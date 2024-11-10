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Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 70 украинских дронов, из них 34 - над Московской областью

Українські безпілотники атакували РФ

Минобороны РФ уверяет, что сегодня утром российская ПВО якобы уничтожила 70 украинских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение вражеского Минобороны цитирует российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

"Минобороны России сообщает, что с 7.00 до 10.00 мск средствами ПВО перехвачено и уничтожено 70 украинских беспилотников: 34 - над Московской областью, 14 - над Брянской, по семь - над Орловской и Калужской, шесть - над Курской и два - над Тульской областью", - утверждает российская сторона.

Также смотрите: Беспилотники атаковали Брянск в РФ, вероятно, горит воинская часть. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Москву: в аэропортах Домодедово и Внуково объявлен план "Ковер".

Автор: 

беспилотник (3520) Минобороны рф (923)


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Якби ще не уламки.
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10.11.2024 11:08 Ответить
от навіщо мені знати, що там у кацапів хтось заявило? Чи втішитись, що єрмакоВава не блокує запуски? Достатньо й побачити відео наслідків, якщо вони є? Якщо кротів, манкуртів та зрадників до чліна від зебілів- це все може бути спектакль де одні й ті ж самі посилають і здають напрямок та дату одночасно.
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10.11.2024 11:16 Ответить
Відео влучань наших дронів https://t.me/voynareal/102507
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10.11.2024 11:18 Ответить
❗️Вночі Сили оборони завдали вогневого ураження по складах з ************ 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф - Генштаб
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10.11.2024 11:19 Ответить
Юстас - Алексу.
Передаю открытым текстом, - очень важно, для трусливого карлика.
На мацкве опасно, ВСУ будут бить еще и много.
Самое безопасное место - объект номер четыре - фанерный рехстаг шойгу, туда точно не ударят, есть договорняк с Анал
енной.
Передал радист Морзе тчк.
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10.11.2024 11:29 Ответить
Люті Бобри атакують кацапстан
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10.11.2024 12:07 Ответить
Бестолковая растрата дронов. По заводам надо бить. Что то мы не видели детонации порохового завода. Только дым с окислами азота. Имитация и саботаж.
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10.11.2024 13:42 Ответить
мацковская область хєроiчєскi збiла сабою фсє дрони.
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10.11.2024 15:10 Ответить
 
 