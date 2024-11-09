ЦВК Молдови офіційно затвердила перемогу Санду на виборах президента

Центральна виборча комісія Молдови затвердила результати другого туру виборів президента, згідно з якими перемогу здобула Мая Санду.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Центральна виборча комісія (ЦВК) провела 9 листопада засідання, на якому затвердила результати другого туру виборів президента, що відбувся у Молдові 3 листопада. Комісія схвалила звіт, згідно з яким на виборах перемогла кандидат від партії "Дія та солідарність" (PAS) Мая Санду", - йдеться у повідомленні.

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Згідно зі звітом ЦВК, Санду набрала у другому турі понад 930,1 тис. голосів (55,35%), а її конкурент, кандидат від Партії соціалістів ексгенпрокурор Олександр Стояногло – понад 750,4 тис. голосів виборців ( 44,65%).

У другому турі виборів взяли участь 1,7 млн громадян з 2,7 млн, включених до основних списків виборців. 328 855 виборців проголосували на 231 виборчій дільниці, створеній за кордоном, що є найбільшою кількістю виборців з моменту організації виборів за кордоном.

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Затверджені ЦВК документи передадуть на схвалення Конституційному суду Молдови.