Польща - лідер з надання військової допомоги для України
Польща займає перше місце серед усіх країн за обсягами допомоги Україні у співвідношенні до власного валового внутрішнього продукту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента Польщі.
Зазначається, що польська допомога стала однією з перших, що надійшла на український фронт у значних обсягах.
Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що в найкритичніші періоди війни, коли допомога для України була вкрай необхідною, саме Польща реагувала швидко та ефективно.
Загальна допомога Польщі становить 4,91% від ВВП країни, з яких 0,71% спрямовано на військову підтримку України, а 4,2% - на допомогу біженцям. Загальна вартість переданого озброєння сягнула 3,23 мільярда євро.
Зазначається, що серед важкого озброєння, яке передала Польща, були близько 1 000 одиниць техніки, включаючи танки та бронетранспортери. З майже 800 танків, отриманих Україною, понад 350 було передано саме Польщею, що більше, ніж загальна кількість танків від США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Іспанії разом узятих.
Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель наголосив на необхідності посилення військової підтримки України.
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кукуклаварікати вчиться, наступний крок: осмислення настроченого...
ніхто не дасть полякам ф-35 замість старого добитого Міга-29, знижку та безвідстотковий кредит так, не більше, ну і можливо посунуть трохи в чергі, що навіть важливіше.
По танкам таж сама ситуація, за абрамси поляки відвалять 1.5 лярда зелені, за корейські К2 3,4.
менше дивіться та слухайте пазітівних блохерів які патужно обсирають поляків.
Але от що поляки не хочуть згадувати це блокування нашої продукції, коли така сама орківська постіно йде через їх територію, по так званих хабах з Білорусами. Якщо санкції, що за черги фур в напрямку Білоруських кордонів.
Блокування допомоги певний період яка йшла із заходу, і це не робили якісь просто фермери, там була підтримка влади.
Тому дякуємо і за це всерівно, такі дії також важливі і можливо частково і США тиснуло, щось не надавати. як було з Міг29 на початку війни, які перегнали навіть до німців, щоб часом поляки тихо не віддали, але Поляки захищають і свої власні інтереси у цій війні та обновили завдяки допомозі своє совкове озброєння на ******* західне.
Дійсно якби всі так допомагали... І це при тому що Польща не є підписантом Б/меморандуму.
Щира повага
Тільки чомусь, тицькаючи на першоджерело йде переадресування на "Главком" із ОПЄрмак, а потім знову на ОПЄрмак....
так, польша надала багато зброї.
але! завжди є оте паскудне але.
сов'єтської зброї, під гарантії від сша на заміну її ******** натівською.
так, польща прийняла перший і самий тяжкий удар біженців, з україни.
але!
за кожного отримала компенсацію від євросоюза. і коли ці біженці оговтались, то ввп польщі різко взлетіло.
так, наші ділки завалили польщу контрабасом збіжжя.
але!
польські ділки заробили на цьому величезні небувалі статки.
****************.....
Потрібно навчитись бути вдячними, а не підорами як Зеля у якого всі навкригу винні, навіть коли зброю передають винні, бо бачте куплять на її місце нові зразки.
Тобто виявляється менеше передаєш менше хейту та ненависті у коментарях, цікаво чи не так...
тут ще не ясно кому потрібно жувати.
доречі десь колись проскакувала новина, може фейк, що МО мадярщини таємно від влади постачав зброю нам, але це крихти.
йой, і пише людина яка тисячі років сидить та сайті-інтернет ресурсах з ананімною афтентифікацією.
смішно, реально смішно.
бо, по перше то наказ від сша.
а, по друге, поляки брати нам, такі ж мутні ділки як і ми.
румуни, пізно всрались, і їм наказали берегти молдову.
про мадярів мовчу. то зауральські виродки, що зайняли балатон. посеред слов'янських племен.
Звісно що полякам компенсують ці поставким ПРОДАЖЕЮ нових зразків, але якби не поставлені ними танки, хай радянські але у хорошому стані та модернізовані, та САУ нам було б туго у 22 році.
ні не могли! бо, то наказ від сша.
ну поясни мені, адже я в танку, польському танку..
тобі ж імбецилу вже написали! навчись користуватися компом, на як друкарською машинкою, а як інструментом для пошуку інформації!
Ніякого НАКАЗУ не було, це була ініціатива ПОЛЯКІВ.
чому немає поставок танків з Ізраїлю чи Єгипту, ти ж вмієш користуватись гуглом, то нагугли які там договорими між цими країнами та штатами підписані.
Цей світ повні бляха дебіли, як на мене цифри повинни бути навпаки 4.2 на ЗСУ і 0.7 допомогти цивільним. Бо без арміі, нахіба та допомога цивільним? всі бомжами потім стануть все одно. Цирк якісь