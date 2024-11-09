ЦВК Молдови офіційно затвердила перемогу Санду на виборах президента
Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула Мая Санду.
Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Центральна виборча комісія (ЦВК) провела 9 листопада засідання, на якому затвердила результати другого туру виборів президента, що відбувся у Молдові 3 листопада. Комісія схвалила звіт, згідно з яким на виборах перемогла кандидат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Мая Санду", - йдеться у повідомленні.
Згідно зі звітом ЦВК, Санду набрала у другому турі понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів ексгенпрокурор Олександр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців ( 44,65%).
У другому турі виборів взяли участь 1,7 млн громадян з 2,7 млн, включених до основних списків виборців. 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній за кордоном, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.
Затверджені ЦВК документи передадуть на схвалення Конституційному суду Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Frumoasa ţară . Foarte bіnе!
Ще на парламентських виборах дожати русняву мразоту!
Еу ну інцелег, ші ворбеск руса лімба! Ам невоє ун стікла водка!
В генделиках починався шепіт. ;Найомнік!;
;Найомник; апріорі не може бути з ВСП чи СБУ. І... Сухий закон, у мене в кишені пляшка. Наступного дня заводжу побратима, ;Ачаста єсте прієтенулуй меу!;- все, контакт є.
А Цензор реально глючить.
Я теж бандерівець з діда - прадіда, тому дам тобі пораду: замість Донецької, Луганської, Харківської областей відвідай Молдавію, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський (райони Одещини), поїдь в Галац, Браїлу, Ісакчу (Румунія). Багато цікавого узнаєш і сильно зміниш свою думку про румунів. Гай, норок!
По последним личным наблюдениям- реально ваты там вдвое меньше, чем по %% оглы.
Вывод: параша выборы мутила-мутила, но не вымутила. В отличие от нас в 2019-м.