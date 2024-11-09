ЦИК Молдовы официально утвердила победу Санду на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала Майя Санду.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела 9 ноября заседание, на котором утвердила результаты второго тура выборов президента, состоявшегося в Молдове 3 ноября. Комиссия одобрила отчет, согласно которому на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Мая Санду", - говорится в сообщении.

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Согласно отчету ЦИК, Санду набрала во втором туре более 930,1 тыс. голосов (55,35%), а ее конкурент, кандидат от Партии социалистов экс-генпрокурор Александр Стояногло - более 750,4 тыс. голосов избирателей (44,65%).

Во втором туре выборов приняли участие 1,7 млн граждан из 2,7 млн, включенных в основные списки избирателей. 328 855 избирателей проголосовали на 231 избирательном участке, созданном за рубежом, что является наибольшим количеством избирателей с момента организации выборов за рубежом.

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Утвержденные ЦИК документы передадут на одобрение Конституционному суду Молдовы.