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Новини
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ЦВК Молдови офіційно затвердила перемогу Санду на виборах президента

Мая Санду

Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула Мая Санду.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія (ЦВК) провела 9 листопада засідання, на якому затвердила результати другого туру виборів президента, що відбувся у Молдові 3 листопада. Комісія схвалила звіт, згідно з яким на виборах перемогла кандидат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Мая Санду", - йдеться у повідомленні.

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Згідно зі звітом ЦВК, Санду набрала у другому турі понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів ексгенпрокурор Олександр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців ( 44,65%).

У другому турі виборів взяли участь 1,7 млн громадян з 2,7 млн, включених до основних списків виборців. 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній за кордоном, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.

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Затверджені ЦВК документи передадуть на схвалення Конституційному суду Молдови.

Автор: 

вибори (6683) Молдова (2063) Мая Санду (252)


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Топ коментарі
+7
Ну хоч тут все добре! Поздоровляю, Молдова!
Ще на парламентських виборах дожати русняву мразоту!
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09.11.2024 22:02
+6
Приємно що Молдова відстояла своє право на незалежну країну.
Frumoasa ţară . Foarte bіnе!
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09.11.2024 21:36
+3
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09.11.2024 22:13
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Приємно що Молдова відстояла своє право на незалежну країну.
Frumoasa ţară . Foarte bіnе!
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09.11.2024 21:36 Відповісти
Ну хоч тут все добре! Поздоровляю, Молдова!
Ще на парламентських виборах дожати русняву мразоту!
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09.11.2024 22:02 Відповісти
За всі мої вояжі по Донецькій, Харківській, Луганській областях мене реально виручало мінімальне, без відмінків, але знання румунської мови.
Еу ну інцелег, ші ворбеск руса лімба! Ам невоє ун стікла водка!
В генделиках починався шепіт. ;Найомнік!;
;Найомник; апріорі не може бути з ВСП чи СБУ. І... Сухий закон, у мене в кишені пляшка. Наступного дня заводжу побратима, ;Ачаста єсте прієтенулуй меу!;- все, контакт є.
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09.11.2024 22:11 Відповісти
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09.11.2024 22:13 Відповісти
По подальшим коментам зрозумів що просто жарт людини, повністю проукраїнської. Свій комент видалити не можу, сайт лажає.
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09.11.2024 22:27 Відповісти
Я просто люблю молдавскую кухню, особенно правильно приготовленные блюда. И в компании правильных людей, которые сделали для победы Майи очень многое.
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09.11.2024 22:32 Відповісти
Вольный перевод того, что здесь написано. "...мамалыга, это молдавское блюдо из кукурузной крупы, парень съел и... всё перекрасилось в красный, желтый, голубой (флаг Молдовы), раздались гром и молнии, епать-колотить, Зинаида Жуля (молдавская певица) поёт: "Красивая машина с четырьмя парнями..." что происходит, эй!?... И с тех пор я говорю только на молдавском, мне кажется, что мамалыга была заколдована"
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09.11.2024 22:36 Відповісти
Я прогнав, вибачаюся.
А Цензор реально глючить.
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09.11.2024 22:39 Відповісти
До речі, між румунською та молдавським діалектом таки є відмінності. Я зараз так плутаюся!
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09.11.2024 22:41 Відповісти
Румуни ставляться зневажливо не вважають молдаванів за окремий народ, націю, окрему суверенну країну, молдавську мову - за окрему мову (вони кажуть, молдавська мова то румунська, засрана московськими матюками). Ставлення румунів до молдаванів таке ж, як кацапів до українців: вони їх не визнають. Членство в ЄС і НАТО стримує Бухарест від прямої інтервенції (накшталт російської в Україну), та і Українське Лівобережжя з кацапським гарнізоном не дає того зробити. Румуни генетично закладені сикуни, вони у всі часи і віки "хоробро" скавчали з-за чужих спин. "Аншлюс" Молдавії Румунією призведе до втрати державності Молдавії і того, що молдавани в багатьох поколінях будуть дискриміновані і принижені, де тихо, а де явно. Мая Санду це чудово знає хоч і воліє не казати...
Я теж бандерівець з діда - прадіда, тому дам тобі пораду: замість Донецької, Луганської, Харківської областей відвідай Молдавію, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський (райони Одещини), поїдь в Галац, Браїлу, Ісакчу (Румунія). Багато цікавого узнаєш і сильно зміниш свою думку про румунів. Гай, норок!
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10.11.2024 17:30 Відповісти
Бандерівець з діда- прадіда на яких напрямках воював?
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10.11.2024 17:52 Відповісти
. Мабуть, Ви - буковинець.
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10.11.2024 17:12 Відповісти
В Молдове адекватных людей примерно в 2,2 раза (55%/25%) больше, чем в Украине.
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09.11.2024 22:12 Відповісти
Пришлось в общей сложности там провести почти 50% времени в октябре-ноябре.
По последним личным наблюдениям- реально ваты там вдвое меньше, чем по %% оглы.
Вывод: параша выборы мутила-мутила, но не вымутила. В отличие от нас в 2019-м.
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09.11.2024 22:19 Відповісти
В 2019 кацапи реально перемогли на виборах в Україні. Проект Суркова ;Буратіно; переміг.
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09.11.2024 22:24 Відповісти
Мужня жінка! Дай Боже здоровья та удачі! Якби такі чоловіки були у Молдові та Грузії,як їх Президенти....
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10.11.2024 00:33 Відповісти
Вона нічого не зробила за всю попередню каденцію, основні пункти її програми : вступ до ЄС, "аншлюс" з Румунією, вигнання кацапів і т.з. "інтеграція" Придністрянщини в Молдову - НЕ ВИКОНАНІ. Водночас рівень життя громадян Молдови суттєво погііршився (хто там був, той знає...). Вона нічого не зробить і зараз - молдавани по своїй ментальності тяжіють до соціалізму і добре пам"ятають румунську нагайку і до-, і підчас війни. Всі попередні Президенти Молдови були або комуністами, або соціалістами (Снєгур, Лучинський, Воронін, Додон...). Лівобережжя Дністра - споконвічні українські землі споконвіків і майже цілком заселені українцями - вони ніколи не ляжуть під Румунію. Та й населення Молдови на 30% не молдавани (в-основному українці - не знали?)І, крім того, у Придністрянщині розміщена значна частина економіки і енергетики: Молдавія залежна від цього регіону і він їй не підконтрольний. Тому Майя як завжди займеться євромастурбацією, покидається пишними фразами, "відбуде номер" і нічого не зробить. Доречі - вона громадянка Румунії і має румунський паспорт.
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10.11.2024 17:07 Відповісти
 
 