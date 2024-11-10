Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 70 украинских дронов, из них 34 - над Московской областью
Минобороны РФ уверяет, что сегодня утром российская ПВО якобы уничтожила 70 украинских дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.
"Минобороны России сообщает, что с 7.00 до 10.00 мск средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 украинских беспилотников: 34 - над Московской областью, 14 - над Брянской, по семь - над Орловской и Калужской, шесть - над Курской и два - над Тульской областью", - утверждает российская сторона.
Ранее сообщалось, что дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер".
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Передаю открытым текстом, - очень важно, для трусливого карлика.
На мацкве опасно, ВСУ будут бить еще и много.
Самое безопасное место - объект номер четыре - фанерный рехстаг шойгу, туда точно не ударят, есть договорняк с Анал
енной.
Передал радист Морзе тчк.