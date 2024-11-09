В ноябре цены на хлеб вырастут на 10-15%, - Всеукраинская ассоциация пекарей

В ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15%. В случае, если этого не произойдет, производители будут вынуждены уменьшать объемы поставок в магазины.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В октябре цены на хлеб уже повысились на 5-10%, что было согласовано с торговыми сетями. Однако это не покрыло рост затрат производителей, поскольку себестоимость росла еще существеннее, рассказал Дученко. Практически все основные составляющие производства продолжают дорожать: ожидается, что с ноября до конца года цена муки повысится еще на 11%, упаковки - на 10%, логистических услуг - на 8%, газа - на 11%, а электроэнергии - также на 11%.

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Проблемы с мукой начались еще с весны, и, несмотря на собранный новый урожай, ситуация усложняется. Дученко пояснил, что прошлогодних запасов пшеницы больше нет, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется. Из-за этого ее цена на внутреннем рынке растет, а производители продают зерно малыми партиями или даже задерживают его в ожидании еще более высокой цены. Это влияет на стабильность поставок муки для производителей.

Подорожание упаковки обусловлено валютными колебаниями, рост логистических расходов вызван дефицитом водителей и повышением их зарплат. В конце концов, если цены на хлеб не повысят на прогнозируемые 10-15%, производители уже через несколько недель столкнутся с нехваткой средств на закупку сырья, что может привести к сокращению производства.

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Потребление хлеба в Украине постепенно снижается, что, по словам Дученко, частично связано с его подорожанием. За последний год потребление упало примерно на 5%. Спрос на хлеб ощутимо снижается сразу после повышения цен, но со временем потребители привыкают, и потребление стабилизируется на новом уровне.

Дученко также отметил, что ноябрьское повышение станет последним в этом году. В декабре новых изменений цен не планируется.