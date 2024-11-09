ЦИК Молдовы официально утвердила победу Санду на выборах президента
Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила результаты второго тура выборов президента, согласно которым победу одержала Майя Санду.
Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела 9 ноября заседание, на котором утвердила результаты второго тура выборов президента, состоявшегося в Молдове 3 ноября. Комиссия одобрила отчет, согласно которому на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность" (PAS) Мая Санду", - говорится в сообщении.
Согласно отчету ЦИК, Санду набрала во втором туре более 930,1 тыс. голосов (55,35%), а ее конкурент, кандидат от Партии социалистов экс-генпрокурор Александр Стояногло - более 750,4 тыс. голосов избирателей (44,65%).
Во втором туре выборов приняли участие 1,7 млн граждан из 2,7 млн, включенных в основные списки избирателей. 328 855 избирателей проголосовали на 231 избирательном участке, созданном за рубежом, что является наибольшим количеством избирателей с момента организации выборов за рубежом.
Утвержденные ЦИК документы передадут на одобрение Конституционному суду Молдовы.
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Frumoasa ţară . Foarte bіnе!
Ще на парламентських виборах дожати русняву мразоту!
Еу ну інцелег, ші ворбеск руса лімба! Ам невоє ун стікла водка!
В генделиках починався шепіт. ;Найомнік!;
;Найомник; апріорі не може бути з ВСП чи СБУ. І... Сухий закон, у мене в кишені пляшка. Наступного дня заводжу побратима, ;Ачаста єсте прієтенулуй меу!;- все, контакт є.
А Цензор реально глючить.
Я теж бандерівець з діда - прадіда, тому дам тобі пораду: замість Донецької, Луганської, Харківської областей відвідай Молдавію, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський (райони Одещини), поїдь в Галац, Браїлу, Ісакчу (Румунія). Багато цікавого узнаєш і сильно зміниш свою думку про румунів. Гай, норок!
По последним личным наблюдениям- реально ваты там вдвое меньше, чем по %% оглы.
Вывод: параша выборы мутила-мутила, но не вымутила. В отличие от нас в 2019-м.