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Польща - лідер з надання військової допомоги для України

польща

Польща займає перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Офіс президента Польщі.

Зазначається, що  польська допомога стала однією з перших, що надійшла на український фронт у значних обсягах.

Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що в найкритичніші періоди війни, коли допомога для України була вкрай необхідною, саме Польща реагувала швидко та ефективно.

Загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% - на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро. 

Зазначається, що серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих.

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Автор: 

Польща (8478) допомога (8291) Україна (5861)


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Топ коментарі
+21
так ось чого зєля гонить на Польшу.....
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10.11.2024 10:38
+13
Дякуємо Польщі та іншим країнам, що нам допомагають.
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10.11.2024 10:59
+10
За допомогу дякуємо,але Польщі не треба виставляти себе альтруїстом. Більшість відданого озброєння-б/в,натомість поляки отримали нові зразки зброї для своєї армії
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10.11.2024 10:51
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так ось чого зєля гонить на Польшу.....
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10.11.2024 10:38 Відповісти
правильно робить - більше дадуть
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10.11.2024 10:40 Відповісти
та зєля взагалі все правильно робить.
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10.11.2024 10:41 Відповісти
і на піаніно правильно грає
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10.11.2024 10:44 Відповісти
неприроднім способом
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10.11.2024 11:02 Відповісти
неприроднім способом, ним грає ОПЄрмак...
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10.11.2024 11:30 Відповісти
якраз природнім. вони ло речі вже повінчались,не знаєте?
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10.11.2024 11:41 Відповісти
Для Москви.
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10.11.2024 10:49 Відповісти
Любите, коли за вашу допомогу вам дулі тичуть?
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10.11.2024 10:45 Відповісти
воно місячне, тільки кукуклаварікати вчиться, наступний крок: осмислення настроченого...
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10.11.2024 11:23 Відповісти
❗️Франція незабаром надішле Україні нову партію крилатих ракет SCALP, - міністр ЗС Франції Лекорню для Le Journal du Dimanche
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10.11.2024 10:39 Відповісти
Новина щось не гуглиться. Можете дати посилання чи від якого вона числа
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10.11.2024 10:47 Відповісти
https://t.me/voynareal/102511
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10.11.2024 11:13 Відповісти
Ну ТГ - то таке. Я у Чекалкіна теж бачив. Але хотілося б саме на статтю Journal du Dimanche
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10.11.2024 11:26 Відповісти
Франція передасть Україні нову партію ракет SCALP, - міністр оборони Лекорню Джерело:
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10.11.2024 12:42 Відповісти
ЩО ВАРТУЄ ТВОЯ ДОПОМОГА.КОЛИ ТИ ПРИ ПЕРШІЙ НАГОДІ,НА КОЖНОМУ ПЕРЕХРЕСТІ ТРУБИШ ТРУБНИМ ГОЛОСОМ ПРО НЕЇ НА ЦІЛИЙ СВІТ???
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10.11.2024 10:48 Відповісти
Ще й ніж гострять, щоб у спину ввіткнути.
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10.11.2024 12:37 Відповісти
А коли не трубиш, то невдячне б.. любить казати, а що вони там дали.
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10.11.2024 10:50 Відповісти
тільки не забуваємо цікаву істину: "Єдина скотина, яка пасеться на асфальті - це польський фермер."
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10.11.2024 11:40 Відповісти
Допомогу нам надавали не польські фермери. І не вони приймали біженців, які втікали на Захід.
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10.11.2024 14:47 Відповісти
я за об'єктивність, а те, що йшли там вибори із заграваннями та мужні засранці, що при владі мовчали- це факт. Як і факт, що поки нас вбивали і левова частка допомоги йшла через Польщу, заблокували практично всі пункти пропуску, при тому, абсолютно не чіпали ці скотиняки такі ж самі пункти із білозасосією та ерефією.
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10.11.2024 15:03 Відповісти
За допомогу дякуємо,але Польщі не треба виставляти себе альтруїстом. Більшість відданого озброєння-б/в,натомість поляки отримали нові зразки зброї для своєї армії
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10.11.2024 10:51 Відповісти
отримали це значить купили ?
ніхто не дасть полякам ф-35 замість старого добитого Міга-29, знижку та безвідстотковий кредит так, не більше, ну і можливо посунуть трохи в чергі, що навіть важливіше.
По танкам таж сама ситуація, за абрамси поляки відвалять 1.5 лярда зелені, за корейські К2 3,4.
менше дивіться та слухайте пазітівних блохерів які патужно обсирають поляків.
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10.11.2024 11:28 Відповісти
Все що було поставлено в Польщу, було законтрактоване і оплачено, ніхто Польщі і одного патрона задармо не дав. 5% ввп витрати на оборону, поки дебіли витрачають 3 млд$ в рік на спец. пенсії силовиків, що вже більше за весь бюджет на освіту.
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10.11.2024 15:15 Відповісти
Дякуємо Польщі та іншим країнам, що нам допомагають.
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10.11.2024 10:59 Відповісти
Пшекам треба бути скромнішими.
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10.11.2024 11:04 Відповісти
Сам себя не похвалишь ....
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10.11.2024 11:15 Відповісти
В замін поляки отримали нову американську техніку, від штатів з великими скидками, і їх поставили в пріорітети в черзі та німці дали свої патріоти для захисту їх кордонів, частину зброї вони продають.

Але от що поляки не хочуть згадувати це блокування нашої продукції, коли така сама орківська постіно йде через їх територію, по так званих хабах з Білорусами. Якщо санкції, що за черги фур в напрямку Білоруських кордонів.
Блокування допомоги певний період яка йшла із заходу, і це не робили якісь просто фермери, там була підтримка влади.

Тому дякуємо і за це всерівно, такі дії також важливі і можливо частково і США тиснуло, щось не надавати. як було з Міг29 на початку війни, які перегнали навіть до німців, щоб часом поляки тихо не віддали, але Поляки захищають і свої власні інтереси у цій війні та обновили завдяки допомозі своє совкове озброєння на ******* західне.
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10.11.2024 11:23 Відповісти
Ніякий поляк не блокує так потужно бізнес, як українська податкова
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10.11.2024 15:18 Відповісти
Полякам респект.
Дійсно якби всі так допомагали... І це при тому що Польща не є підписантом Б/меморандуму.
Щира повага
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10.11.2024 11:25 Відповісти
Мабуть, є защо переживати полякам. А то кацапи вже носили б майки 'ВАРШАВАНАШ'.
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10.11.2024 12:40 Відповісти
Виявляється у Польщі є охвіс препізедента (повідомляє із посиланням на https://glavcom.ua/tags/ofis-prezidenta.html Офіс президента Польщі. Джерело: ?
Тільки чомусь, тицькаючи на першоджерело йде переадресування на "Главком" із ОПЄрмак, а потім знову на ОПЄрмак....
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10.11.2024 11:28 Відповісти
вчитесь як треба пересмикувати.
так, польша надала багато зброї.
але! завжди є оте паскудне але.
сов'єтської зброї, під гарантії від сша на заміну її ******** натівською.
так, польща прийняла перший і самий тяжкий удар біженців, з україни.
але!
за кожного отримала компенсацію від євросоюза. і коли ці біженці оговтались, то ввп польщі різко взлетіло.
так, наші ділки завалили польщу контрабасом збіжжя.
але!
польські ділки заробили на цьому величезні небувалі статки.
****************.....
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10.11.2024 11:29 Відповісти
могли спокійно нічого не дати і нікого не приймати, як мадяри чи румуни.
Потрібно навчитись бути вдячними, а не підорами як Зеля у якого всі навкригу винні, навіть коли зброю передають винні, бо бачте куплять на її місце нові зразки.
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10.11.2024 11:41 Відповісти
інколи, краще жувати: https://defence-ua.com/army_and_war/rumunija_ofitsijno_rozpovila_jaku_zbroju_davala_zsu_ale_tam_nichogo_pro_t_72_chi_mig_29-15295.html
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10.11.2024 11:48 Відповісти
зброї ві румунів як кіт наплакав, якщо не брати до уваги петріот, але там не ясно вони чи передали цілу батарею , але я щось тут не бачу постійних випадів у сторону південних сусідів.
Тобто виявляється менеше передаєш менше хейту та ненависті у коментарях, цікаво чи не так...
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10.11.2024 12:01 Відповісти
жуй Богдане, якщо читати та шукати не хочеш чи пошук заблоковано: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2023/05/16/7161760/
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10.11.2024 12:06 Відповісти
100тисяч тон дизеля які були продані нам це що військова допомога ?
тут ще не ясно кому потрібно жувати.
доречі десь колись проскакувала новина, може фейк, що МО мадярщини таємно від влади постачав зброю нам, але це крихти.
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10.11.2024 12:17 Відповісти
десять секунд пошуку та два посилання надав на відверту брехню (могли спокійно нічого не дати і нікого не приймати, як мадяри чи румуни.), є бажання, прошу пана до гуглів... Другу частину твого допису (10.11.2024 11:41), підтримав би без вагань. Так вичерпно?
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10.11.2024 12:28 Відповісти
зрозуміло ви сприймаєте перебільшення за константу.
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10.11.2024 12:39 Відповісти
ні, я Ванга у десятому степені та бачу приховані смайлики та чорнове написання тексту до розміщення.
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10.11.2024 12:46 Відповісти
ну блін це ж цензор, тут часом потрібно бути вангою
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10.11.2024 12:49 Відповісти
я тут надто давно (друга реєстрація), щоб не пам'ятати тих дописувачів які впіхували 1% потрібної їм брехні серед 99% правди... коли допис маніпулятивний чи побудований хитрожопим способом- це моя клієнтура, а тому роби висновок та не викай мені, зайве.
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10.11.2024 12:54 Відповісти
прошу пана, тепер тільки на Ви буду з вами спілкуватись.
йой, і пише людина яка тисячі років сидить та сайті-інтернет ресурсах з ананімною афтентифікацією.
смішно, реально смішно.
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10.11.2024 13:03 Відповісти
якось байдуже, свої висновки зробив і про розумові здібності опонента теж.
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10.11.2024 13:09 Відповісти
мені також якось байдуже що ти там собі зробив.
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10.11.2024 13:14 Відповісти
ні не могли!
бо, по перше то наказ від сша.
а, по друге, поляки брати нам, такі ж мутні ділки як і ми.
румуни, пізно всрались, і їм наказали берегти молдову.
про мадярів мовчу. то зауральські виродки, що зайняли балатон. посеред слов'янських племен.
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10.11.2024 11:50 Відповісти
могли не передати сказавши самим потрібно бо ***** нападьот і все, а ще могли пофігістично ставитись на наших біженців, але ні приймали як своїх рідних, у домівках...
Звісно що полякам компенсують ці поставким ПРОДАЖЕЮ нових зразків, але якби не поставлені ними танки, хай радянські але у хорошому стані та модернізовані, та САУ нам було б туго у 22 році.
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10.11.2024 12:20 Відповісти
спеціально для тих хто в бронепоїзді, з дитинства:
ні не могли! бо, то наказ від сша.
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10.11.2024 12:30 Відповісти
чому ж тоді США не дали такий наказ румунам угорцям туркам грекам....
ну поясни мені, адже я в танку, польському танку..
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10.11.2024 12:34 Відповісти
У суботу, 15 серпня, у Варшаві міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак та державний секретар США Майк Помпео підписали новий польсько-американський оборонний договір.

тобі ж імбецилу вже написали! навчись користуватися компом, на як друкарською машинкою, а як інструментом для пошуку інформації!
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10.11.2024 12:40 Відповісти
І що це відміняє ? так само могли підписати договри з країнами які я перечислив, не доходить ?.
Ніякого НАКАЗУ не було, це була ініціатива ПОЛЯКІВ.
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10.11.2024 12:52 Відповісти
ну так звісно коли закінчились аргементи...
чому немає поставок танків з Ізраїлю чи Єгипту, ти ж вмієш користуватись гуглом, то нагугли які там договорими між цими країнами та штатами підписані.
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10.11.2024 13:00 Відповісти
Тобто насправды - 0,71% на Допомогу Україні і 4,2% - це виплати полякам, які приютили біженців, виплати полякам, які займалися розподілом біженців і виплати "на дітей" біженцям, які платять податки у бюджет Польщі.
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10.11.2024 14:34 Відповісти
Общая помощь Польши составляет 4,91% от ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% - на помощь беженцам.

Цей світ повні бляха дебіли, як на мене цифри повинни бути навпаки 4.2 на ЗСУ і 0.7 допомогти цивільним. Бо без арміі, нахіба та допомога цивільним? всі бомжами потім стануть все одно. Цирк якісь
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10.11.2024 19:25 Відповісти
Чи ви хоч раз чули щось подібне від Зелі? З подяками, а не гавканням, як скажені пси по любому поводу, і без.
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10.11.2024 20:31 Відповісти
 
 