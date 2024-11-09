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У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів

Хліб

У листопаді ціни на хліб у роздрібній торгівлі можуть зрости ще на 10-15%. У разі, якщо цього не станеться, виробники будуть змушені зменшувати обсяги постачань до магазинів.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У жовтні ціни на хліб уже підвищилися на 5-10%, що було узгоджено з торговими мережами. Однак це не покрило зростання витрат виробників, оскільки собівартість зростала ще суттєвіше, розповів Дученко. Практично всі основні складники виробництва продовжують дорожчати: очікується, що з листопада до кінця року ціна борошна підвищиться ще на 11%, паковання — на 10%, логістичних послуг — на 8%, газу — на 11%, а електроенергії — також на 11%.

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Проблеми з борошном почалися ще з весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється. Дученко пояснив, що торішніх запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це її ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни. Це впливає на стабільність постачання борошна для виробників.

Подорожчання упаковки зумовлене валютними коливаннями, зростання логістичних витрат спричинено дефіцитом водіїв і підвищенням їхніх зарплат. Зрештою, якщо ціни на хліб не підвищать на прогнозовані 10-15%, виробники вже за кілька тижнів зіткнуться з нестачею коштів на закупівлю сировини, що може призвести до скорочення виробництва.

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Споживання хліба в Україні поступово знижується, що, за словами Дученка, частково пов'язано з його подорожчанням. За останній рік споживання впало приблизно на 5%. Попит на хліб відчутно знижується відразу після підвищення цін, але з часом споживачі звикають, і споживання стабілізується на новому рівні.

Дученко також зазначив, що листопадове підвищення стане останнім цього року. У грудні нових змін цін не планується.

Автор: 

Київхліб (24) хліб (100) ціни (3905) підвищення цін (34)


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Топ коментарі
+16
це все кляті буржуї, в особі мвф.
чи ви подумали, що це бездарне керівництво зе!шобли?
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09.11.2024 22:04
+13
У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%.
Жаль, що роги не виростуть у Зелі та Шмигаля, після всього того, як вони нищать Україну та народ, на пару з пуйлом .
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09.11.2024 22:14
+10
так до 1932-33 років не далеко...
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09.11.2024 22:07
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це все кляті буржуї, в особі мвф.
чи ви подумали, що це бездарне керівництво зе!шобли?
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09.11.2024 22:04 Відповісти
нініні..до чого тут зелені та богоподібний Боневтік Бонопартович????
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09.11.2024 22:09 Відповісти
То все барига Порошенко, він і бубочку красти заставляє
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09.11.2024 22:28 Відповісти
так до 1932-33 років не далеко...
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09.11.2024 22:07 Відповісти
Так організатори т ж самі, тільки свіже покоління.
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10.11.2024 06:45 Відповісти
"А я сєбє магнітофончік возьму!" (с)
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09.11.2024 22:07 Відповісти
Замісь хліба і видовищ - віина
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09.11.2024 22:09 Відповісти
давай *** піднімай адже пенсія **** тельна аж 2700
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09.11.2024 22:11 Відповісти
Коли в країні нема ні президента, ні парламенту навіть не дивно на такі речі.
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09.11.2024 22:12 Відповісти
Кулінічі - фірма Азарова - він у Москві сидить тільки й думає, як зробити українців здоровішими.
Подумайте що в тому хлібі.
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09.11.2024 22:12 Відповісти
У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%.
Жаль, що роги не виростуть у Зелі та Шмигаля, після всього того, як вони нищать Україну та народ, на пару з пуйлом .
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09.11.2024 22:14 Відповісти
Та нехай давить баранів Вова Потужний. Вони ж якось мають відчути відповідальність за свою галочку в бюлетні і тони бруду на команду 5-го президента! І це притому, що сюди з Європи йдуть тисячі тон безкоштовної гуманітарки. Який же великий госпідар Володя Боневтік Потужний і його 6 менеджерів. Бояся, щоб Трамп їх не забрав до себе наводити порядки в США, бо там американці вибирають то старих, то олігархів, геть якісь дурні, а ось українці вумні, вибрали простога парнягу від наріду, так сказати новоє літцо!
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09.11.2024 22:49 Відповісти
СЛАВА НАЙМУДРІЙЩОМУ БАТЬКОАІ НАРІДУ ЗЕ!

Жити стане ще краще, жити стане ще вісілійше, да ********?
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09.11.2024 22:15 Відповісти
А нам пох! На воффка цілий штукарь як піджене, як піджене!
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09.11.2024 22:19 Відповісти
Ефект від підняття тарифів і податків прилетів, цікаво на цьому фоні виглядає подачка в 1000 грн, коли до прикладу яйця виросли в ціні від 48 до 78 грн.
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09.11.2024 22:23 Відповісти
У червні 2019 року десяток яєць в середньому по Україні коштував 12,47 грн
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09.11.2024 23:11 Відповісти
тоді було жубожіння і пів вареника, Ви не розумієте, зараз всі богаті і можуть собі дозволити витрачати більше.
І взагалі, за долар більше гривні дають
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09.11.2024 23:25 Відповісти
А зараз картопля по 35..й пздц яка гарна зовні, й гівно ..корочше, пздц..
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10.11.2024 01:33 Відповісти
Хвала великому зеленому кормчому. Нарешті, дочекалися.
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09.11.2024 22:32 Відповісти
Це все банда ze лених сук.
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09.11.2024 22:40 Відповісти
Тому Україна і "житниця "Європи.
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09.11.2024 22:42 Відповісти
Кінець бідності несеться,
У домівки Зебунят.
Вибір вівцям повернеться
Та маленьких їх ягнят!
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09.11.2024 22:43 Відповісти
Кінець епохи бідності настане тоді, коли буде знищений останній бідняк.
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09.11.2024 22:55 Відповісти
Така логіка Зеленського.
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09.11.2024 22:56 Відповісти
Ze поци вивезли і продали зерно за кордон,а нам піднімають ціни.С¥КИ.
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09.11.2024 23:08 Відповісти
зерна вдосталь, почитайте статтю і зрозумієте, що ціна на хліб виросте через підвищення податків та тарифів для юридичних офіб.
Так завжди буває, за все розплачується кінцевий споживач.
Зате тарифи для населення не зростуть ще рік, радійте, цар про вас думає, у кожному гундосику
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09.11.2024 23:15 Відповісти
Та ладна..на ЕЕ для насклення виросли, по регіонам на воду та опалення виросли.
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10.11.2024 01:35 Відповісти
Ні фіга собі, асоціація виробників. Так то картель у них! І де ж наш антимонопольний комітет?
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09.11.2024 23:19 Відповісти
Спить...разом з АсМАП..на польському кордоні..вже давно.
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10.11.2024 01:37 Відповісти
То на скільки батонів вистачить Вовиної тисячі?

Пенсам хоча б ще на кефір залищиться?
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09.11.2024 23:19 Відповісти
От бісить..ото - пенси, пенсам..це унічижительне визначення..я пенсом стала в 47. Через ковід й дебілів лікарів.
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10.11.2024 01:39 Відповісти
Ну он менти у 45 пенсами стають і нічого у цьому поганого не бачать.

І я не бачу. Ну хибащо, крім того, що більшість пенсів ледь кінці з кінцями зводять.
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10.11.2024 01:55 Відповісти
це -добре: заварена навесні 2019 року юшка має бути не лише кривавою. вона має бути іще без хліба!! смачного, посполиті !!
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09.11.2024 23:24 Відповісти
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09.11.2024 23:24 Відповісти
збираючи хліб із землі,котра належить українському народові ,грабіжники на хлібі будуть оббирати власників землі-українців
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10.11.2024 00:51 Відповісти
Блазень хрипатий робить життя у тилу дуже дорогим, а на фронті - дуже дешевим.
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10.11.2024 06:44 Відповісти
І це при тому що в єувропі верещать і не хочуть бачить наше зерно тому що їх дешевший нашого зараз процентів на 30 хліб ще більше подешевшає...кого ці поци притрушені за дурнів мають?
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10.11.2024 08:03 Відповісти
зато нероб-чорнопиких в африці нагодували
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10.11.2024 08:56 Відповісти
Треба вже рис імпортувати !
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10.11.2024 10:08 Відповісти
 
 