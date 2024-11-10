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Міноборони РФ заявило про нібито збиття 70 українських дронів, з них 34 - над Московською областю

Українські безпілотники атакували РФ

Міноборони РФ запевняє, що сьогодні зранку російська ППО нібито знищила 70 українських дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"Міноборони Росії повідомляє, що з 7.00 до 10.00 мск засобами ППО перехоплено та знищено 70 українських безпілотників: 34 - над Московською областю, 14 - над Брянською, по сім - над Орловською та Калузькою, шість - над Курською та два - над Тульською областю", - переконує російська сторона.

Також читайте: У Тульській області скаржаться на масовану атаку дронів. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 50 БпЛА над територією 7 регіонів. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Москву: в аеропортах Домодєдово та Внуково оголошено план "Ковер".

Автор: 

безпілотник (4094) Міноборони рф (701)


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Якби ще не уламки.
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10.11.2024 11:08 Відповісти
от навіщо мені знати, що там у кацапів хтось заявило? Чи втішитись, що єрмакоВава не блокує запуски? Достатньо й побачити відео наслідків, якщо вони є? Якщо кротів, манкуртів та зрадників до чліна від зебілів- це все може бути спектакль де одні й ті ж самі посилають і здають напрямок та дату одночасно.
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10.11.2024 11:16 Відповісти
Відео влучань наших дронів https://t.me/voynareal/102507
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10.11.2024 11:18 Відповісти
❗️Вночі Сили оборони завдали вогневого ураження по складах з ************ 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120-ий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області, рф - Генштаб
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10.11.2024 11:19 Відповісти
Юстас - Алексу.
Передаю открытым текстом, - очень важно, для трусливого карлика.
На мацкве опасно, ВСУ будут бить еще и много.
Самое безопасное место - объект номер четыре - фанерный рехстаг шойгу, туда точно не ударят, есть договорняк с Анал
енной.
Передал радист Морзе тчк.
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10.11.2024 11:29 Відповісти
Люті Бобри атакують кацапстан
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10.11.2024 12:07 Відповісти
Бестолковая растрата дронов. По заводам надо бить. Что то мы не видели детонации порохового завода. Только дым с окислами азота. Имитация и саботаж.
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10.11.2024 13:42 Відповісти
мацковская область хєроiчєскi збiла сабою фсє дрони.
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10.11.2024 15:10 Відповісти
 
 