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В ноябре цены на хлеб вырастут на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей

Хліб

В ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15%. В случае, если этого не произойдет, производители будут вынуждены уменьшать объемы поставок в магазины.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В октябре цены на хлеб уже повысились на 5-10%, что было согласовано с торговыми сетями. Однако это не покрыло рост затрат производителей, поскольку себестоимость росла еще существеннее, рассказал Дученко. Практически все основные составляющие производства продолжают дорожать: ожидается, что с ноября до конца года цена муки повысится еще на 11%, упаковки - на 10%, логистических услуг - на 8%, газа - на 11%, а электроэнергии - также на 11%.

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Проблемы с мукой начались еще с весны, и, несмотря на собранный новый урожай, ситуация усложняется. Дученко пояснил, что прошлогодних запасов пшеницы больше нет, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется. Из-за этого ее цена на внутреннем рынке растет, а производители продают зерно малыми партиями или даже задерживают его в ожидании еще более высокой цены. Это влияет на стабильность поставок муки для производителей.

Подорожание упаковки обусловлено валютными колебаниями, рост логистических расходов вызван дефицитом водителей и повышением их зарплат. В конце концов, если цены на хлеб не повысят на прогнозируемые 10-15%, производители уже через несколько недель столкнутся с нехваткой средств на закупку сырья, что может привести к сокращению производства.

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Потребление хлеба в Украине постепенно снижается, что, по словам Дученко, частично связано с его подорожанием. За последний год потребление упало примерно на 5%. Спрос на хлеб ощутимо снижается сразу после повышения цен, но со временем потребители привыкают, и потребление стабилизируется на новом уровне.

Дученко также отметил, что ноябрьское повышение станет последним в этом году. В декабре новых изменений цен не планируется.

Автор: 

Киевхлеб (9) хлеб (202) цены (2290) повышение цен (39)


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Топ комментарии
+16
це все кляті буржуї, в особі мвф.
чи ви подумали, що це бездарне керівництво зе!шобли?
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09.11.2024 22:04
+13
У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%.
Жаль, що роги не виростуть у Зелі та Шмигаля, після всього того, як вони нищать Україну та народ, на пару з пуйлом .
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09.11.2024 22:14
+10
так до 1932-33 років не далеко...
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09.11.2024 22:07
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Правила форума Совет форумчан
це все кляті буржуї, в особі мвф.
чи ви подумали, що це бездарне керівництво зе!шобли?
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09.11.2024 22:04 Ответить
нініні..до чого тут зелені та богоподібний Боневтік Бонопартович????
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09.11.2024 22:09 Ответить
То все барига Порошенко, він і бубочку красти заставляє
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09.11.2024 22:28 Ответить
так до 1932-33 років не далеко...
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09.11.2024 22:07 Ответить
Так організатори т ж самі, тільки свіже покоління.
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10.11.2024 06:45 Ответить
"А я сєбє магнітофончік возьму!" (с)
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09.11.2024 22:07 Ответить
Замісь хліба і видовищ - віина
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09.11.2024 22:09 Ответить
давай *** піднімай адже пенсія **** тельна аж 2700
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09.11.2024 22:11 Ответить
Коли в країні нема ні президента, ні парламенту навіть не дивно на такі речі.
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09.11.2024 22:12 Ответить
Кулінічі - фірма Азарова - він у Москві сидить тільки й думає, як зробити українців здоровішими.
Подумайте що в тому хлібі.
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09.11.2024 22:12 Ответить
У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%.
Жаль, що роги не виростуть у Зелі та Шмигаля, після всього того, як вони нищать Україну та народ, на пару з пуйлом .
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09.11.2024 22:14 Ответить
Та нехай давить баранів Вова Потужний. Вони ж якось мають відчути відповідальність за свою галочку в бюлетні і тони бруду на команду 5-го президента! І це притому, що сюди з Європи йдуть тисячі тон безкоштовної гуманітарки. Який же великий госпідар Володя Боневтік Потужний і його 6 менеджерів. Бояся, щоб Трамп їх не забрав до себе наводити порядки в США, бо там американці вибирають то старих, то олігархів, геть якісь дурні, а ось українці вумні, вибрали простога парнягу від наріду, так сказати новоє літцо!
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09.11.2024 22:49 Ответить
СЛАВА НАЙМУДРІЙЩОМУ БАТЬКОАІ НАРІДУ ЗЕ!

Жити стане ще краще, жити стане ще вісілійше, да ********?
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09.11.2024 22:15 Ответить
А нам пох! На воффка цілий штукарь як піджене, як піджене!
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09.11.2024 22:19 Ответить
Ефект від підняття тарифів і податків прилетів, цікаво на цьому фоні виглядає подачка в 1000 грн, коли до прикладу яйця виросли в ціні від 48 до 78 грн.
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09.11.2024 22:23 Ответить
У червні 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 12,47 грн
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09.11.2024 23:11 Ответить
тоді було жубожіння і пів вареника, Ви не розумієте, зараз всі богаті і можуть собі дозволити витрачати більше.
І взагалі, за долар більше гривні дають
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09.11.2024 23:25 Ответить
А зараз картопля по 35..й пздц яка гарна зовні, й гівно ..корочше, пздц..
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10.11.2024 01:33 Ответить
Хвала великому зеленому кормчому. Нарешті, дочекалися.
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09.11.2024 22:32 Ответить
Це все банда ze лених сук.
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09.11.2024 22:40 Ответить
Тому Україна і "житниця "Європи.
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09.11.2024 22:42 Ответить
Кінець бідності несеться,
У домівки Зебунят.
Вибір вівцям повернеться
Та маленьких їх ягнят!
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09.11.2024 22:43 Ответить
Кінець епохи бідності настане тоді, коли буде знищений останній бідняк.
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09.11.2024 22:55 Ответить
Така логіка Зеленського.
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09.11.2024 22:56 Ответить
Ze поци вивезли і продали зерно за кордон,а нам піднімають ціни.С¥КИ.
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09.11.2024 23:08 Ответить
зерна вдосталь, почитайте статтю і зрозумієте, що ціна на хліб виросте через підвищення податків та тарифів для юридичних офіб.
Так завжди буває, за все розплачується кінцевий споживач.
Зате тарифи для населення не зростуть ще рік, радійте, цар про вас думає, у кожному гундосику
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09.11.2024 23:15 Ответить
Та ладна..на ЕЕ для насклення виросли, по регіонам на воду та опалення виросли.
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10.11.2024 01:35 Ответить
Ні фіга собі, асоціація виробників. Так то картель у них! І де ж наш антимонопольний комітет?
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09.11.2024 23:19 Ответить
Спить...разом з АсМАП..на польському кордоні..вже давно.
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10.11.2024 01:37 Ответить
То на скільки батонів вистачить Вовиної тисячі?

Пенсам хоча б ще на кефір залищиться?
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09.11.2024 23:19 Ответить
От бісить..ото - пенси, пенсам..це унічижительне визначення..я пенсом стала в 47. Через ковід й дебілів лікарів.
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10.11.2024 01:39 Ответить
Ну он менти у 45 пенсами стають і нічого у цьому поганого не бачать.

І я не бачу. Ну хибащо, крім того, що більшість пенсів ледь кінці з кінцями зводять.
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10.11.2024 01:55 Ответить
це -добре: заварена навесні 2019 року юшка має бути не лише кривавою. вона має бути іще без хліба!! смачного, посполиті !!
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09.11.2024 23:24 Ответить
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09.11.2024 23:24 Ответить
збираючи хліб із землі,котра належить українському народові ,грабіжники на хлібі будуть оббирати власників землі-українців
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10.11.2024 00:51 Ответить
Блазень хрипатий робить життя у тилу дуже дорогим, а на фронті - дуже дешевим.
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10.11.2024 06:44 Ответить
І це при тому що в єувропі верещать і не хочуть бачить наше зерно тому що їх дешевший нашого зараз процентів на 30 хліб ще більше подешевшає...кого ці поци притрушені за дурнів мають?
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10.11.2024 08:03 Ответить
зато нероб-чорнопиких в африці нагодували
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10.11.2024 08:56 Ответить
Треба вже рис імпортувати !
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10.11.2024 10:08 Ответить
 
 