У листопаді ціни на хліб зростуть на 10-15%, - Всеукраїнська асоціація пекарів
У листопаді ціни на хліб у роздрібній торгівлі можуть зрости ще на 10-15%. У разі, якщо цього не станеться, виробники будуть змушені зменшувати обсяги постачань до магазинів.
Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У жовтні ціни на хліб уже підвищилися на 5-10%, що було узгоджено з торговими мережами. Однак це не покрило зростання витрат виробників, оскільки собівартість зростала ще суттєвіше, розповів Дученко. Практично всі основні складники виробництва продовжують дорожчати: очікується, що з листопада до кінця року ціна борошна підвищиться ще на 11%, паковання — на 10%, логістичних послуг — на 8%, газу — на 11%, а електроенергії — також на 11%.
Проблеми з борошном почалися ще з весни, і, попри зібраний новий урожай, ситуація ускладнюється. Дученко пояснив, що торішніх запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це її ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни. Це впливає на стабільність постачання борошна для виробників.
Подорожчання упаковки зумовлене валютними коливаннями, зростання логістичних витрат спричинено дефіцитом водіїв і підвищенням їхніх зарплат. Зрештою, якщо ціни на хліб не підвищать на прогнозовані 10-15%, виробники вже за кілька тижнів зіткнуться з нестачею коштів на закупівлю сировини, що може призвести до скорочення виробництва.
Споживання хліба в Україні поступово знижується, що, за словами Дученка, частково пов'язано з його подорожчанням. За останній рік споживання впало приблизно на 5%. Попит на хліб відчутно знижується відразу після підвищення цін, але з часом споживачі звикають, і споживання стабілізується на новому рівні.
Дученко також зазначив, що листопадове підвищення стане останнім цього року. У грудні нових змін цін не планується.
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чи ви подумали, що це бездарне керівництво зе!шобли?
Подумайте що в тому хлібі.
Жаль, що роги не виростуть у Зелі та Шмигаля, після всього того, як вони нищать Україну та народ, на пару з пуйлом .
Жити стане ще краще, жити стане ще вісілійше, да ********?
І взагалі, за долар більше гривні дають
У домівки Зебунят.
Вибір вівцям повернеться
Та маленьких їх ягнят!
Так завжди буває, за все розплачується кінцевий споживач.
Зате тарифи для населення не зростуть ще рік, радійте, цар про вас думає, у кожному гундосику
Пенсам хоча б ще на кефір залищиться?
І я не бачу. Ну хибащо, крім того, що більшість пенсів ледь кінці з кінцями зводять.