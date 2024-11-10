Міноборони РФ заявило про нібито збиття 70 українських дронів, з них 34 - над Московською областю
Міноборони РФ запевняє, що сьогодні зранку російська ППО нібито знищила 70 українських дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення ворожого Міноборони цитує російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости.
"Міноборони Росії повідомляє, що з 7.00 до 10.00 мск засобами ППО перехоплено та знищено 70 українських безпілотників: 34 - над Московською областю, 14 - над Брянською, по сім - над Орловською та Калузькою, шість - над Курською та два - над Тульською областю", - переконує російська сторона.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Москву: в аеропортах Домодєдово та Внуково оголошено план "Ковер".
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Передаю открытым текстом, - очень важно, для трусливого карлика.
На мацкве опасно, ВСУ будут бить еще и много.
Самое безопасное место - объект номер четыре - фанерный рехстаг шойгу, туда точно не ударят, есть договорняк с Анал
енной.
Передал радист Морзе тчк.