Польща - лідер з надання військової допомоги для України

Польща займає перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента Польщі.

Зазначається, що польська допомога стала однією з перших, що надійшла на український фронт у значних обсягах.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що в найкритичніші періоди війни, коли допомога для України була вкрай необхідною, саме Польща реагувала швидко та ефективно.

Загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% - на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро.

Зазначається, що серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.

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