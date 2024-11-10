Польша – лидер по оказанию военной помощи для Украины
Польша занимает первое место среди всех стран по объемам помощи Украине в соотношении к собственному валовому внутреннему продукту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента Польши.
Отмечается, что польская помощь стала одной из первых, поступившей на украинский фронт в значительных объемах.
Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что в самые критические периоды войны, когда помощь для Украины была крайне необходима, именно Польша реагировала быстро и эффективно.
Общая помощь Польши составляет 4,91% от ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% - на помощь беженцам. Общая стоимость переданного вооружения достигла 3,23 миллиарда евро.
Отмечается, что среди тяжелого вооружения, которое передала Польша, были около 1 000 единиц техники, включая танки и бронетранспортеры. Из почти 800 танков, полученных Украиной, более 350 было передано именно Польшей, что больше, чем общее количество танков от США, Великобритании, Германии, Швеции, Норвегии и Испании вместе взятых.
Напомним, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель отметил необходимость усиления военной поддержки Украины.
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кукуклаварікати вчиться, наступний крок: осмислення настроченого...
ніхто не дасть полякам ф-35 замість старого добитого Міга-29, знижку та безвідстотковий кредит так, не більше, ну і можливо посунуть трохи в чергі, що навіть важливіше.
По танкам таж сама ситуація, за абрамси поляки відвалять 1.5 лярда зелені, за корейські К2 3,4.
менше дивіться та слухайте пазітівних блохерів які патужно обсирають поляків.
Але от що поляки не хочуть згадувати це блокування нашої продукції, коли така сама орківська постіно йде через їх територію, по так званих хабах з Білорусами. Якщо санкції, що за черги фур в напрямку Білоруських кордонів.
Блокування допомоги певний період яка йшла із заходу, і це не робили якісь просто фермери, там була підтримка влади.
Тому дякуємо і за це всерівно, такі дії також важливі і можливо частково і США тиснуло, щось не надавати. як було з Міг29 на початку війни, які перегнали навіть до німців, щоб часом поляки тихо не віддали, але Поляки захищають і свої власні інтереси у цій війні та обновили завдяки допомозі своє совкове озброєння на ******* західне.
Дійсно якби всі так допомагали... І це при тому що Польща не є підписантом Б/меморандуму.
Щира повага
Тільки чомусь, тицькаючи на першоджерело йде переадресування на "Главком" із ОПЄрмак, а потім знову на ОПЄрмак....
так, польша надала багато зброї.
але! завжди є оте паскудне але.
сов'єтської зброї, під гарантії від сша на заміну її ******** натівською.
так, польща прийняла перший і самий тяжкий удар біженців, з україни.
але!
за кожного отримала компенсацію від євросоюза. і коли ці біженці оговтались, то ввп польщі різко взлетіло.
так, наші ділки завалили польщу контрабасом збіжжя.
але!
польські ділки заробили на цьому величезні небувалі статки.
****************.....
Потрібно навчитись бути вдячними, а не підорами як Зеля у якого всі навкригу винні, навіть коли зброю передають винні, бо бачте куплять на її місце нові зразки.
Тобто виявляється менеше передаєш менше хейту та ненависті у коментарях, цікаво чи не так...
тут ще не ясно кому потрібно жувати.
доречі десь колись проскакувала новина, може фейк, що МО мадярщини таємно від влади постачав зброю нам, але це крихти.
йой, і пише людина яка тисячі років сидить та сайті-інтернет ресурсах з ананімною афтентифікацією.
смішно, реально смішно.
бо, по перше то наказ від сша.
а, по друге, поляки брати нам, такі ж мутні ділки як і ми.
румуни, пізно всрались, і їм наказали берегти молдову.
про мадярів мовчу. то зауральські виродки, що зайняли балатон. посеред слов'янських племен.
Звісно що полякам компенсують ці поставким ПРОДАЖЕЮ нових зразків, але якби не поставлені ними танки, хай радянські але у хорошому стані та модернізовані, та САУ нам було б туго у 22 році.
ні не могли! бо, то наказ від сша.
ну поясни мені, адже я в танку, польському танку..
тобі ж імбецилу вже написали! навчись користуватися компом, на як друкарською машинкою, а як інструментом для пошуку інформації!
Ніякого НАКАЗУ не було, це була ініціатива ПОЛЯКІВ.
чому немає поставок танків з Ізраїлю чи Єгипту, ти ж вмієш користуватись гуглом, то нагугли які там договорими між цими країнами та штатами підписані.
Цей світ повні бляха дебіли, як на мене цифри повинни бути навпаки 4.2 на ЗСУ і 0.7 допомогти цивільним. Бо без арміі, нахіба та допомога цивільним? всі бомжами потім стануть все одно. Цирк якісь