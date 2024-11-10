Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 70 украинских дронов, из них 34 - над Московской областью

Минобороны РФ уверяет, что сегодня утром российская ПВО якобы уничтожила 70 украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Минобороны России сообщает, что с 7.00 до 10.00 мск средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 украинских беспилотников: 34 - над Московской областью, 14 - над Брянской, по семь - над Орловской и Калужской, шесть - над Курской и два - над Тульской областью", - утверждает российская сторона.

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Ранее сообщалось, что дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер".