За жовтень наші дрони-бомбери знищили та уразили понад 52 тисячі цілей противника, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвиток безпілотних і роботизованих систем, нарощування бойових спроможностей частин і підрозділів БПЛА - один з ключових пріоритетів у нашій діяльності", - наголосив він.

Також головнокомандувач інформує, що він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

"Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів в різних умовах обстановки, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника та багато інших важливих питань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА.

"Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога. Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності. Незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси - ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій", - наголошує Сирський.

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Окрім того, він акцентує увагу, що у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

"З них окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника", - резюмує головнокомандувач.