"Технологии беспилотных систем стремительно развиваются, и мы должны быть на шаг впереди врага. Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за стойкость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности. Несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины в целом продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.

Наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы - ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий", - отмечает Сырский.

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Кроме того, он акцентирует внимание, что в октябре в результате осуществленных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника.

"Из них отдельного внимания заслуживают такие цели: 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника", - резюмирует главнокомандующий.

Александр Сырский (558) дроны (3831) Силы беспилотных систем (83)


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Топ комментарии
+4
Тому треба усунути з процесу Стерненка, який забезпечує 60% від усього обсягу дронів на війні.
Н - недолугість.
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09.11.2024 13:56
+3
Отакої. Весільні дрони еволюціонували настільки що дають п***** кацапам. Там різникову не гикається?
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09.11.2024 14:19
+1
І жодного атакованого кацапського НПЗ вже півроку. Це точно не випадковість, а скотячий зелений договірняк на українській крові.
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09.11.2024 13:55
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І жодного атакованого кацапського НПЗ вже півроку. Це точно не випадковість, а скотячий зелений договірняк на українській крові.
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09.11.2024 13:55 Ответить
хз...може байденячий...ціни на нафту ключовий аспект внутрішньої американської політики
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09.11.2024 14:00 Ответить
Маячня. Знищення кацапських НПЗ знижує світові ціни на нафту, бо через брак внутришньої переробки балалайня змушена продавати надлишки нафти на зовнішній ринок.
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09.11.2024 14:15 Ответить
Тому треба усунути з процесу Стерненка, який забезпечує 60% від усього обсягу дронів на війні.
Н - недолугість.
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09.11.2024 13:56 Ответить
ми пахали! Я і трактор!
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09.11.2024 13:59 Ответить
Vot uze smotret i na droni Sirski.Ja bi na nego bi tak vsio nevesal izza poter,trudnej jest so vsem stabom generalami,vot eti sovkovyje jest bolsinstve.U nix golove ustav,knigi vojni 50 let nazad,ix tak gotovili.Vot eti generali k nim nepricepsisia izza neudac,oni strogo po knigam rabotajet,srazu pokazet stranicu,po katoroj oni dajut prikazi,problema v tom sto eti vojenije stranici byli napisani 50 let nazad.Delat proverku srazu pokazet vojenuju knigu i vsio delo zakrojet.Tut nuzni molodyje bez knig rabotujucije generali
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09.11.2024 14:01 Ответить
Отакої. Весільні дрони еволюціонували настільки що дають п***** кацапам. Там різникову не гикається?
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09.11.2024 14:19 Ответить
52 тисячи!
А хто ж тоді прити нас воює?
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09.11.2024 14:20 Ответить
Треба питати хто за нас воює. А крім дронів вже ніхто.
ЛБЗ з нашого боку порожня - якщо дронщики провтикали далі кацапи заходять в пусті села...
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09.11.2024 14:33 Ответить
ми все знищуємо і так і сяк. і техніку і м'ясо лаптєноге.
і танки, і сонцупьокі, і буки але ж відступаємо відступаємо відступаємо.
то може, досить брехати?
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09.11.2024 14:33 Ответить
"наші дрони" - добре він сказав
де ваші дрони?
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09.11.2024 15:27 Ответить
Жуков щось там каже про важливість дронів, відправляючи дроноводів ( а також операторів Петріотів) у штурмову піхоту, й мобілізуючи туди ж волонтерів-постачальників. Так може діяти тільки ворог. Уйобок, який на догоду Зєрмаку підсидів Залужного, знищує довіру до командування ЗСУ - останнє, в кого вірили українці.
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09.11.2024 16:28 Ответить
 
 