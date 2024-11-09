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Новини
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За жовтень наші дрони-бомбери знищили та уразили понад 52 тисячі цілей противника, - Сирський

результат роботи українських дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвиток безпілотних і роботизованих систем, нарощування бойових спроможностей частин і підрозділів БПЛА - один з ключових пріоритетів у нашій діяльності", - наголосив він.

Також головнокомандувач інформує, що він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковника Вадима Сухаревського про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань.

"Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів в різних умовах обстановки, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника та багато інших важливих питань", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БпЛА.

"Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога. Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності. Незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем ЗС України загалом продовжують демонструвати високу ефективність на полі бою.

Найефективніше себе проявили безпілотні авіаційні комплекси - ударні дрони-бомбери. Їх операторами виконано понад 7000 місій", - наголошує Сирський.

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Окрім того, він акцентує увагу, що у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника.

"З них окремої уваги заслуговують такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі живої сили противника", - резюмує головнокомандувач.

Автор: 

Сирський Олександр (603) дрони (4662) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+4
Тому треба усунути з процесу Стерненка, який забезпечує 60% від усього обсягу дронів на війні.
Н - недолугість.
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09.11.2024 13:56
+3
Отакої. Весільні дрони еволюціонували настільки що дають п***** кацапам. Там різникову не гикається?
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09.11.2024 14:19
+1
І жодного атакованого кацапського НПЗ вже півроку. Це точно не випадковість, а скотячий зелений договірняк на українській крові.
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09.11.2024 13:55
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І жодного атакованого кацапського НПЗ вже півроку. Це точно не випадковість, а скотячий зелений договірняк на українській крові.
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09.11.2024 13:55 Відповісти
хз...може байденячий...ціни на нафту ключовий аспект внутрішньої американської політики
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09.11.2024 14:00 Відповісти
Маячня. Знищення кацапських НПЗ знижує світові ціни на нафту, бо через брак внутришньої переробки балалайня змушена продавати надлишки нафти на зовнішній ринок.
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09.11.2024 14:15 Відповісти
Тому треба усунути з процесу Стерненка, який забезпечує 60% від усього обсягу дронів на війні.
Н - недолугість.
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09.11.2024 13:56 Відповісти
ми пахали! Я і трактор!
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09.11.2024 13:59 Відповісти
Vot uze smotret i na droni Sirski.Ja bi na nego bi tak vsio nevesal izza poter,trudnej jest so vsem stabom generalami,vot eti sovkovyje jest bolsinstve.U nix golove ustav,knigi vojni 50 let nazad,ix tak gotovili.Vot eti generali k nim nepricepsisia izza neudac,oni strogo po knigam rabotajet,srazu pokazet stranicu,po katoroj oni dajut prikazi,problema v tom sto eti vojenije stranici byli napisani 50 let nazad.Delat proverku srazu pokazet vojenuju knigu i vsio delo zakrojet.Tut nuzni molodyje bez knig rabotujucije generali
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09.11.2024 14:01 Відповісти
Отакої. Весільні дрони еволюціонували настільки що дають п***** кацапам. Там різникову не гикається?
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09.11.2024 14:19 Відповісти
52 тисячи!
А хто ж тоді прити нас воює?
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09.11.2024 14:20 Відповісти
Треба питати хто за нас воює. А крім дронів вже ніхто.
ЛБЗ з нашого боку порожня - якщо дронщики провтикали далі кацапи заходять в пусті села...
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09.11.2024 14:33 Відповісти
ми все знищуємо і так і сяк. і техніку і м'ясо лаптєноге.
і танки, і сонцупьокі, і буки але ж відступаємо відступаємо відступаємо.
то може, досить брехати?
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09.11.2024 14:33 Відповісти
"наші дрони" - добре він сказав
де ваші дрони?
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09.11.2024 15:27 Відповісти
Жуков щось там каже про важливість дронів, відправляючи дроноводів ( а також операторів Петріотів) у штурмову піхоту, й мобілізуючи туди ж волонтерів-постачальників. Так може діяти тільки ворог. Уйобок, який на догоду Зєрмаку підсидів Залужного, знищує довіру до командування ЗСУ - останнє, в кого вірили українці.
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09.11.2024 16:28 Відповісти
 
 